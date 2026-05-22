Trang chủ Thế giới

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực qua eo biển Hormuz

Hoài Thu

22/05/2026, 10:08

Theo hãng tin Bloomberg, Iran đang thảo luận với Oman về kế hoạch thiết lập cơ chế thu phí thường trực qua eo biển Hormuz...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Động thái này có thể giúp Tehran chính thức hóa vai trò kiểm soát hoạt động tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

“Iran và Oman phải huy động toàn bộ nguồn lực, vừa để cung cấp dịch vụ an ninh, vừa để quản lý hoạt động hàng hải theo cách phù hợp nhất”, Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Amin-Nejad nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg tại Paris hôm thứ Tư (20/5).

Theo ông Amin-Nejad, việc cung cấp dịch vụ an ninh và quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển sẽ kéo theo chi phí, nên các bên hưởng lợi từ tuyến lưu thông này cũng cần chia sẻ phần đóng góp. Ông đồng thời khẳng định cơ chế thu phí sẽ được triển khai minh bạch.

“Nếu các bên muốn tình hình hiện nay được cải thiện, cần tìm ra một giải pháp xử lý nguyên nhân gốc rễ của vấn đề”, ông Amin-Nejad nói.

Khi được hỏi về kế hoạch thảo luận trên của Iran và Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối đề xuất áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Mỹ muốn eo biển này được mở, được tự do lưu thông và không bị thu phí”, ông Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng ngày thứ Năm (21/5) khi được hỏi về đề xuất của Iran.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran ở phía Bắc và Oman ở phía Nam, nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương. Trong điều kiện bình thường, đây là tuyến vận tải giữ vai trò then chốt đối với thị trường năng lượng toàn cầu, với khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua mỗi ngày, cùng nhiều hàng hóa khác như nhôm và phân bón.

Kể từ cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Tehran đáp trả bằng loạt vụ phóng tên lửa nhằm vào các đồng minh Arab của Washington tại Vịnh Ba Tư, đẩy khu vực này vào khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.

Hiện chỉ một số ít tàu đi qua được eo biển Hormuz do Iran siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại khu vực này, trong khi hải quân Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13/4. Tình trạng gián đoạn kéo dài trên tuyến hàng hải trọng yếu này khiến giá năng lượng tăng vọt, đồng thời gây sức ép lên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát tiếp tục leo thang.

Ông Amin-Nejad khẳng định hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz chưa bị gián đoạn hoàn toàn. Iran cũng tuyên bố, dù chưa đưa ra bằng chứng, rằng 26 tàu chở dầu và tàu hàng đã đi qua eo biển từ trong hai ngày 19-20/5 với sự hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Nếu chính xác, đây là lưu lượng tàu cao bất thường so với những tuần gần đây. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với trước chiến sự, khi khoảng 135 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Ông Amin-Nejad cho rằng chi phí bảo hiểm tăng quá cao là nguyên nhân chính khiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh. Tuy nhiên, theo các hãng vận tải biển, mối lo lớn nhất không nằm ở chi phí bảo hiểm, mà là rủi ro tàu bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc va phải thủy lôi. Hầu hết các hãng cho biết sẽ không đưa tàu qua eo biển này cho đến khi chiến sự kết thúc.

Hôm 8/4, Iran và Mỹ đã nhất trí ngừng bắn nhưng thỏa thuận này vẫn đứng trước nhiều rủi ro. Hai bên hiện đang trao đổi thông điệp thông qua Pakistan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, lập trường của Tehran và Washington vẫn còn nhiều khác biệt, trong khi cả hai đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại xung đột nếu đàm phán không đạt kết quả.

Eo biển Hormuz hiện là một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất. Châu Âu và các nước Arab vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia, cho rằng Iran không thể kiểm soát một tuyến hàng hải chiến lược lâu nay vẫn được xem như vùng biển quốc tế.

Iran đã tuyên bố mở rộng phạm vi thẩm quyền của nước này tại khu vực eo biển Hormuz. Tehran cũng đưa ra các quy định mới đối với tàu thuyền muốn đi qua tuyến hàng hải này, nơi có bề rộng khoảng 39 km tại điểm hẹp nhất. Theo các quy định này, thủy thủ đoàn phải làm việc với một cơ quan mới được thành lập có tên Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư. Trong một số trường hợp, tàu thuyền nhận được yêu cầu thanh toán lên tới 2 triệu USD để được bảo đảm đi qua an toàn.

Phía Iran cho biết một số nước, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, đã phối hợp với lực lượng hải quân thuộc IRGC để đưa tàu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Seoul chưa xác nhận thông tin này. Tehran cũng không nói rõ các tàu này có phải trả phí hay không.

Iran cũng phát tín hiệu sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz ngay cả sau khi chiến sự kết thúc, với mục tiêu răn đe các cuộc tấn công trong tương lai từ Mỹ và Israel. Việc thu phí qua tuyến hàng hải này có thể giúp Tehran tăng nguồn thu, trong bối cảnh nền kinh tế Iran chịu thiệt hại nặng vì chiến sự.

Về phía Mỹ, ông Trump từng nói rằng Washington cũng có thể thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sau đó ông cảnh báo Iran không nên tính đến phương án áp phí đối với tuyến hàng hải này.

Ông Sultan Al Jaber, CEO Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cảnh báo rằng diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz đang tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm”. Phát biểu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của các nước Arab láng giềng trước nỗ lực của Iran nhằm mở rộng quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược.

“Nếu chấp nhận để một quốc gia đơn lẻ dùng tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới làm công cụ gây sức ép, nguyên tắc tự do hàng hải sẽ bị phá vỡ. Nếu không bảo vệ nguyên tắc này ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ phải mất cả thập kỷ tới để xử lý những hệ quả kéo theo”, ông Sultan Al Jaber nói với Bloomberg.

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

10:58, 21/05/2026

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Ngành vận tải biển lên các phương án tránh eo biển Hormuz

18:58, 13/05/2026

Ngành vận tải biển lên các phương án tránh eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

08:20, 06/05/2026

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Đọc thêm

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

Sự tăng trưởng đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu diễn ra khi các công ty của nước này tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài để bù đắp cho tình trạng ảm đạm của nhu cầu trong nước và ứng phó với xung đột thương mại...

Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy...

Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co trong phạm vi rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/5), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm những tín hiệu trái chiều về đàm phán kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Tổng vốn hóa của 20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới hiện đã vượt tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nhật Bản và gần bằng quy mô nền kinh tế Đức...

Cả EU và Liên hiệp quốc đều bi quan về tăng trưởng và lạm phát

Cả EU và Liên hiệp quốc đều bi quan về tăng trưởng và lạm phát

Ủy ban châu Âu (EC) và Liên hiệp quốc vừa có động thái hạ dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát cho năm 2026 do những tác động từ cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Vùng Vịnh...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy