Lãi suất liên ngân hàng tăng liên tiếp 3 tuần

Sau khi hạ nhiệt trong tuần đầu tiên của năm 2026, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng quay đầu tăng trở lại và duy trì xu hướng đi lên trong suốt ba tuần còn lại của tháng 1, với biên độ tăng từ 2 đến 4 điểm phần trăm (đpt) tùy theo kỳ hạn…

Trong tuần trước (26 đến 30/1), thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến tăng mạnh của lãi suất VND ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 46.339 tỷ đồng thông qua thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Cụ thể, kết phiên ngày 30/1, lãi suất VND qua đêm đạt 5,2%/năm, tăng 0,6 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Kỳ hạn một tuần ghi nhận mức 5,5%/năm, tăng 0,3 đpt, trong khi kỳ hạn hai tuần vọt lên 6,4%/năm, tăng 0,75 đpt. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng cũng tăng đáng kể lên 7,3%/năm, tăng thêm 0,5 đpt.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Trái lại, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ và theo cả hai chiều tăng – giảm. Đến cuối ngày 30/1, lãi suất USD kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ lên 3,63% (+0,02 đpt); kỳ hạn một tuần giảm còn 3,67%/năm (-0,01đpt), trong khi kỳ hạn hai tuần và một tháng lần lượt giảm nhẹ xuống mức 3,72% và 3,75%/năm.

Trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm thanh khoản đáng kể ra thị trường thông qua kênh cầm cố. Trong tuần, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 72.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng này đều được hấp thụ, trong khi có 25.660,26 tỷ đồng đáo hạn trong cùng kỳ.

Tính chung cả tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 46.339,74 tỷ đồng ra thị trường. Chốt phiên 30/1, tổng dư nợ đang lưu hành qua kênh cầm cố đạt 320.862,68 tỷ đồng.

Về thị trường trái phiếu Chính phủ, trong phiên đấu thầu ngày 28/1, Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 8.435 tỷ đồng trên tổng 14.500 tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 58%. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm ưu thế với 8.235 tỷ đồng được phát hành trên tổng 12.000 tỷ đồng chào thầu; kỳ hạn 15 năm chỉ phát hành được 200 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng. Hai kỳ hạn 5 năm và 30 năm không có khối lượng trúng thầu.

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,04%/năm (+ 0,02 đpt), trong khi kỳ hạn 15 năm giữ nguyên ở mức 4,12%/năm. Theo kế hoạch, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục chào thầu 14.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 4/2, với các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân tuần qua (gồm outright và repo) đạt 17.518 tỷ đồng mỗi phiên, giảm nhẹ so với mức trung bình 17.982 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn và giảm nhẹ ở các kỳ hạn 5 và 7 năm.

Chốt phiên ngày 30/01, lợi suất kỳ hạn 1 năm đạt 3%/năm; 2 năm ở mức 3,12% và 3 năm là 3,17%/năm. Kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ về 3,61%/năm; 7 năm ở mức 3,7%/năm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn dài hơn tăng nhẹ 10 năm ở mức 4,06%/năm (+0,003 đpt), 15 năm ở 4,19% (+0,003 đpt), và 30 năm đạt 4,34% (+0,004 đpt).