Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cho vay ngắn hạn trên thị trường mở

Ngân hàng Nhà nước vừa nâng lãi suất chào thầu trên kênh thị trường mở (OMO) lên 4,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn, đồng thời triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày với tỷ giá mua giao ngay 23.945 VND/USD và bán kỳ hạn 23.955 VND/USD, quy mô tối đa 500 triệu USD…

Ngày 4/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng VND giảm từ 0,05 đến 0,6 điểm cơ bản ở hầu hết các kỳ hạn dưới 1 tháng, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên. Cụ thể, lãi suất qua đêm giao dịch tại 7%/năm, 1 tuần 6,9%/năm, 2 tuần 7,45%/năm và 1 tháng 7,3%/năm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng USD tăng nhẹ 0,02 điểm cơ bản ở kỳ hạn qua đêm lên 3,93%/năm, các kỳ hạn còn lại giữ nguyên, dao động quanh 4,05%/năm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp không đổi ở kỳ hạn 7 năm, tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn và giảm ở kỳ hạn 10 năm, chốt phiên ở mức: 3 năm 3%, 5 năm 3,2%, 7 năm 3,45%, 10 năm 3,94% và 15 năm 4%/năm.

Ngày 4/12, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 25.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày với lãi suất đồng loạt nâng lên 4,5%/năm. Tổng lượng trúng thầu đạt 17.488,04 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 14 ngày chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 8.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi 14.276,76 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 3.211,28 tỷ đồng ra thị trường. Lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện đạt 361.407,19 tỷ đồng, trong khi kênh tín phiếu không có giao dịch mới.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định trong vùng 26.360–26.375 VND/USD – đây là vùng giá chủ đạo của thị trường suốt 3 tuần gần đây. Diễn biến tỷ giá đang chịu tác động từ kỳ vọng liên quan đến kết quả cuộc họp chính sách tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được xem là yếu tố định hướng lãi suất và tỷ giá trong giai đoạn đầu năm 2026.

Trên thị trường tự do, tỷ giá giảm mạnh 300 đồng ở chiều mua vào và 320 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại mức 27.150 - 27.200 VND/USD.

Ngân hàng Nhà nước thông báo trong hôm nay (5/12) sẽ triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày với các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Cụ thể, giao dịch được thực hiện theo hình thức hoán đổi đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam (VND), trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua USD giao ngay và bán lại USD theo kỳ hạn 14 ngày. Ngày giá trị giao dịch được xác định là T+1.

Tỷ giá mua giao ngay được áp dụng trong giao dịch hoán đổi là 23.945 VND/USD, trong khi tỷ giá bán kỳ hạn sau 14 ngày được ấn định ở mức 23.955 VND/USD. Tổng khối lượng ngoại tệ tối đa mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến can thiệp trong phiên hoán đổi lần này là 500 triệu USD.

Theo quy định, mỗi tổ chức tín dụng có nhu cầu tham gia giao dịch hoán đổi với Ngân hàng Nhà nước được đăng ký khối lượng không vượt quá 80% tổng khối lượng ngoại tệ tối đa mà Ngân hàng Nhà nước đã công bố cho phiên can thiệp này.