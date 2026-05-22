Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co trong phạm vi rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm những tín hiệu trái chiều về đàm phán kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Giá dầu giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp đã giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với vàng, trong khi đồng USD tăng giá lại gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.544,1 USD/oz, giảm 1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 76,81 USD/oz, tăng 0,82 USD/oz, tương đương tăng khoảng 1,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.542,5 USD/oz.

Giá vàng đã giằng co giữa giảm và tăng trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch. Giá vàng giao ngay có lúc giảm 1%, về dưới 4.490 USD/oz, có lúc tăng vượt 4.570 USD/oz.

Sự bất định trên thị trường vàng là hệ quả từ tình trạng bấp bênh thị trường năng lượng, khi nhà tâm lý nhà đầu tư bị chi phối cùng lúc bởi những tia hy vọng và những mối hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh đến nay đã kéo dài gần 3 tháng.

Trong phiên, có lúc giá dầu thô tăng hơn 3% sau khi đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ra chỉ thị rằng uranium đã được làm giàu không được đưa ra khỏi nước này. Lập trường này của ông Khamenei được cho là có thể làm phức tạm thêm cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, vì mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Donald Trump là chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran.

Sau đó, giá dầu quay đầu giảm vì nhà đầu tư còn hy vọng về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt một thỏa thuận hòa bình. Hôm thứ Tư, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể nối lại việc tấn công Iran nếu nước này không đưa ra “100% câu trả lời tốt” trong đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng nói sẵn sàng đợi vài ngày để chờ Iran phản hồi.

Trong lúc đó, giao thông qua eo biển Hormuz về cơ bản vẫn tê liệt, đặt ra nguy cơ giá dầu leo thang cao hơn, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Đây chính là “công thức” đã gây áp lực giảm lên giá vàng kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu vào cuối tháng 2.

Vào ngày thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ bước vào “vùng báo động đỏ” trong mùa hè này nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại. Tổng giám đốc Fatih Birol của IEA nói tồn trữ dầu toàn cầu sẽ cạn kiệt khi nhu cầu đi lại gia tăng trong những tháng hè.

Đồng USD có lúc giảm giá trong phiên này, nhưng cuối cùng vẫn chốt phiên trong trạng thái tăng. Chỉ số Dollar Index tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 99,19 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chững ở mức cao, tiếp tục phản ánh mối lo ngại rằng áp lực lạm phát leo thang sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Đối với kỳ hạn 10 năm, lợi suất giảm chưa đến 1 điểm cơ bản, còn 4,564%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,09%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 4,072%.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng chừng nào chiến tranh chưa kết thúc và eo biển Hormuz chưa mở cửa trở lại, giá dầu thô sẽ còn cao, lợi suất trái phiếu cũng sẽ neo ở mức cao và gây áp lực giảm giá lên vàng. Từ khi chiến tranh nổ ra tới nay, giá vàng đã giảm hơn 14%.

“Giá dầu tăng đẩy lạm phát lên, đòi hỏi các ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất. Đây sẽ là một trở ngại đối với giá vàng trong ngắn hạn”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định.

“Về cơ bản, tất cả đang tùy thuộc vào đàm phán giữa Mỹ và Iran, và trong bối cảnh như vậy, không ai dám chắc liệu sẽ có thỏa thuận hay không. Do đó, giá dầu đang gây áp lực giảm lên giá vàng”, ông Staunovo nói với Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng gần 60% rằng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, từ mức 50% của ngày hôm trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng mức nắm giữ lên 1.037,7 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc giảm dao động trong phạm vi hẹp.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.543,1 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngày tăng 0,02 USD/oz, đạt 76,83 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, đi ngang so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.131 đồng (mua vào) và 26.391 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.