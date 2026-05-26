Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản

Kỳ Phong

26/05/2026, 09:19

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng vượt ngưỡng 7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh nhất, thêm 1 điểm phần trăm (đpt) so với phiên cuối tuần trước, lên 7,3%/năm…

Thanh khoản hệ thống chịu áp lực khi tăng trưởng tín dụng vượt xa huy động.

Ngày 25/5, lãi suất chào bình quân bằng đồng Việt Nam tiếp tục neo ở vùng cao và tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước (22/5) ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng thêm 0,3 điểm phần trăm (đpt), lên mức 7%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh 1 đpt, lên 7,3%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ 0,02 đpt, xuống 7,03%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,15 đpt, đạt 7,05%/năm.

Đối với đồng đô la Mỹ, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ. So với ngày 22/5, lãi suất qua đêm giảm 0,02 đpt xuống 3,65%/năm; kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,01 đpt xuống 3,74%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,03 đpt, còn 3,79%/năm.

Diễn biến lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Chốt phiên 25/5, lợi suất kỳ hạn 3 năm ở mức 3,45%/năm, kỳ hạn 5 năm là 4,07%/năm, kỳ hạn 7 năm đạt 4,13%/năm, kỳ hạn 10 năm ở mức 4,25%/năm và kỳ hạn 15 năm là 4,38%/năm.

Ở kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống thông qua hoạt động cầm cố giấy tờ có giá. Cơ quan điều hành chào thầu 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 10.552,09 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày có 20.000 tỷ đồng đáo hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới. Qua đó, cơ quan điều hành bơm ròng 4.552,09 tỷ đồng ra thị trường, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 306.130,92 tỷ đồng.

Liên quan đến điều hành lãi suất, trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện tại các tổ chức tín dụng.

Theo đó, ngày 14/5/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 3972/NHNN-CSTT yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Tiếp đó, ngày 21/5/2026, cơ quan điều hành tiếp tục ban hành Công văn số 4190/NHNN-CSTT, yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Hiện, các Ngân hàng Nhà nước khu vực đang rà soát những ngân hàng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng chung để triển khai kiểm tra chuyên đề.

Chênh lệch lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy lên tới 3,1 điểm phần trăm

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Chuyên gia lo phân bổ tín dụng lệch lạc và rủi ro thanh khoản trung, dài hạn

8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...

Nguồn động lực cho phiên tăng này của giá vàng là những dấu hiệu về bước tiến trong đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran...

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã gây ra những tác động đáng kể đến nền kinh tế Mỹ, nhất là thông qua việc giá dầu thô và khí đốt tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua...

Khảo sát lãi suất huy động ngày 25/5/2026 cho thấy lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến (online) tiếp tục vượt trội so với tại quầy, mức chênh từ 0,1 đến 3,1 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Chênh lệch lớn nhất giữa gửi trực tuyến và tại quầy nằm ở kỳ hạn 6 tháng, đồng thời tập trung ở nhóm Big4...

Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng rằng ông sẽ hạ lãi suất - điều mà ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Fed trong suốt thời gian qua...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

