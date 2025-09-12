Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...

Đây có thể sẽ là điều khiến các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed trăn trở khi đưa ra quyết định lãi suất vào tuần tới.

Báo cáo ngày 11/9 từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này tuy phù hợp với dự báo của giới phân tích, nhưng cao hơn mức tăng 2,7% của tháng 7 và cao gần gấp rưỡi so với mục tiêu lạm phát của Fed.

Tốc độ lạm phát lõi hàng năm là 3,1%, phù hợp với dự báo và không thay đổi so với con số của tháng 7, cho thấy các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump có ảnh hưởng còn hạn chế đến lạm phát. Dù vậy, lạm phát lõi đang cao hơn gấp rưỡi so với mục tiêu lạm phát mà Fed đề ra.

Một báo cáo khác của BLS công bố cùng ngày 11/9 cho thấy trong tuần trước, có 263.000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, tăng 27.000 người so với tuần trước đó và vượt xa con số dự báo 235.000 người mà giới phân tích đưa ra. Đây cũng là số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lớn nhất kể từ tháng 10/2021.

Những dữ liệu trên về lạm phát và thị trường lao động được đưa ra trong bối cảnh Fed và Chủ tịch Fed Jerome Powell đương đầu áp lực lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu giảm lãi suất. Dù lạm phát còn cao, giới phân tích cho rằng việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 16-17/9 gần như đã chắc chắn.

“Sự suy yếu của thị trường lao động và hiệu ứng gây lạm phát còn khiêm tốn của thuế quan là bằng chứng mạnh mẽ để tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9”, nhà nghiên cứu Daniel Hornung của Viện nghiên cứu Chính sách kinh tế Stanford nhận xét với tờ báo Financial Times.

Các chuyên gia nhận định vào thời điểm này, Fed sẽ ưu tiên việc bảo vệ thị trường lao động hơn là mục tiêu chống lạm phát, bởi loạt số liệu thống kê gần đây đã cho thấy tăng trưởng việc làm suy yếu nhanh chóng.

Theo báo cáo vào tuần trước của BLS, nền kinh tế Mỹ chi có 22.000 việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 8. Tuần này, BLS điều chỉnh số lượng việc làm mới của kỳ 1 năm tính đến tháng 3/2025 giảm đi 911.000 công việc so với lần công bố trước, cho thấy thị trường lao động ở Mỹ thực ra đã bắt đầu suy yếu từ năm 2024.

Ông Powell đã để ngỏ cánh cửa hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Tháng trước, ông nói rằng thị trường việc làm yếu đi sẽ kiềm chế rủi ro lạm phát tăng do thuế quan của ông Trump.

Trưởng chiến lược vĩ mô trái phiếu của công ty quản lý tài sản Goldman Sachs Asset Management, ông Simon Dangooor, nói rằng lạm phát ở Mỹ có khả năng tăng cao hơn trong những tháng tới, nhưng Fed “có thể sẽ cảm thấy yên tâm vì kỳ vọng lạm phát được neo giữ và thị trường lao động không xảy ra tình trạng quá nóng”. Ông Dangoor cho rằng hững yếu tố này giúp giảm rủi ro của hiệu ứng lạm phát vòng 2.

Fed đã giảm lãi suất tổng cộng tròn 1 điểm phần trăm trong 3 đợt giảm liên tiếp từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, sau đó giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở khoảng 4,25-4,5% cho tới nay. Lý do mà Fed đưa ra cho sự “án binh bất động” về lãi suất suốt 9 tháng qua là Fed muốn có thời gian để đánh giá ảnh hưởng của chiến tranh thương mại với lạm phát ở Mỹ.