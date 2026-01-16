Thứ Sáu, 16/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Phân hóa khắc nghiệt, danh mục mắc kẹt

iTrader

16/01/2026, 16:33

Thị trường hôm nay nhìn từ hướng dao động của giá trong ngày thì có áp lực chốt lời khá mạnh. Phần lớn số cổ phiếu đã trượt giá dần về cuối, ngay cả ở những trụ còn khỏe nhất.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VIC tăng 4,51%, VHM tăng 3,42%, VCB tăng 1,53% là 3 trụ to nhất của VN-Index thì đều bị ép đáng kể, nhất là VCB. Trụ ngân hàng này tăng mạnh đầu phiên, có lúc +5,7%. Nhóm BID, CTG, TCB, VPB thì càng tệ hơn. Dầu khí có GAS tạo bull-trap khá lớn với biên độ trượt giá tới -6,9%. PLX, GVR cũng trượt giá hơn 6%.

Kiểu dao động tăng mạnh trước rồi lao dốc sau thường phản ánh sức ép từ bên bán. Kết hợp với thanh khoản cao hay thấp và biên độ trượt giá có thể biết được liệu yếu tố nào kiểm soát dao động và kiểm soát đến mức nào. Độ rộng chỉ số hôm nay còn khá nhiều mã tăng (143 mã) nhưng vẫn là ít hơn số giảm (174 mã). Đó là chưa kể trong phiên số tăng giá có thời điểm áp đảo hoàn toàn số giảm. Nói cách khác, áp lực bán đã ép đảo giá đảo chiều khá nhiều.

Nếu so với hai phiên trước thì hôm nay thị trường kém hơn, không chỉ là ở thanh khoản hay hướng dao động giá mà còn ở tỷ lệ tăng/giảm với cổ phiếu. Hai phiên trước dù điểm số đỏ nhưng cổ tăng giá vẫn rất tốt, biên độ ép giá xuống nhỏ hơn. Thống kê phiên này tới 60% số cổ phiếu xuất hiện biên độ trượt giá quá 1%, thậm chí 35% trượt giá quá 2%. Đây là mức dao động intraday khá rộng, cho thấy xác suất “dính” bull-trap là cao, dù chưa hẳn là bull-trap T+.

Nếu không quan tâm đến biến động điểm số có phần hụt hơi quanh 1900 điểm thì phiên hôm nay vẫn là một ngày giao dịch sôi động. Mức độ phân hóa vẫn rất mạnh, hơn 80 mã còn tăng trên 1% và số tương đương giảm quá 1%. Điều này tiếp tục khiến danh mục “mắc kẹt”, tùy vào phân bổ và đa dạng hóa thế nào. Không ai dám chắc danh mục sẽ hoàn toàn “ổn” trong tình trạng này vì ngay cả các cổ phiếu được cho là tốt về cơ bản cùng nhóm ngành cũng lên xuống trái chiều với biên độ lớn.

Với thị trường phái sinh, dao động hôm nay là cơ hội tốt để trading. Ảnh hưởng tích cực của các trụ tốt hơn với VNI, nhất là FPT, MWG, VJC. VIC thực ra diễn biến cũng khá ổn, chỉ bị ép xuống từ gần 2h chiều trở đi. Nhờ sức mạnh nhóm này mà trend tăng intraday của VN30 dài hơn.

Trong khi đó basis duy trì chiết khấu khá tốt buổi sáng có lợi cho Long. Dao động trong biên độ từ 2069.xx tới 2094.xx của VN30 rất mượt và là đoạn tạo lợi nhuận chính. Thời gian còn lại phập phù. Ví dụ 2 nhịp VN30 giảm qua 2094.xx rồi lại nảy lên rất nhanh rất dễ làm “nổ” stoploss.

Với sự phân hóa hiện tại, thị trường cũng không có gì quá xấu nếu tránh các giao dịch đầu cơ lướt sóng. Nên giữ vững danh mục vì sớm muộn trạng thái phập phù này cũng qua đi. Cơ hội ngắn hạn là khá nhiều trên thị trường phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2080.35, ngay tại một mốc. Cản gần nhất phiên tới là 2096; 2103; 2113; 2127; 2140; 2149. Hỗ trợ 2069; 2059; 2047; 2039; 2028.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

