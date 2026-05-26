Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản
Kỳ Phong
26/05/2026, 09:19
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng vượt ngưỡng 7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh nhất, thêm 1 điểm phần trăm (đpt) so với phiên cuối tuần trước, lên 7,3%/năm…
Ngày 25/5, lãi suất chào bình quân bằng đồng Việt Nam tiếp
tục neo ở vùng cao và tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước (22/5) ở hầu hết
các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng thêm 0,3 điểm phần trăm (đpt),
lên mức 7%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh 1 đpt, lên 7,3%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm
nhẹ 0,02 đpt, xuống 7,03%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,15 đpt, đạt
7,05%/năm.
Đối với đồng đô la Mỹ, lãi suất liên ngân hàng biến động
nhẹ. So với ngày 22/5, lãi suất qua đêm giảm 0,02 đpt xuống 3,65%/năm; kỳ hạn 1
tuần giữ nguyên ở mức 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,01 đpt xuống 3,74%/năm và
kỳ hạn 1 tháng giảm 0,03 đpt, còn 3,79%/năm.
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất biến động trái chiều
giữa các kỳ hạn. Chốt phiên 25/5, lợi suất kỳ hạn 3 năm ở mức 3,45%/năm, kỳ hạn 5
năm là 4,07%/năm, kỳ hạn 7 năm đạt 4,13%/năm, kỳ hạn 10 năm ở mức 4,25%/năm và
kỳ hạn 15 năm là 4,38%/năm.
Ở kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà
nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống thông qua hoạt động cầm cố giấy tờ có
giá. Cơ quan điều hành chào thầu 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng
kỳ hạn 35 ngày và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt ở mức
4,5%/năm.
Kết quả, có 10.552,09 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ
hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày.
Trong ngày có 20.000 tỷ đồng đáo hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước không phát
hành tín phiếu mới. Qua đó, cơ quan điều hành bơm ròng 4.552,09 tỷ đồng ra thị
trường, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 306.130,92 tỷ đồng.
Liên quan đến điều hành lãi suất, trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy giảm mặt
bằng lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng
cường giám sát việc thực hiện tại các tổ chức tín dụng.
Theo đó, ngày 14/5/2026, Ngân hàng Nhà nước
ban hành Công văn số 3972/NHNN-CSTT yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực tổ
chức kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất
tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Tiếp đó, ngày 21/5/2026, cơ quan điều hành
tiếp tục ban hành Công văn số 4190/NHNN-CSTT, yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước
khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc
thực hiện nghiêm Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu
tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Hiện, các Ngân hàng Nhà nước khu vực đang rà
soát những ngân hàng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng
chung để triển khai kiểm tra chuyên đề.
