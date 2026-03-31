Lâm Đồng đề xuất điều chỉnh quy hoạch khoáng sản bô xít và titan theo hướng linh hoạt và sát thực tế

Nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý tài nguyên cũng như tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất đưa 25.000 ha bô xít ra khỏi Quy hoạch 866...

Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh đã có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch 866 (Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị rà soát toàn diện các khu vực có sự chồng lấn với thực tế phát triển địa phương. Trọng tâm là rà soát lại số liệu, điều chỉnh phạm vi quy hoạch theo hướng sát thực tế hơn, vừa bảo đảm quản lý tài nguyên, vừa mở dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với khoáng sản bô xít, tỉnh đề xuất điều chỉnh giảm khoảng 65.000 ha so với quy hoạch hiện hành. Mặc dù Hội đồng thẩm định đã ghi nhận và cập nhật hơn 40.000 ha, Lâm Đồng vẫn tiếp tục kiến nghị loại bỏ thêm hơn 25.000 ha khỏi quy hoạch, do phần lớn diện tích này là đất khu dân cư, công trình, dự án hoặc các khu vực được xác định không có quặng.

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị rà soát, cập nhật chính xác diện tích đã được cấp phép tại các dự án Nhân Cơ (thuộc Đắk Nông trước đây) và Tân Rai nhằm tránh sự chênh lệch giữa hồ sơ và thực địa.

Đối với khoáng sản titan, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất đưa hơn 2.200 ha ra khỏi quy hoạch, tuy nhiên dự thảo điều chỉnh mới chỉ ghi nhận khoảng 50 ha. Do đó, tỉnh tiếp tục kiến nghị rà soát các khu vực có trữ lượng thấp, đã hết hạn giấy phép hoặc nằm ở khu vực ven biển, nơi việc duy trì trong quy hoạch không còn nhiều ý nghĩa phát triển nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gia tăng áp lực về môi trường, đất đai và không gian đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất ưu tiên loại bỏ khỏi quy hoạch các khu dân cư, đô thị, đất quốc phòng - an ninh và các công trình hạ tầng thiết yếu. Lâm Đồng cũng kiến nghị được cho phép triển khai các công trình hạ tầng, công trình công cộng trong khu vực có quy hoạch khoáng sản trên cơ sở đánh giá tác động cụ thể, đồng thời cho phép tận dụng ngay quỹ đất sau khai thác nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

Trên tinh thần phát triển công nghiệp khoáng sản một cách bền vững, đặc biệt là chuỗi bô xít - alumin - nhôm, Lâm Đồng vẫn giữ quan điểm thúc đẩy ngành này, song đề nghị điều chỉnh quy hoạch theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn hơn.

Tỉnh cũng kiến nghị giữ nguyên các cụm nhà máy alumin theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời bổ sung các cơ chế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực quy hoạch.