VnEconomy
VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Đầu tư

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

09/09/2025, 09:39

Trong bối cảnh thời gian còn lại để thực hiện dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện đang dần khép lại, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung cao độ, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả của dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc Dự án BIIG2

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính – đơn vị chủ đầu tư đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án BIIG2 và các địa phương gấp rút tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại. Dự án bao gồm nhiều gói thầu quan trọng như: tuyến đường du lịch Bảo Ninh – Hải Ninh, tuyến BOT – Ngư Thủy Bắc, đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, công trình đường du lịch Dinh Mười và tuyến đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Mặc dù giữ vai trò đặc biệt trong việc tăng cường kết nối hạ tầng, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế vùng, nhưng nhiều hạng mục vẫn gặp khó khăn. Đặc biệt, tiến độ hoàn thành các khu tái định cư rất chậm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, dẫn đến nguy cơ không kịp tiến độ đề ra. Trong khi đó, dự án chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ kết thúc, theo mốc gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, sự chậm trễ một phần do Ban Quản lý Dự án BIIG2 chưa quyết liệt, phối hợp chưa chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương. Ngoài ra, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, một số đơn vị chưa thực sự chủ động xử lý các nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm vướng mắc, không để phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. Các đơn vị khi tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Dự án phải tham mưu, xử lý ngay, không chờ chỉ đạo riêng từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, việc thực hiện cần tuân thủ phương châm “6 rõ” của Thủ tướng Chính phủ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Sở Tài chính cùng Ban Quản lý Dự án BIIG2 đã chấn chỉnh lại việc phân công, làm rõ trách nhiệm từng vị trí lãnh đạo, trưởng phòng ban. Ban Quản lý đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư xã Lộc Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Thuận) và khu tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Dinh Mười, xã Quảng Ninh.

Ngoài ra, Ban Quản lý còn phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận cùng lực lượng công an địa phương để tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp cần thiết, hồ sơ phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công cũng đang được hoàn thiện theo đúng quy định.

Để kịp bàn giao đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, Ủy ban nhân dân phường Đồng Thuận đang gấp rút vận động kiểm đếm tài sản của các hộ còn lại, đồng thời tổ chức thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể. Trên cơ sở này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và công khai lấy ý kiến người dân theo quy định.

Tại xã Quảng Ninh, các đơn vị chức năng cũng huy động toàn bộ nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư và bàn giao đất cho các hộ dân sớm ổn định nơi ở mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của dự án hạ tầng quan trọng này. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh, cùng sự vào cuộc của các sở, ngành và địa phương, kỳ vọng dự án sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần cải thiện hệ thống giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

VnEconomy

