Có tới 81/83 quỹ cổ phiếu báo lãi trong tháng 4/2026
Thu Minh
22/05/2026, 10:23
Sự hồi phục này diễn ra trên diện rộng khi phần lớn (81/83 quỹ) ghi nhận hiệu suất cao hơn so với tháng trước trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng mạnh +10,7% so với tháng trước.
Tháng 4/2026, nhóm quỹ cổ phiếu đạt hiệu suất bình quân +2,2% so với tháng trước, hồi phục mạnh so với mức âm -9% trong tháng 3/2026. Sự hồi phục này diễn ra trên diện rộng khi phần lớn (81/83 quỹ) ghi nhận hiệu suất cao hơn so với tháng trước trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng mạnh +10,7% so với tháng trước, theo số liệu thống kê từ FiinTrade.
Tuy nhiên, chỉ có 3/83 quỹ có hiệu suất cao hơn chỉ số VN-Index và VN30 trong bối cảnh thị trường phân hóa với đà tăng giá tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE). Nhờ đó, các quỹ cổ phiếu nắm giữ tỷ trọng cao nhóm này - đặc biệt là một số quỹ ETF ngoại và ETF tham chiếu theo chỉ số VN30 - ghi nhận hiệu suất vượt trội, dao động trong khoảng 10% - 14%.
Dù phần lớn (44/83 quỹ) có hiệu suất âm trong 4 tháng năm 2026, hiệu suất lũy kế bình quân vẫn ghi nhận mức giảm thấp hơn so với cùng kỳ 2025, ở mức -0,1% (so với -7,8% trong 4 tháng năm 2025) trong bối cảnh VN-Index hồi phục +3,9% (so với -3,2% trong 4 tháng năm 2025).
Sự cải thiện về hiệu suất tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ có quy mô NAV nhỏ, nổi bật là quỹ Chủ động VND (VNDAF) - với NAV là hơn 321 tỷ đồng - dẫn đầu về hiệu suất khi đạt +15,7%, đảo chiều so với mức âm -9,4% cùng kỳ 2025 nhờ nắm giữ các cổ phiếu như NVL, HCM, VHM – những mã tăng giá tích cực trong 4 tháng năm 2025.
Ngược lại, nhiều quỹ lớn ghi nhận hiệu suất suy yếu, tập trung chủ yếu ở quỹ mở ngoại và quỹ ETF nội. Trong đó, quỹ PYN Elite ghi nhận hiệu suất âm -3,7% với danh mục nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu Ngân hàng (STB, VIB) và Thép (HPG).
Hiệu suất nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận có sự hồi phục trong tháng 4/2026, bình quân đạt +0,53% (so với +0,46% trong tháng 3/2026).
Dẫn đầu là quỹ Trái phiếu VND (VNDBF) với mức sinh lời đạt +0,8%, cao nhất kể từ tháng 7/2025. Top danh mục là các mã trái phiếu của CMC JSC, Khoáng sản Núi Pháo, Nam Long (NLG).
Ở chiều ngược lại, phần lớn nhóm quỹ có NAV lớn ghi nhận hiệu suất thấp đi, đồng thời đây cũng là nhóm quỹ bị rút ròng mạnh. Đáng chú ý là quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) với hiệu suất suy giảm 3 tháng liên tiếp, ghi nhận mức âm -0,1% trong tháng 4/2026. Nguyên nhân đến từ việc quỹ ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện hơn 35,7 tỷ đồng, do giá trị thị trường ở một số mã trái phiếu doanh nghiệp có tỷ trọng lớn giảm như MML121021 (-2,6%), VHM121025 (-0,3%).
Sự cải thiện về hiệu suất trong tháng 4 giúp hiệu suất lũy kế 4 tháng năm 2025 ở phần lớn quỹ trái phiếu duy trì cao hơn cùng kỳ 2025. Dẫn đầu là quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) với mức sinh lời đạt +3%, cao hơn đáng kể so với mức +1,9% cùng kỳ 2025 nhờ hiệu suất tích cực trong 2 tháng đầu năm 2026. Top trái phiếu doanh nghiệp quỹ nắm giữ bao gồm trái phiếu của Masan (MSN), Đầu tư và Thương mại TNG, Vinhomes (VHM).
Tuy nhiên, dù hiệu suất tiếp tục duy trì ổn định, áp lực rút ròng vẫn tiếp diễn ở nhóm quỹ Trái phiếu trong bối cảnh lãi suất tiền gửi vẫn ở mức cao. Cụ thể, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh duy trì khoảng 4,9%/năm (~0,48%/năm, tương đương 1,9% trong 4 tháng), trong khi mức bình quân kỳ hạn 12 tháng của 4 Ngân hàng thương mại tư nhân (TCB, VPB, TPB, VIB) là 6,2%/năm (~0,5%/tháng).
Nhóm quỹ Cân bằng ghi nhận hiệu suất bình quân đạt +0,7% trong tháng 4/2026, cải thiện so với mức âm -4,2% trong tháng 3/2026.
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) dẫn đầu với hiệu suất đạt +2,9% so với tháng, hồi phục mạnh so với mức âm -6,1% trong tháng 3/2025 nhờ danh mục tại cuối tháng 4 của quỹ nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM) – nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà tăng trưởng trong tháng 4/2026.
Diễn biến này cho thấy ngay cả ở nhóm quỹ cân bằng, mức độ phục hồi vẫn phụ thuộc vào khả năng nắm bắt nhóm cổ phiếu dẫn sóng. Điều đó cũng hàm ý sự hồi phục của thị trường vẫn chưa thật sự lan tỏa đều.
Các quỹ cổ phiếu lớn ồ ạt giải ngân, giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 4
Trong tháng 4/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (24/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền trong tháng 3/2026. Diễn biến này cho thấy các quỹ bắt đầu tận dụng nhịp điều chỉnh trước đó để tái cơ cấu và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường hồi phục.
