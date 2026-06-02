Lào Cai phấn đấu hợp long cầu đường bộ xuyên biên giới Việt - Trung vào tháng 8

Phương Nhi

02/06/2026, 07:24

Dự án cầu đường bộ qua sông Hồng nối Bát Xát (Việt Nam) với Bá Sái (Trung Quốc) sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc, qua đó thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Đông Nam Á và Nam Á..

Phối cảnh cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Ngày 31/5, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp khảo sát thực tế Dự án cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Dự án cầu đường bộ qua sông Hồng tại khu vực biên giới Bát Xát - Bá Sái có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí xây dựng cầu phía Việt Nam khoảng 300 tỷ đồng.

Theo thiết kế, cầu được xây dựng theo mô hình cầu dây văng tháp thấp, tổng chiều dài 420 m, trong đó phần cầu phía Trung Quốc dài 260 m; mặt cầu rộng 35,3 m, quy mô bố trí 6 làn xe hai chiều. Công trình đạt tiêu chuẩn tải trọng cấp I đường bộ, với nhịp chính dài 110 m. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng cấp I đường bộ, với nhịp chính dài 110 m.

Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông đối ngoại trọng điểm giữa hai địa phương biên giới, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời tạo động lực mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam. Xa hơn, công trình sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc, qua đó thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Đông Nam Á và Nam Á.

Tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công và cơ quan chức năng phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Lào Cai trong quá trình triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật và tiến độ công trình.

Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành hợp long cầu vào ngày 30/8/2026, tạo tiền đề để sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả kết nối giao thông và giao thương qua biên giới.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Bát Xát - Bá Sái sẽ mở thêm một tuyến vận tải đường bộ quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần giảm tải cho các cửa khẩu và cầu biên giới hiện hữu, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, thúc đẩy giao thương và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp hai nước.

Đây cũng là hạ tầng cốt lõi trong định hướng xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Hồng Hà, tạo nền tảng hình thành mạng lưới vận tải xuyên biên giới đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế song phương và cải thiện đời sống người dân khu vực biên giới.

Hà Nội kiến nghị tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô từ 6 lên 8 làn xe

Xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lào Cai, hướng tới trung tâm logistics biên giới

Yêu cầu khắc phục hư hỏng, mất an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình

