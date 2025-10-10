Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tính đến ngày 9/10/2025, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng tăng mạnh từ 0,66 đến 0,88 điểm phần trăm so với ngày 3/10/2025. Áp lực lên mặt bằng lãi suất liên ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng bởi tín dụng tăng tốc và khoảng 180.000 tỷ đồng giao dịch mua bán lại có kỳ hạn (repo) với Ngân hàng Nhà nước dự kiến đáo hạn trong tháng 10/2025…

Trong phiên giao dịch ngày 9/10/2025, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ở các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống ghi nhận mức tăng đáng kể so với cuối tuần trước (ngày 3/10/2025)

Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) bật tăng mạnh 0,88 điểm phần trăm (đpt), từ 4,3% lên 5,18%/năm; kỳ hạn 1 tuần (1W) tăng thêm 0,72 đpt lên 5,24%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần (2W) cũng tăng 0,66 đpt, đạt 5,32%/năm. Kỳ hạn 1 tháng (1M) ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, chỉ 24 điểm cơ bản, lên 5,4%/năm

Ở chiều ngược lại, lãi suất USD liên ngân hàng có xu hướng biến động nhẹ và ổn định hơn, dao động trong biên độ hẹp từ 4,09%/năm đến 4,23%năm ở các kỳ hạn ngắn.

Lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. (VnEconomy cập nhât từ các bản tin thị trường).

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chào thầu trên kênh cầm cố trong nghiệp vụ thị trường mở, với tổng giá trị 13.000 tỷ đồng:

Kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày: mỗi kỳ hạn chào thầu 5.000 tỷ đồng;

Kỳ hạn 14 ngày: chào thầu 2.000 tỷ đồng;

Kỳ hạn 91 ngày: chào thầu 1.000 tỷ đồng.

Lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4%/năm.

Kết quả trúng thầu đạt tổng cộng 12.045,94 tỷ đồng. Trong khi đó, có 16.781,36 tỷ đồng đáo hạn trong ngày. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4.735,42 tỷ đồng khỏi thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở trong ngày 9/10.

Tính từ ngày 1 đến ngày 9/10/2025, Ngân hàng Nhà nước chỉ có một phiên bơm ròng nhẹ 1.490 tỷ đồng vào ngày 7/10/2025, các phiên còn lại đều ghi nhận trạng thái hút ròng.

Diễn biến bơm/hút ròng trên thị trường mở từ 30/9 đến 9/10 (Nguồn: WiGroup)

Trong tháng 9/2025, Ngân hàng Nhà nước đã cấp vốn cho các ngân hàng thương mại tổng cộng 277 nghìn tỷ đồng thông qua giao dịch mua bán lại có kỳ hạn (repo), trong khi giá trị đáo hạn đạt 273 nghìn tỷ đồng, tương đương bơm ròng 3,9 nghìn tỷ đồng thanh khoản vào thị trường.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm trung bình trong tháng 9 đạt 4,08%/năm, giảm nhẹ so với mức 4,46%/năm trong tháng 8. Tuy nhiên, vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, lãi suất qua đêm bật tăng mạnh lên 4,73%/năm (tăng 93 điểm cơ bản), phản ánh nhu cầu thanh khoản cao.

Tại buổi họp báo về hoạt động ngân hàng quý III do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2025 có thể đạt 19–20%, mức cao nhất trong 15 năm gần đây. Tính đến ngày 29/9/2025, tín dụng đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024, dự báo sẽ tăng tốc vào quý cuối năm nay.

Bên cạnh đó, theo cập nhật từ các bản tin thị trường, khoảng 180 nghìn tỷ đồng repo dự kiến sẽ đáo hạn trong tháng 10/2025.

Hai yếu tố này được dự báo sẽ gây áp lực tăng lên lãi suất liên ngân hàng trong tháng.

Tuy nhiên, một số yếu tố có thể giúp giảm bớt áp lực này, bao gồm: (1) Ngân hàng Nhà nước có thể cung cấp thanh khoản thông qua kênh OMO; (2) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm tại cuộc họp ngày 29/10/2025.