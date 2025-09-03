Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?
An Phong
03/09/2025, 19:04
Khi ngành y dược Việt Nam phát triển mạnh, một mặt có thể xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài, một mặt có thể ngăn chặn nạn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh lên tới 3-4 tỷ USD/năm...
Đây là ý kiến được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp y dược thống nhất tại Toạ đàm “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm: Đột phá chăm sóc sức khoẻ nhân dân” do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức mới đây.
Bà Đào Thuý Hà, Phó tổng giám đốc Công ty CP Traphaco cho biết, từ một doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm đông dược, Traphaco đã thay đổi hoạt động, thay đổi trục chiến lược của mình.
Cùng với các sản phẩm chủ lực là đông dược, một động lực mới của Traphaco chính là phát triển các dòng sản phẩm tân dược chất lượng cao. Để nhanh chóng có được những thuốc tương đương với thuốc gốc trong điều trị các bệnh mãn tính như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp…, doanh nghiệp đã nhận chuyển giao từ các công ty dược tiên tiến, trong đó có cổ đông đang đầu tư vào Traphaco là tập đoàn Daewoong, top 3 nhà sản xuất dược tại Hàn Quốc.
Doanh nghiệp cũng tạo được một văn hóa chuyển đối số trong tư duy sử dụng AI, phân tích dữ liệu để tạo ra các chương trình bán hàng quảng bá hoặc là tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phát triển tốt hơn, phát triển các trung tâm bán hàng, trung tâm logistics để giảm bớt các quy trình có con người, thay bằng AI để hoạt động nhịp nhàng hơn, tiết kiệm chi phí hơn.
AI được ứng dụng trong phân tích, nhận biết dược liệu đầu vào để phát hiện dược liệu giả, phân tích từng thành phần (rễ, cành, thân, lá…) với tỉ lệ cụ thể giúp đánh giá được nhanh chóng chất lượng đầu ra của sản phẩm. Việc ứng dụng AI trong trong phân tích, nhận biết dược liệu đầu vào giúp Công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Tại Tập đoàn Bệnh viện TNH hiện vận hành 3 cơ sở khám chữa bệnh với hơn 800 giường bệnh, ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc TNH, cho biết chuyển đổi số là vấn đề quan trọng trong y tế.
TNH đã hoàn thành một số nội dung ví dụ bệnh án điện tử trong toàn hệ thống đã nghiệm thu từ 30/7 trước thời hạn Thủ tướng giao là 30/9, các hệ thống phần mềm quản trị HIS (quản lý bệnh viện), LIS (quản lý xét nghiệm), PACS (chẩn đoán hình ảnh) để phục vụ người bệnh và cán bộ nhân viên. Đồng thời, xây dựng phần mềm, quản lý nhân viên, bệnh nhân và áp dụng AI trong quản lý.
Sắp tới sẽ có phần mềm công nghệ riêng cho bệnh viện có tích hợp AI, bác sĩ đi khám bệnh sẽ có AI theo để ghi âm quá trình hỏi của bác sĩ, trả lời của bệnh nhân, sau đó tích hợp các kết quả xét nghiệm vào để cho ra kết quả chẩn đoán bệnh rất nhanh, giúp bác sĩ tham khảo và đưa ra định hướng nhanh trong điều trị bệnh.
Theo ông Bùi Lê Hà, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, đầu tư cho chuyển đổi số đã giúp bệnh viện giảm được thời gian chờ của bệnh nhân xuống chỉ còn 30% so với trước. Các dịch vụ chụp Xquang chỉ còn 30 phút, các dịch vụ khác chậm nhất chỉ trong 1 tiếng, kết quả xét nghiệm trả trong ngày.
Dưới góc nhìn của người đứng đầu bệnh viện, ông Lê Xuân Tân đánh giá, chính sách chung khuyến khích thì Nhà nước có rồi nhưng cần thêm các chính sách cụ thể. Ví dụ bệnh án điện tử trong hệ thống PACS không cần in phim tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng Bảo hiểm y tế lại không thanh toán tiền phim trong khi doanh nghiệp đầu tư hệ thống bệnh án điện tử PACS rất tốn kém.
Ông Bùi Lê Hà cũng cho rằng việc chưa có hướng dẫn cụ thể khiến doanh nghiệp phải vừa làm vừa dò, làm theo cách hiểu của mình với tâm lý luôn sợ sai. Nhiều cái có thể không sai nhưng chưa đúng khiến cho quá trình sau này có thể mất thêm chi phí để sửa chữa.
Ví dụ chúng ta nói sử dụng AI trong y tế nhưng chưa có một quy định pháp lý nào quy định rõ được sử dụng AI trong y tế đến mức nào, được chấp nhận đến mức nào, đúng luật đến đâu? Pháp luật quy định phải liên thông dữ liệu nhưng cũng chưa có hướng dẫn về quy chuẩn chung phải liên thông dữ liệu như thế nào?
Bà Đào Thuý Hà dẫn chứng thực tế hiện nay cho thấy 65% thuốc sử dụng tại Việt Nam vẫn phải nhập ngoại, 35% được sản xuất ở trong nước. Doanh nghiệp thấy được trách nhiệm, đóng góp nâng dần tỷ trọng trong nước lên để đạt được mục tiêu của Chính phủ và có thể tăng trưởng ở mức trung bình hai con số từ nay đến năm 2030.
"Đồng thời, nếu doanh nghiệp được Nhà nước tạo điều kiện kết nối với các nhà khoa học nghiên cứu trong nước và tiếp thu một phần các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển thành sản phẩm ứng dụng đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng thì giúp cộng hưởng hơn các nguồn lực của nước ta để phát triển các sản phẩm điều trị và có điều kiện phát triển các sản phẩm sáng taọ, các thuốc mới tốt hơn cho Việt Nam”, bà Hà kỳ vọng.
Thực tế, khi ngành y dược Việt Nam phát triển mạnh, một mặt có thể xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài, một mặt có thể ngăn chặn nạn chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh lên tới 3-4 tỷ USD/năm.
Y tế Danameco chính thức bị huỷ niêm yết trên HNX từ 24/7 tới
17:12, 05/07/2023
Y tế Danameco đối mặt với khả năng bị huỷ niêm yết
11:29, 11/06/2023
Cổ phiếu Apple và y tế đưa S&P 500 lên kỷ lục mới, giá dầu vẫn giảm
Danh mục khuyến nghị của các công ty chứng khoán trong tháng 9 có gì hay?
Trong bối cảnh thị trường được nhận định sẽ gặp khó trong tháng 9 sau khi tăng trưởng mạnh mẽ suốt giai đoạn vừa qua, vừa mang tính chu kỳ, nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra danh mục lý tưởng cho nhà đầu tư tham khảo.
Định giá cao, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại nguy cơ điều chỉnh?
Trong 5 năm gần nhất, định giá của các ngân hàng Thương mại cổ phần thường có mức chiết khấu khoảng 30-40% so với các ngân hàng quốc doanh và thường có sự điều chỉnh sau mỗi lần tiệm cận nhóm này như tháng 6/2021 và tháng 11/2021.
Blog chứng khoán: Tiền vẫn mạnh ở hàng penny, midcap
Các cổ phiếu lớn nhất đang phân hóa mạnh, kiềm chế VNI hay VN30 trong bối cảnh thanh khoản tổng thể giảm. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản dòng tiền nóng hoạt động tích cực ở nhóm vừa và nhỏ.
FTSE Vietnam ETF đổi tên, đổi chỉ số cơ sở, dự kiến mua hàng chục triệu cổ SHB và FPT
FPT dự kiến được thêm mới trong STOXX Vietnam Total Market Liquid. Do đó, quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua nhiều nhất 8,6 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ lên 0,70%
Tiền nóng kéo mạnh, VN-Index vẫn đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ
Diễn biến yếu ớt ở nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp diễn trong phiên chiều nay, nhưng 20 phút cuối VHM, BID phục hồi mạnh mẽ giúp VN-Index có nhịp hồi vượt tham chiếu trước khi thất bại lúc đóng cửa. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi lớn nhất ở nhịp phục hồi này, thậm chí nhiều mã tăng rất nóng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: