Mira Ville - sống giản "chất Zen" tại đô thị bán đảo The Sensia

Trong bối cảnh Thành Vinh đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, bài toán an trú không dừng ở khái niệm sống xanh, mà mở rộng hơn: Làm thế nào để con người tìm được sự cân bằng nội tâm, nhịp sống hài hòa và cảm giác yên bình bền vững giữa một đô thị đang tăng tốc từng ngày?

Tại đô thị bán đảo The Sensia, Mira Ville được phát triển như phân khu mang tinh thần Zen, dành riêng cho những gia đình trẻ theo đuổi lối sống giản chất, an nhiên và nhân văn – nơi giá trị sống được đo bằng chiều sâu trải nghiệm, thay vì mật độ hay sự phô trương hình thức.

ZEN KHÔNG CHỈ LÀ XANH, MÀ LÀ TRẠNG THÁI SỐNG CÂN BẰNG

Khác với phân khu Vinh District sôi động và giàu tính trải nghiệm, Mira Ville lựa chọn tiếp cận theo tinh thần Zen của Nhật Bản, nơi không gian, con người và thiên nhiên tồn tại trong mối quan hệ hài hòa, vừa đủ.

Tại Mira Ville, thiên nhiên không được phô diễn như một tuyên ngôn, mà hiện diện lặng lẽ trong từng chi tiết sống: Khoảng vườn nhỏ trước hiên nhà, lối dạo bộ tĩnh tại, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng tự nhiên. Sự yên bình không đến từ việc tách rời khỏi đô thị, mà từ cách đô thị được tổ chức đủ chậm, đủ sâu để con người có thể lắng lại và an trú.

Ảnh phối cảnh kiến trúc nhà phố hiện đại của phân khu Mira Ville.

Mira Ville được định hình bằng ngôn ngữ kiến trúc Nhật Bản hiện đại, tối giản nhưng có chiều sâu. Thiết kế đề cao sự cân bằng giữa ánh sáng, gió, không gian mở và thiên nhiên, tạo nên những khoảng sống an nhiên, tĩnh tại và giàu tính thiền định.

Tinh thần “sống giản chất Zen” tại Mira Ville không đồng nghĩa với đơn điệu, mà là sự chọn lọc có chủ đích, loại bỏ những yếu tố thừa để giữ lại các giá trị cốt lõi cho đời sống: Sự riêng tư, cảm giác an toàn, khả năng kết nối mềm mại giữa các không gian và trải nghiệm sống nội tại. Triết lý ít mà đủ được truyền tải xuyên suốt, không phô trương hình thức, nhưng bền vững theo thời gian.

Các sản phẩm tại Mira Ville được phát triển với diện tích vừa và nhỏ, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của số đông khách hàng. Không gian dễ thiết kế, bố trí công năng hiệu quả và linh hoạt theo phong cách cá nhân, đáp ứng tốt nhu cầu ở thực của gia đình trẻ.

TRẠM KHAI PHÓNG TÒ MÒ LAND VÀ HỆ TIỆN ÍCH NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG CÂN BẰNG

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của Mira Ville là kề cận chuỗi tiện ích năng động, hiện đại của Trạm khai phóng Tò Mò Land. Đây là hệ không gian được thiết kế nhằm nuôi dưỡng đời sống tinh thần, thể chất và sự kết nối cộng đồng cho cư dân đa thế hệ.

Từ Vườn thảo mộc Flora Herb, Cafe sách Wonder Nook, Vườn cờ, Tinitown dành cho trẻ em, đến sân sinh hoạt Tám Space, bóng bàn trong nhà, cầu lông ngoài trời, sân patin, sân bóng rổ hay bức tường nghệ thuật tái hiện dòng chảy quá khứ – hiện tại của Nghệ An, mọi tiện ích đều được tổ chức theo hướng mở, khuyến khích tương tác tự nhiên và trải nghiệm đa giác quan.

Trạm khai phóng Tò Mò Land – Nơi bắt đầu hàng vạn câu hỏi vì sao của các bé. Ảnh: Mira Ville.

Riêng với trẻ nhỏ, Tò Mò Land đóng vai trò như một không gian giáo dục trải nghiệm, nơi trẻ không bị đặt vào khuôn mẫu giải trí sẵn có, mà được khuyến khích quan sát, đặt câu hỏi và tự do khám phá thế giới xung quanh. Thiên nhiên, vận động và các trò chơi mở giúp quá trình trưởng thành diễn ra một cách cân bằng, nhẹ nhàng và giàu tính nhân văn.

Mira Ville giáp trường liên cấp (3 cấp) quốc tế đầu tiên tại thành Vinh (nằm trong khuôn viên The Sensia). Ảnh: Mira Ville.

Mira Ville sở hữu lợi thế về liên kết khu vực khi nằm kề cận trục đường huyết mạch Phạm Hồng Thái, được bao quanh bởi hệ thống đường nội khu rộng 18m và 15m, thuận tiện kết nối nhanh đến các tuyến giao thông lớn trong khu vực Thành Vinh.

Từ phân khu, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích giáo dục – văn hóa – giải trí hiện hữu của thành phố như: Trường mầm non Vinh Tân, trung tâm thương mại Go! Vinh, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành cổ Vinh hay Sân vận động Vinh... Những kết nối đa chiều này giúp Mira Ville vừa giữ được sự tĩnh tại cần thiết, vừa không tách rời khỏi nhịp sống đô thị trung tâm.

Với vị trí trung tâm, hệ tiện ích hoàn chỉnh và triết lý sống khác biệt, Mira Ville không chỉ phù hợp để an cư mà còn là lựa chọn đầu tư, cho thuê giàu tiềm năng trong dài hạn.