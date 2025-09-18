Lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định
Hoàng Lan
18/09/2025, 15:27
Thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế ngày 18/9/2025 ghi nhận một số biến động đáng chú ý, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chính thức cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng...
Theo thông báo được phát đi vào rạng sáng cùng ngày (theo giờ Việt Nam), FED quyết định hạ lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản. Đây được xem là phản ứng chính sách trước tín hiệu suy yếu rõ nét của thị trường lao động Mỹ.
Bên cạnh động thái cắt giảm lãi suất, phần lớn thành viên FED cũng dự kiến sẽ có thêm ít nhất 2 lần hạ lãi suất nữa trong 2 cuộc họp cuối cùng của năm vào tháng 10 và tháng 12.
Tuy nhiên, có 7 trong số 19 thành viên tham gia cuộc họp cho rằng sẽ không có thêm động thái cắt giảm nào và 2 người khác dự kiến chỉ có thêm một lần hạ lãi suất. Điều này cho thấy định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong phần còn lại của năm 2025 sẽ tiếp tục được cân nhắc dựa trên diễn biến thực tế của thị trường việc làm và lạm phát.
Ở trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.186 VND/USD, thấp hơn 12 đồng so với ngày 17/9 và giảm 30 đồng so với mức 25.216 VND/USD hôm 15/9. Biên độ cho phép cũng thu hẹp, khi tỷ giá trần lùi về 26.445 VND/USD và tỷ giá sàn còn 23.926 VND/USD. Giá USD mua vào của Cục Quản lý ngoại hối đứng ở 23.977 VND/USD, giảm 22 đồng so với đầu tuần; giá bán ra của cũng giảm, hiện ở 26.395 VND/USD, thấp hơn 31 đồng so với ngày 15/9.
Chênh lệch hoán đổi USD/VND đang phát đi tín hiệu tích cực khi chuyển từ vùng âm sang dương, phản ánh thanh khoản USD cải thiện và kỳ vọng tỷ giá ổn định trở lại. Diễn biến này cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá đang giảm, đồng thời hàm ý tâm lý thị trường đã bớt lo ngại về khả năng VND mất giá trong ngắn hạn.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng niêm yết ở mức 26.373 đồng/USD, tăng nhẹ 0,01% so với hôm qua.
Tại khối ngân hàng thương mại, mức điều chỉnh tương đối ổn định. Lúc 15h ngày 18/9, giá USD mua vào phổ biến quanh mức 26.155 – 26.246 VND/USD, trong đó HSBC niêm yết cao nhất ở mức 26.246 VND, còn Eximbank và ACB ở mức thấp hơn, lần lượt 26.140 – 26.160 VND/USD.
Một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá mua vào, điển hình BIDV và Vietcombank cùng nâng giá mua thêm 8 đồng so với hôm qua, lên 26.185 VND/USD và 26.155 VND/USD. Ở chiều ngược lại, nhiều nhà băng đồng loạt giảm: Agribank hạ 15 đồng, HSBC giảm 14 đồng, Eximbank và ACB cùng hạ 10 đồng, trong khi Sacombank mạnh tay điều chỉnh giảm tới 80 đồng, đưa giá mua còn 26.203 VND/USD.
Giá USD bán ra nhìn chung giảm đồng loạt 12 đồng, neo ở mức 26.445 VND/USD tại hầu hết các ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB, Eximbank, Techcombank). HSBC bán ra 26.444 VND/USD, trong khi SHB niêm yết cao hơn một chút ở 26.457 VND/USD. Riêng VIB có mức bán ra cao nhất thị trường với 26.500 VND/USD, trong khi VietinBank và TPBank thấp hơn đáng kể, lần lượt 25.425 và 25.080 VND/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá tiếp tục đi ngang sau 2 phiên giảm mạnh đầu tuần (15 và 16/9). Ngày 18/9, giá mua vào vẫn là 26.440 VND/USD và bán ra ở mức 26.540 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua và chỉ giảm 10 đồng so với 15/9.
Ngay sau quyết định giảm lãi suất của FED, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức lãi suất qua đêm là 4,11%/năm, 1 tuần là 4,14% và 1 tháng là 4,26%. Mức giảm phổ biến trong ngày dao động từ 0,17 đến 0,22 đpt.
Lãi suất VND cũng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm ở mức 4,2%/năm, giảm 0,39 đpt so với hôm trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần lần lượt ghi nhận 4,5%/năm và 4,88%/năm.
Diễn biến chênh lệch lãi suất hoán đổi (swap) USD/VND đang phát đi tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực tỷ giá dần hạ nhiệt. Dữ liệu cập nhật từ các bản tin thị trường cho thấy, từ tháng 3/2024 đến tháng 9/2025, chênh lệch lãi suất hoán đổi (swap rate) ở hầu hết các kỳ hạn đã tăng dần, từ vùng âm sâu chuyển sang vùng dương vào ngày 3/9/2025.
Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 23/6 đến 3/9/2025, đường cong hoán đổi USD/VND ghi nhận sự dịch chuyển tăng đáng kể trên toàn bộ các kỳ hạn, đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, mức chênh lệch hoán đổi qua đêm (ON) tăng mạnh từ -2,614% lên 0,657%, trong khi chênh lệch tại thời điểm giao ngay (spot) tăng từ -2,539% lên khoảng 0,66%. Đây là sự đảo chiều rõ rệt, phản ánh thanh khoản USD và tâm lý thị trường cải thiện.
Về mặt ý nghĩa, mức chênh lệch hoán đổi âm phản ánh nhu cầu nắm giữ USD cao, cho thấy thị trường đang kỳ vọng VND sẽ giảm giá trong tương lai. Ngược lại, khi chênh lệch hoán đổi tăng lên và chuyển sang dương, điều này thể hiện nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng USD đã giảm, hàm ý kỳ vọng mất giá của VND đang suy yếu.
Sự cải thiện này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm: nguồn cung ngoại tệ trong hệ thống được củng cố, chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước theo hướng linh hoạt và chủ động hơn, cùng với tâm lý thị trường ổn định hơn trước các biến động bên ngoài.
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại
14:06, 17/09/2025
Giá USD tự do lao dốc, mất 475 đồng/USD sau một tuần
FiinRatings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với triển vọng “Ổn định”
FiinRatings, đối tác chiến lược của S&P Global Ratings, đã công bố lần đầu kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã HOSE:NAB) ở mức “A-” với triển vọng xếp hạng “Ổn định” vào ngày 16/09/2025…
Cách PNJ phát triển bền vững, khẳng định vị thế "đầu tàu" ngành bán lẻ trang sức, lifestyle
PNJ là đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên tại giải thưởng JWA 2025 ở hạng mục “Sustainability Leadership” nhờ những chiến lược phát triển bền vững xuất sắc vào tối 17/9, tại Hong Kong (Trung Quốc).
VietinBank tiếp tục thăng hạng trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025
Theo công bố xếp hạng Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 của Brand Finance (hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới), giá trị thương hiệu VietinBank đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Từ năm 2015 đến nay, VietinBank là thương hiệu ngân hàng góp mặt nhiều lần nhất trong bảng xếp hạng uy tín này.
IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định
Kết thúc phiên tham vấn Điều IV với Việt Nam mới đây, Ban Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo triển vọng kinh tế đang bị hạn chế bởi những bất ổn lớn liên quan tới các chính sách thương mại và kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu…
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: