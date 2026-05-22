Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy...

Giá dầu thô giằng co rồi suy yếu trong lúc nhà đầu tư “phập phồng” hy vọng về một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 276,31 điểm, tương đương tăng 0,55%, chốt ở mức kỷ lục 50.285,66 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,17%, đạt 7.445,72 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,09%, đạt 26.293,1 điểm.

Động lực cho phiên tăng này của giá cổ phiếu ở Phố Wall là phiên giảm thứ hai liên tiếp của giá dầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 2%, còn 102,58 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 2%, còn 96,35 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu thô tăng hơn 3% sau khi đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ra chỉ thị rằng uranium đã được làm giàu không được đưa ra khỏi nước này. Lập trường này của ông Khamenei được cho là có thể làm phức tạm thêm cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, vì mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Donald Trump là chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran.

Sau đó, giá dầu quay đầu giảm vì nhà đầu tư còn hy vọng về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt một thỏa thuận hòa bình. Hôm thứ Tư, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể nối lại việc tấn công Iran nếu nước này không đưa ra “100% câu trả lời tốt” trong đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng nói sẵn sàng đợi vài ngày để chờ Iran phản hồi.

Trước phiên giảm này, giá dầu đã giảm hơn 5% trong phiên ngày thứ Tư.

Ở thời điểm giá dầu tăng mạnh trong phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng mạnh, phản ánh nỗi lo ngại của thị trường rằng áp lực lạm phát tăng theo giá dầu sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất. Khi giá dầu giảm, lợi suất cũng “hạ nhiệt” theo, giải tỏa bớt áp lực mất giá lên cổ phiếu.

Lúc đóng cửa, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,564%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,09%. Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 4,072%.

Trước phiên phục hồi vào ngày thứ Năm, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm 3 phiên liên tiếp do mối lo lãi suất tăng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng gần 60% rằng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, từ mức 50% của ngày hôm trước.

“Nếu lạm phát tăng tốc vì giá dầu giữ trên mốc 100 USD/thùng, khả năng rất có thể sẽ hiện thực hóa, những mối lo ngại về rủi ro đối với giá cổ phiếu sẽ tăng lên”, CEO Robert Conzo của công ty The Wealth Alliance nói với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, ông Conzo cũng chỉ ra rằng chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư ở Phố Wall hiện đang ở mức 17 điểm, một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư “cảm thấy tương đối thoải mái” vì tin rằng thị trường đang được hậu thuẫn bởi các yếu tố thuận lợi gồm làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết và tỷ lệ thất nghiệp còn ở mức thấp.

“Tất cả đang chờ xem liệu có một thỏa thuận” giữa Mỹ và Iran để kết thúc chiến tranh hay không - ông Conzo nói.

Trong phiên này, nhà đầu tư cũng nghiền ngẫm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia - công ty chip giữ vị trí trung tâm trong “cơn sốt” cổ phiếu AI trong những năm gần đây. Cả lợi nhuận và dự báo về kết quả kinh doanh quý tới của Nvidia đều vượt kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã quen với việc Nvidia mang tới những kết quả tốt hơn dự báo.

Bởi vậy, giá cổ phiếu Nvidia vẫn kết thúc phiên với mức giảm 1,8%.

“Mọi người đang nói: ‘Chúng tôi mong nhiều hơn’ ở Nvidia. Họ muốn nhiều hơn tới mức phi thực tế”, ông Conzo nhận xét.