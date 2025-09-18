Lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế ngày 18/9/2025 ghi nhận một số biến động đáng chú ý, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chính thức cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng...

Theo thông báo được phát đi vào rạng sáng cùng ngày (theo giờ Việt Nam), FED quyết định hạ lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản. Đây được xem là phản ứng chính sách trước tín hiệu suy yếu rõ nét của thị trường lao động Mỹ.

Bên cạnh động thái cắt giảm lãi suất, phần lớn thành viên FED cũng dự kiến sẽ có thêm ít nhất 2 lần hạ lãi suất nữa trong 2 cuộc họp cuối cùng của năm vào tháng 10 và tháng 12.

Tuy nhiên, có 7 trong số 19 thành viên tham gia cuộc họp cho rằng sẽ không có thêm động thái cắt giảm nào và 2 người khác dự kiến chỉ có thêm một lần hạ lãi suất. Điều này cho thấy định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong phần còn lại của năm 2025 sẽ tiếp tục được cân nhắc dựa trên diễn biến thực tế của thị trường việc làm và lạm phát.

Ở trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.186 VND/USD, thấp hơn 12 đồng so với ngày 17/9 và giảm 30 đồng so với mức 25.216 VND/USD hôm 15/9. Biên độ cho phép cũng thu hẹp, khi tỷ giá trần lùi về 26.445 VND/USD và tỷ giá sàn còn 23.926 VND/USD. Giá USD mua vào của Cục Quản lý ngoại hối đứng ở 23.977 VND/USD, giảm 22 đồng so với đầu tuần; giá bán ra của cũng giảm, hiện ở 26.395 VND/USD, thấp hơn 31 đồng so với ngày 15/9.

Chênh lệch hoán đổi USD/VND đang phát đi tín hiệu tích cực khi chuyển từ vùng âm sang dương, phản ánh thanh khoản USD cải thiện và kỳ vọng tỷ giá ổn định trở lại. Diễn biến này cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá đang giảm, đồng thời hàm ý tâm lý thị trường đã bớt lo ngại về khả năng VND mất giá trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng niêm yết ở mức 26.373 đồng/USD, tăng nhẹ 0,01% so với hôm qua.

Tại khối ngân hàng thương mại, mức điều chỉnh tương đối ổn định. Lúc 15h ngày 18/9, giá USD mua vào phổ biến quanh mức 26.155 – 26.246 VND/USD, trong đó HSBC niêm yết cao nhất ở mức 26.246 VND, còn Eximbank và ACB ở mức thấp hơn, lần lượt 26.140 – 26.160 VND/USD.

Một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá mua vào, điển hình BIDV và Vietcombank cùng nâng giá mua thêm 8 đồng so với hôm qua, lên 26.185 VND/USD và 26.155 VND/USD. Ở chiều ngược lại, nhiều nhà băng đồng loạt giảm: Agribank hạ 15 đồng, HSBC giảm 14 đồng, Eximbank và ACB cùng hạ 10 đồng, trong khi Sacombank mạnh tay điều chỉnh giảm tới 80 đồng, đưa giá mua còn 26.203 VND/USD.

Giá USD bán ra nhìn chung giảm đồng loạt 12 đồng, neo ở mức 26.445 VND/USD tại hầu hết các ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB, Eximbank, Techcombank). HSBC bán ra 26.444 VND/USD, trong khi SHB niêm yết cao hơn một chút ở 26.457 VND/USD. Riêng VIB có mức bán ra cao nhất thị trường với 26.500 VND/USD, trong khi VietinBank và TPBank thấp hơn đáng kể, lần lượt 25.425 và 25.080 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá tiếp tục đi ngang sau 2 phiên giảm mạnh đầu tuần (15 và 16/9). Ngày 18/9, giá mua vào vẫn là 26.440 VND/USD và bán ra ở mức 26.540 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua và chỉ giảm 10 đồng so với 15/9.

Ngay sau quyết định giảm lãi suất của FED, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức lãi suất qua đêm là 4,11%/năm, 1 tuần là 4,14% và 1 tháng là 4,26%. Mức giảm phổ biến trong ngày dao động từ 0,17 đến 0,22 đpt.

Lãi suất VND cũng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm ở mức 4,2%/năm, giảm 0,39 đpt so với hôm trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần lần lượt ghi nhận 4,5%/năm và 4,88%/năm.

Diễn biến chênh lệch lãi suất hoán đổi (swap) USD/VND đang phát đi tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực tỷ giá dần hạ nhiệt. Dữ liệu cập nhật từ các bản tin thị trường cho thấy, từ tháng 3/2024 đến tháng 9/2025, chênh lệch lãi suất hoán đổi (swap rate) ở hầu hết các kỳ hạn đã tăng dần, từ vùng âm sâu chuyển sang vùng dương vào ngày 3/9/2025.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 23/6 đến 3/9/2025, đường cong hoán đổi USD/VND ghi nhận sự dịch chuyển tăng đáng kể trên toàn bộ các kỳ hạn, đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, mức chênh lệch hoán đổi qua đêm (ON) tăng mạnh từ -2,614% lên 0,657%, trong khi chênh lệch tại thời điểm giao ngay (spot) tăng từ -2,539% lên khoảng 0,66%. Đây là sự đảo chiều rõ rệt, phản ánh thanh khoản USD và tâm lý thị trường cải thiện.

Về mặt ý nghĩa, mức chênh lệch hoán đổi âm phản ánh nhu cầu nắm giữ USD cao, cho thấy thị trường đang kỳ vọng VND sẽ giảm giá trong tương lai. Ngược lại, khi chênh lệch hoán đổi tăng lên và chuyển sang dương, điều này thể hiện nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng USD đã giảm, hàm ý kỳ vọng mất giá của VND đang suy yếu.

Sự cải thiện này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm: nguồn cung ngoại tệ trong hệ thống được củng cố, chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước theo hướng linh hoạt và chủ động hơn, cùng với tâm lý thị trường ổn định hơn trước các biến động bên ngoài.