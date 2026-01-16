Giá vàng cầm cự mốc 4.600 USD/oz dưới sức ép từ đồng USD mạnh lên

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/1) nhưng giữ được mốc chủ chốt 4.600 USD/oz, khi đồng USD tiếp tục mạnh lên gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...

Việc Tổng thống Donald Trump bớt “căng” với Iran cũng khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro chững lại.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 10,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,24%, còn 4.617,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm còn 4.580 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm gần 0,9%, chốt ở mức 92,54 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 giảm gần 0,3%, chốt phiên ở mức 4.623,7 USD/oz.

Nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận sau khi giá vàng và giá bạc tăng dữ dội trong tuần này là một nguyên nhân khiến thị trường đi xuống trong phiên này.

Tiếp đó, xu hướng tăng của đồng USD cũng không có lợi cho giá kim loại quý, dù thị trường tiếp tục kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác tăng hơn 0,2%, chốt phiên ở mức 99,35 điểm, cao nhất từ hôm 2/12. Từ đầu năm đến nay, chỉ số đã tăng hơn 1% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Phiên này, tỷ giá USD được hỗ trợ bởi số liệu thống kê hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua bất ngờ giảm xuống.

Theo báo cáo của Cục Thống kê lao động (BLS), trong tuần kết thúc vào ngày 10/1, có 198.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, giảm 9.000 người so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với con số 215.000 người mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Ngoài ra, con số bình quân hàng tuần của 4 tuần gần nhất giảm còn 205.000, mức thấp nhất kể từ ngày 20/1/2024.

“Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể giữ nguyên lãi suất ít nhất trong nửa đầu năm nay. Bởi vậy, chỉ số Dollar Index đã tăng lên mức cao nhất nhiều tuần và đặt ra một chút trở ngại đối với giá vàng tại thời điểm này”, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói ông không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell dù Bộ Tư pháp Mỹ đang có một cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng “còn quá sớm” để nói ông sẽ làm gì trong việc này.

Tuần này, tin ông Powell bị điều tra hình sự liên quan tới dự án 2,5 tỷ USD cải tạo trụ sở Fed đã góp phần đẩy giá vàng tăng chóng mặt, bên cạnh sự tăng nhiệt của các điểm nóng địa chính trị như Iran và Greenland.

Cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27-28/1, và Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Thị trường cho rằng bất chấp sức ép từ ông Trump, Fed có thể sẽ “án binh bất động” tới tháng 6 mới có lần giảm lãi suất đầu tiên của năm nay.

Về Iran, ông Trump nói ông được cho biết rằng Tehran đã nhẹ tay hơn với người biểu tình, và do đó ông sẽ chờ xem. Trước đó trong tuần này, ông chủ Nhà Trắng đã cảnh báo có thể tấn công Iran để bảo vệ người biểu tình chống chính phủ.

Theo ông Grant, căng thẳng địa chính trị bớt nóng là một nguyên nhân khiến vàng giảm giá, song ông xem diễn biến giá của phiên này chỉ là một sự điều chỉnh và cho rằng nhà đầu tư sẽ xem mỗi lần giảm là một cơ hội để mua.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Thống đốc Adam Glapinski của Ngân hàng Trung ương Ba Lan cho biết cơ quan này có 550 tấn vàng dự trữ vào cuối năm ngoái và dự kiến sẽ tăng lên mức 700 tấn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.074,8 tấn vàng.

Khi mới mở cửa sáng nay (16/1) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 6h10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,6 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 4.619,9 USD/oz. Giá bạc tăng 0,3%, giao dịch ở mức 92,85 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng tương đương khoảng 146,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.061 đồng (mua vào) và 26.391 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.