Lãi suất liên ngân hàng tiệm cận 7,5%/năm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 1.098 tỷ đồng

Thứ Năm, 04/12/2025
Kỳ Phong
04/12/2025, 14:28
Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ngày 3/12 tiếp tục tăng mạnh ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng, đưa mặt bằng lãi suất các kỳ hạn dưới 1 tháng chạm ngưỡng 7,5%/năm. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước bơm gần 17.800 tỷ đồng qua kênh cầm cố, trong khi có 18.912,65 tỷ đồng đáo hạn, qua đó hút ròng nhẹ 1.098,96 tỷ đồng khỏi hệ thống...
Ngày 4/12, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.152 VND/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá mua vào và bán ra tại Cục Quản lý ngoại hối lần lượt ở mức 23.945 và 26.359 VND/USD, giảm 1 đồng so với ngày 03/12 và 4 đồng so với ngày 1/12.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá mua vào phổ biến ở mức 26.139 VND/USD, giảm 1 đồng so với ngày 3/12 và tăng 6 đồng so với ngày 1/12. Tỷ giá bán ra đạt 26.409 VND/USD, giảm 1 đồng so với ngày 3/12 và giảm 4 đồng so với đầu tuần.
Trên thị trường tự do, tỷ giá mua vào giảm 150 đồng so với ngày 3/12 và 320 VND so với ngày 1/12, xuống còn 27.300 VND/USD. Tỷ giá bán ra cũng giảm mạnh, mất 140 đồng so với hôm qua và 340 đồng so với phiên đầu tháng, về mức 27.380 VND/USD.
Trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế liên tục giảm mạnh (mất khoảng 1,5% trong hai tuần gần đây), giới phân tích dự báo tỷ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ duy trì trong biên độ hẹp, quanh mức 26.350 – 26.380 VND/USD.
Trong tháng 11, các doanh nghiệp Mỹ đã cắt giảm biên chế với quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2023, làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu rõ rệt của thị trường lao động. Theo báo cáo từ ADP Research công bố tối thứ Tư, khu vực tư nhân đã mất 32.000 việc làm. Đây là lần giảm thứ 4 trong vòng 6 tháng qua, cho thấy hoạt động tuyển dụng chậm lại do tâm lý tiêu dùng thận trọng và môi trường vĩ mô bất ổn.
Báo cáo ADP lần này có sức ảnh hưởng lớn hơn bình thường vì là một trong số ít dữ liệu mà Cục Dự trữ Liên bang (FED) nhận được trước cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 11 bị trì hoãn công bố vì Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa.
Trong khi đó, đồng euro (EUR) đã tăng lên mức cao nhất trong gần 7 tuần so với đồng USD vào ngày thứ Tư, được hỗ trợ bởi dữ liệu tích cực từ châu Âu. Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro trong tháng 11 tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 2,5 năm, nhờ lĩnh vực dịch vụ khởi sắc bù đắp cho sản xuất.
Đồng thời, dữ liệu việc làm Mỹ kém tích cực và kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất cũng tạo thêm áp lực lên USD. Nhiều dự báo cho rằng cặp tỷ giá EUR/USD có thể mở rộng đà tăng lên vùng 1,20 – 1,22 vào đầu năm 2026.
Quay trở lại thị trường tiền tệ trong nước, ngày 3/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND đi ngang ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 0,45 - 1,15 điểm phần trăm (đpt) ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm giao dịch tại 7,5%/năm; 1 tuần 7,5%/năm; 2 tuần 7,45%/năm và 1 tháng 7,35%/năm.
Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,01 đpt ở kỳ hạn 1 tuần và giảm 0,01 đpt ở các kỳ hạn còn lại, giao dịch tại: qua đêm 3,91%/năm; 1 tuần 3,98%/năm; 2 tuần 4,01%/năm, 1 tháng 4,05%/năm.
Trên kênh cầm cố, phiên 3/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 17.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4%/năm. Kết quả là có 1.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 4.323,81 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, 12.489,88 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày, kỳ hạn 28 ngày không có khối lượng trúng thầu.
Có 18.912,65 tỷ đồng đáo hạn phiên 3/12. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước nước hút ròng 1.098,96 tỷ đồng từ thị trường trong phiên hôm qua. Chốt phiên 3/12, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đạt 358.195,91 tỷ đồng.
