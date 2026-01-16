Thứ Sáu, 16/01/2026

Cổ phiếu trụ hụt hơi, VN-Index tiếp tục thất bại tại mốc 1900 điểm

Kim Phong

16/01/2026, 15:45

Thị trường càng về cuối phiên chiều nay càng đuối, không chỉ là nhịp trượt dốc củ điểm số mà còn cả độ rộng co hẹp. Mức độ phân hóa ở cổ phiếu có phần mờ nhạt hơn và thanh khoản cũng suy yếu.

VN-Index chưa thể "dứt điểm" mốc 1900 do thiếu đồng thuận từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
VN-Index chưa thể "dứt điểm" mốc 1900 do thiếu đồng thuận từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

VN-Index đạt đỉnh cao nhất hôm nay lúc 9h53, tăng 1,95% và chạm mức 1901,22 điểm. Tuy nhiên đóng cửa chỉ số lùi xuống 1879,13 điểm, tăng nhẹ 0,77% (+14,33 điểm). Độ rộng sàn HoSE lúc tốt nhất có 176 mã tăng/118 mã giảm và kết phiên là 143 mã tăng/174 mã giảm.

Thuần túy nhìn vào độ rộng thì ngay cả 2 phiên trước khi VN-Index giảm điểm, độ rộng vẫn cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số giảm. Hôm nay độ rộng đảo chiều lại kết hợp với thanh khoản suy yếu - sàn HoSE giảm 16% giá trị khớp lệnh so với hôm qua – cho thấy năng lực cầu đỡ vùng giá cao không còn tốt.

Thực vậy, thống kê dao động thì tới 60% số cổ phiếu của VN-Index bị ép giá lùi lại tối thiểu 1% so với mức cao nhất ngày. Trừ 5 cổ phiếu kịch trần thì chỉ còn chưa tới 30 cổ phiếu xanh và chốt phiên ở mức cao nhất, phần lớn số này không có thanh khoản đáng tin cậy. Như vậy diễn biến trượt giảm của VN-Index khá tương đồng với diễn biến giá cổ phiếu nói chung, không thuần túy là bị ép trụ.

Tuy nhiên tác động từ nhóm trụ vẫn là quan trọng nhất. Tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này đều bị ép xuống, thậm chí là khá rộng. VIC đóng cửa tăng 4,51%, VHM tăng 3,42% là hai trụ đỡ toàn bộ điểm số tăng của VN-Index thì đều đã suy yếu: VIC trượt giảm tới 1,9% so với giá cao nhất và VHM trượt giảm 2,13%. Ngoài FPT chốt giá kịch trần thì VCB cũng phải trả lại tới 3,95% so với mức đỉnh, còn tăng 1,53%. CTG thậm chí trượt giảm 4,69% và đảo chiều thành giảm 1% so với tham chiếu. GAS không kém, đảo chiều -6,9% thành giảm 3,11% lúc đóng cửa. STB, cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn đáng kể sau VCB, tăng 1,04%, thì thực tế cũng đã bị trượt giảm 3,63% trong ngày.

Nhóm ngân hàng đuối sức hôm nay đã giảm sức mạnh của VN-Index tại vùng 1900 điểm.
Nhóm ngân hàng đuối sức hôm nay đã giảm sức mạnh của VN-Index tại vùng 1900 điểm.

Thống kê với rổ VN30, 28 cổ phiếu đã không thể giữ được giá cao nhất trong đó 18 mã trượt giảm từ 2% trở lên. Đây là biên độ dao động rất rộng chỉ trong một phiên. VN30-Index đóng cửa tăng mạnh 1,61% dù chỉ có 14 mã tăng/13 mã giảm cũng là nhờ sức mạnh của FPT và VIC.

Với phần còn lại của thị trường, tín hiệu kém tích cực hôm nay là độ rộng đã nghiên nhiều hơn về phía giảm. Tuy vậy dòng tiền phân bổ vẫn còn cân bằng. Cụ thể, trong 174 mã đỏ cuối ngày, có 83 mã giảm từ 1% trở lên, chiếm 27,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 143 mã xanh có 81 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 31,6% thanh khoản sàn. Thống kê này xác nhận trạng thái phân hóa cực đoan vẫn đang diễn ra. Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều có những đại diện ở hai thái cực biến động giá và thanh khoản rất lớn.

Điều này góp phần làm giảm lo lắng về tình trạng giằng co của VN-Index quanh mốc 1900 điểm. Hôm nay chỉ số lại một lần nữa thất bại trong nỗ lực chinh phục đỉnh này. Mốc 1900 điểm chỉ là con số tròn và hoàn toàn không phản ánh đúng trạng thái giá của đại đa số cổ phiếu thành phần. Hiện tượng giằng co 7 phiên trở lại đây với thanh khoản lớn không hẳn là lực cản đến từ phía cung tổng thể tác động lên chỉ số mà là lực cung từ các trụ cụ thể. Ví dụ VCB sau nhịp tăng 8 phiên tới 33% thì chững lại là bình thường. GAS trong 9 phiên đầu tháng 1/2026 cũng đã tăng gần 48%. Hay như VIC, 7 phiên điều chỉnh gần nhất đã trả lại 14,5%, VHM giảm 20% thì hôm nay phục hồi là bình thường.

Đối với khối ngoại, phiên bán ròng 1.126 tỷ đồng hôm nay cũng không phải là tín hiệu xấu đáng kể vì trước đó khối này cũng đã có 4 tuần mua ròng liên tục. Các giao dịch ngắn hạn có thể xuất hiện và tổng thể dòng vốn này vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều thực sự sau chuỗi tháng bán ròng dữ dội 2025.

cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán VN-Index 1900 điểm

