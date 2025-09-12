Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Bình Minh

12/09/2025, 09:13

Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Đây có thể sẽ là điều khiến các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed trăn trở khi đưa ra quyết định lãi suất vào tuần tới.

Báo cáo ngày 11/9 từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này tuy phù hợp với dự báo của giới phân tích, nhưng cao hơn mức tăng 2,7% của tháng 7 và cao gần gấp rưỡi so với mục tiêu lạm phát của Fed.

Tốc độ lạm phát lõi hàng năm là 3,1%, phù hợp với dự báo và không thay đổi so với con số của tháng 7, cho thấy các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump có ảnh hưởng còn hạn chế đến lạm phát. Dù vậy, lạm phát lõi đang cao hơn gấp rưỡi so với mục tiêu lạm phát mà Fed đề ra.

Một báo cáo khác của BLS công bố cùng ngày 11/9 cho thấy trong tuần trước, có 263.000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, tăng 27.000 người so với tuần trước đó và vượt xa con số dự báo 235.000 người mà giới phân tích đưa ra. Đây cũng là số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lớn nhất kể từ tháng 10/2021.

Những dữ liệu trên về lạm phát và thị trường lao động được đưa ra trong bối cảnh Fed và Chủ tịch Fed Jerome Powell đương đầu áp lực lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu giảm lãi suất. Dù lạm phát còn cao, giới phân tích cho rằng việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 16-17/9 gần như đã chắc chắn.

“Sự suy yếu của thị trường lao động và hiệu ứng gây lạm phát còn khiêm tốn của thuế quan là bằng chứng mạnh mẽ để tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9”, nhà nghiên cứu Daniel Hornung của Viện nghiên cứu Chính sách kinh tế Stanford nhận xét với tờ báo Financial Times.

Các chuyên gia nhận định vào thời điểm này, Fed sẽ ưu tiên việc bảo vệ thị trường lao động hơn là mục tiêu chống lạm phát, bởi loạt số liệu thống kê gần đây đã cho thấy tăng trưởng việc làm suy yếu nhanh chóng.

Theo báo cáo vào tuần trước của BLS, nền kinh tế Mỹ chi có 22.000 việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 8. Tuần này, BLS điều chỉnh số lượng việc làm mới của kỳ 1 năm tính đến tháng 3/2025 giảm đi 911.000 công việc so với lần công bố trước, cho thấy thị trường lao động ở Mỹ thực ra đã bắt đầu suy yếu từ năm 2024.

Ông Powell đã để ngỏ cánh cửa hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Tháng trước, ông nói rằng thị trường việc làm yếu đi sẽ kiềm chế rủi ro lạm phát tăng do thuế quan của ông Trump.

Trưởng chiến lược vĩ mô trái phiếu của công ty quản lý tài sản Goldman Sachs Asset Management, ông Simon Dangooor, nói rằng lạm phát ở Mỹ có khả năng tăng cao hơn trong những tháng tới, nhưng Fed “có thể sẽ cảm thấy yên tâm vì kỳ vọng lạm phát được neo giữ và thị trường lao động không xảy ra tình trạng quá nóng”. Ông Dangoor cho rằng hững yếu tố này giúp giảm rủi ro của hiệu ứng lạm phát vòng 2.

Fed đã giảm lãi suất tổng cộng tròn 1 điểm phần trăm trong 3 đợt giảm liên tiếp từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, sau đó giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở khoảng 4,25-4,5% cho tới nay. Lý do mà Fed đưa ra cho sự “án binh bất động” về lãi suất suốt 9 tháng qua là Fed muốn có thời gian để đánh giá ảnh hưởng của chiến tranh thương mại với lạm phát ở Mỹ.

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

10:39, 11/09/2025

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

21:00, 11/09/2025

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

07:35, 11/09/2025

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

Từ khóa:

chính sách tiền tệ fed lãi suất lãi suất fed lạm phát lạm phát ở mỹ

Đọc thêm

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), khi nhà đầu tư cho rằng số liệu lạm phát mới nhất sẽ không cản đường Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới...

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay cho thấy hiệu suất vượt trội của kim loại quý này so với các kênh đầu tư lớn khác...

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

Nhiều người có thể đổ lỗi cho thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra tình trạng lạm phát yếu ở châu Á. Tuy nhiên, đó không phải là thực tế của những tháng gần đây...

Thuế quan có thể đẩy gần 1 triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo

Thuế quan có thể đẩy gần 1 triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo

Theo một nghiên cứu, tỷ lệ nghèo ở Mỹ có thể tăng lên mức 10,7% sau khi tính đến thuế quan của ông Trump...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư đường băng thứ 3 sân bay Long Thành

Hạ tầng

2

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á 2025: Hướng đến chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam

Dân sinh

3

Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Kinh tế xanh

4

Quỹ ngoại Mỹ nắm giữ hơn 1,1% vốn tại VCB

Doanh nghiệp niêm yết

5

So kè iPhone 17 Pro Max và 16 Pro Max

Sản phẩm - Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: