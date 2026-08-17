Làm rõ cơ chế hoàn trả tiền cho người lao động khi không được xuất cảnh

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: thời hạn hoàn trả tiền cho người lao động khi không xuất cảnh được, việc hoàn trả dựa trên cơ chế nào để bảo vệ người dân... được bàn thảo kỹ tại nghị trường. Nhiều ý kiến đại biểu đã thẳng thắn nêu những vấn đề còn hạn chế trong dự thảo Luật, yêu cầu sửa đổi, bổ sung các điều khoản nhằm bảo vệ tiền của người lao động và không để bất kỳ người lao động nào bị rơi vào khoảng trống pháp lý.

Đại biểu Dương Mạc Kiên (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng) cho rằng, quyền được trả tiền của người lao động ở giai đoạn chuẩn bị nguồn phải là quyền luật định kèm thời hạn phải hoàn trả là khoảng 30 ngày, không nên phụ thuộc vào thoả thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, những khoảng trống pháp lý có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người đi xuất khẩu lao động thời vụ cũng được đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ.

Những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến lợi ích người lao động, được đề cập thẳng thắn tại nghị trường Quốc hội. Ảnh minh họa/Vũ Thành/GIZ

NHIỀU ĐẠI BIỂU KHÔNG NHẤT TRÍ ĐƯA KINH DOANH NƯỚC SẠCH RA KHỎI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Liên quan đến đề xuất đưa kinh doanh nước sạch ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư đã có nhiều tranh luận tại Quốc hội. Nhiều đại biểu lo ngại việc này tạo ra khoảng trống pháp lý và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, trong khi cơ quan quản lý định hướng chuyển trọng tâm sang cơ chế hậu kiểm và xây dựng quy định riêng trong Luật Cấp, thoát nước trong tương lai.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, nước sạch là hàng hóa thiết yếu liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, an ninh nguồn nước và vận hành hạ tầng thiết yếu quốc gia. Việc bãi bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thể tạo ra khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến việc bảo đảm chất lượng cấp nước và sức khỏe cộng đồng.

PHẢI CÓ CƠ CHẾ ĐỂ BÊN BÁN SẴN SÀNG GIAO DỊCH VÀ BÊN MUA ĐỦ ĐỘNG LỰC TIẾP NHẬN

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường phát triển của đất nước với mục tiêu đến năm 2030 năng suất nhân tố tổng hợp đóng góp trên 55% vào tăng trưởng kinh tế, kinh phí nghiên cứu và phát triển đạt 2% GDP. Để đạt được mục tiêu này, theo đại biểu Quốc hội, thị trường khoa học công nghệ trong nước phải được vận hành thực chất. Không chỉ cần thêm một sàn giao dịch mà quan trọng hơn là có bên bán sẵn sàng giao dịch, bên mua đủ động lực tiếp nhận và một cơ quan được trao vai trò dẫn dắt cùng đầy đủ công cụ để thực hiện vai trò đó.

Phát biểu về vấn đề này, đại biểu Vũ Hồng Quân (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) cho rằng phải tạo điều kiện để bên bán sẵn sàng đưa công nghệ ra giao dịch, vướng mắc nhất hiện nay từ bên bán là lo ngại bị quy trách nhiệm làm thất thoát tài sản Nhà nước. "Vì vậy phương án chuyển nhượng kết quả nghiên cứu qua sàn giao dịch công khai hoặc đấu giá và người quyết định được miễn trừ trách nhiệm về mức giá với điều kiện thực hiện đúng quy trình và không vụ lợi. Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc này vào pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo", đại biểu Vũ Hồng Quân nhấn mạnh.

Cũng theo ý kiến đại biểu, Bộ Khoa học và Công nghệ cần triển khai ngay việc xây dựng, ban hành chương trình xúc tiến xuất khẩu công nghệ trong các lĩnh vực Việt Nam đang có thế mạnh như công nghệ nông nghiệp, chế biến và giải pháp số nhằm từng bước cân bằng cán cân công nghệ hiện nay đang nghiêng về phía nhập khẩu. Đây sẽ là minh chứng đầu tiên cho hiệu quả của việc phân quyền được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này.