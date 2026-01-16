Thứ Sáu, 16/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Betrimex và 15.000 ha dừa hữu cơ: Giải bài toán cho ngành dừa Việt Nam

P.V

16/01/2026, 19:00

Sau hơn một thập kỷ kiên trì và âm thầm hành động, Betrimex đang mang lại những “trái ngọt” rõ nét cho ngành dừa Việt Nam.

VnEconomy

BÀI TOÁN KHÓ CỦA NGÀNH DỪA TOÀN CẦU

Theo báo cáo năm 2025 của IMARC Group, thị trường dừa toàn cầu đạt 21,7 tỷ USD năm 2024 và dự kiến vượt 53,4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 10%/năm.

Tại Việt Nam, ngành dừa đang phát triển mạnh với hơn 200.000 ha canh tác. Hiệp hội Dừa Việt Nam dự báo kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa năm 2025 đạt 1,1-1,15 tỷ USD, tăng 20-25% so với năm 2024. Cây dừa hiện là nguồn thu nhập của gần 390.000 hộ nông dân trên cả nước.

Không chỉ đóng vai trò kinh tế, dừa còn mang ý nghĩa sinh thái quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo Tạp chí Tài chính, trung bình 1 ha dừa có thể hấp thụ 70-75 tấn CO₂ mỗi năm và góp phần hạn chế xâm nhập mặn. Vì vậy, bảo tồn và phát triển vùng nguyên liệu dừa được xem là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, ngành dừa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do lão hóa vườn cây. Tại Indonesia, Fiji, Samoa hay Quần đảo Solomon, tỷ lệ dừa già cỗi chiếm từ 35-60%, đe dọa năng suất dài hạn.

Tại Bến Tre (nay thuộc Vĩnh Long), trung tâm ngành dừa Việt Nam, xâm nhập mặn năm 2024 lan sâu hơn 40 km với độ mặn 4‰; canh tác lạm dụng hóa chất khiến đất suy thoái, trong khi tỷ lệ đất hữu cơ chỉ đạt 0,4%. Dự báo trong 5-10 năm tới, hơn 30.000 ha dừa sẽ lão hóa, đòi hỏi tái canh khẩn cấp để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ở góc độ kinh tế – xã hội, sản xuất nhỏ lẻ khiến nông dân yếu thế trong đàm phán, thu nhập bấp bênh và khó tiếp cận vốn, công nghệ. Trong khi đó, các thị trường lớn như EU, Bắc Mỹ, Nhật Bản ngày càng siết chặt yêu cầu về minh bạch chuỗi cung ứng, chứng nhận Organic, tín chỉ carbon, chống phá rừng (EUDR) và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

DOANH NGHIỆP VIỆT TIÊN PHONG HÀNH ĐỘNG VÌ “CÂY CỦA SỰ SỐNG”

VnEconomy

Trước thực trạng đó, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) đã sớm khởi động Dự án “Tái sinh vườn dừa - Xanh hóa tương lai” giai đoạn 2015-2026, tập trung tại các vùng sinh thái dừa trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.

Giai đoạn 2015-2022, Betrimex triển khai dự án “10.000 ha vườn dừa hữu cơ cho nông dân”, từng bước chuyển đổi canh tác truyền thống sang mô hình hữu cơ, nâng cao chất lượng nguyên liệu và thu nhập cho nông dân.

Giai đoạn 2023-2026, doanh nghiệp đẩy mạnh tái canh chiến lược, kết hợp trồng mới, xen canh và phục hồi đất, hướng tới đảm bảo nguồn cung dài hạn và ổn định.

Sau hơn 10 năm, thành quả nổi bật là việc hình thành 15.000 ha dừa đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế, tạo vùng nguyên liệu xanh, bền vững và nâng cao giá trị trái dừa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Song song đó, Betrimex đưa mô hình Thương mại công bằng (Fairtrade) trở thành trụ cột hợp tác với cộng đồng. Mô hình hiện được triển khai tại 4 hợp tác xã gồm Thạnh Phú Đông, Long Mỹ, Cẩm Sơn và Hưng Lễ, giúp nông dân được bảo vệ bởi giá tối thiểu và hưởng lợi từ Quỹ phúc lợi Fairtrade để tái đầu tư cho giáo dục, y tế và hạ tầng sản xuất.

Hướng tới giai đoạn 2025-2026, Betrimex tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số bằng việc ứng dụng IoT trong canh tác, theo dõi dữ liệu đất - nước và cảnh báo sớm xâm nhập mặn. Các giải pháp này sẽ tích hợp vào Farmer App, kết hợp Fintech nhằm hỗ trợ tín dụng dựa trên lịch sử canh tác của nông hộ.

“TRÁI NGỌT” SAU HÀNH TRÌNH HƠN 10 NĂM

VnEconomy

Những nỗ lực bền bỉ của Betrimex đã được ghi nhận khi dự án “Tái sinh vườn dừa - Xanh hóa tương lai” được vinh danh tại Human Act Prize 2025, hạng mục “Dự án bền vững”.

Theo ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ NN&MT), đây là dự án tiêu biểu khi doanh nghiệp sở hữu 15.000 ha dừa được sản xuất theo chuẩn hữu cơ.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận một dự án cụ thể mà còn khẳng định hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam: Tích hợp Agtech - Foodtech - Fintech, phát triển bền vững dựa trên khoa học dữ liệu, kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh. Qua đó, Betrimex đang góp phần duy trì “Cây của sự sống”, đồng thời nâng tầm vị thế ngành dừa Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ khóa:

Betrimex

Đọc thêm

VAS Sales Portal - Khi tương lai được chạm bằng niềm tin và khát vọng

VAS Sales Portal - Khi tương lai được chạm bằng niềm tin và khát vọng

Có những khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của một hành trình và có những bước đi khẳng định bản lĩnh đổi mới. Giờ đây, Tập Đoàn VAS tự hào đánh dấu thời khắc ấy với sự ra đời của ứng dụng bán hàng VAS Sales Portal – biểu tượng của tinh thần tiên phong, của khát vọng kết nối và của một tương lai bền vững đang dần mở ra.

Nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược cho logistics miền Trung

Nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược cho logistics miền Trung

Sáng 16/01, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Vi phạm 3 thời điểm khai nộp thuế đầu năm sẽ bị phạt nặng

Vi phạm 3 thời điểm khai nộp thuế đầu năm sẽ bị phạt nặng

Thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý 3 mốc thời hạn liên quan đến kê khai theo tháng, theo quý và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh phát sinh vi phạm và chi phí không cần thiết…

Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Central Retail Việt Nam vừa công bố Báo cáo năm 2025 thực hiện chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng”(Better for Vietnam), đặt ra mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững.

Kiểm kê khí nhà kính: Đừng để “ma trận” số liệu bủa vây doanh nghiệp

Kiểm kê khí nhà kính: Đừng để “ma trận” số liệu bủa vây doanh nghiệp

Kiểm kê, định lượng phát thải ngày càng trở thành hạ tầng dữ liệu phục vụ mục tiêu: tuân thủ, quản trị rủi ro, đáp ứng khách hàng chuỗi cung ứng, công bố ESG và thậm chí tạo dòng tiền từ tín chỉ carbon. Song điều này lại đang tạo ra một "ma trận" thách thức doanh nghiệp...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mira Ville - sống giản "chất Zen" tại đô thị bán đảo The Sensia

Bất động sản

2

VAS Sales Portal - Khi tương lai được chạm bằng niềm tin và khát vọng

Doanh nghiệp

3

Betrimex và 15.000 ha dừa hữu cơ: Giải bài toán cho ngành dừa Việt Nam

Doanh nghiệp

4

Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững gắn với điện hạt nhân

Chuyển động xanh

5

Năm 2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy