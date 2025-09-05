Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được hai kết quả nổi bật...
Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đến thủ đô Bắc Kinh tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2-4/9/2025, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã dành cho Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em.
HAI KẾT QUẢ NỔI BẬT
Có thể khái quát, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã đạt được hai kết quả nổi bật.
Thứ nhất, kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới là sự tôn vinh chiến thắng có ý nghĩa thời đại, thể hiện sự đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công lý, dẫn đến chấm dứt các cuộc chiến tranh phi lý, tạo thuận lợi cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước, trong đó có Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới hòa bình và phát triển trên thế giới.
Sự hiện diện của Chủ tịch nước và Đoàn Việt Nam tại Lễ kỷ niệm đã khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình, ý chí đấu tranh cho hòa bình và công lý của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, cũng như quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới, không để những bi kịch trong quá khứ tái diễn.
Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp gỡ nhiều bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng của Việt Nam, đề xuất nhiều ý tưởng hợp tác cũng như bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, đồng hành của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong bối cảnh đất Việt Nam vừa kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thứ hai, chuyến công tác tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm hết sức thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến và dự chiêu đãi của Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế.
Lãnh đạo hai Đảng, hai nước có các cuộc trao đổi hữu nghị, chân thành và hiệu quả, xác định nhiều biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, phối hợp đa phương chặt chẽ, xử lý ổn thỏa bất đồng, tăng cường giao lưu nhân văn, cùng hướng tới sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững của quan hệ song phương.
Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã gặp gỡ thân nhân gia đình một số cố vấn, tướng lĩnh, nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam từng đóng góp trong công cuộc đấu tranh chống thực dân giành độc lập dân tộc trước đây như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, tướng Vi Quốc Thanh, tướng Trần Canh, viện sỹ Nguyễn Khánh Toàn, bày tỏ trân trọng mối tình hữu nghị truyền thống, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, khuyến khích thân nhân các gia đình nhân sỹ hữu nghị tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ mai sau, củng cố tình cảm hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước.
CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ TRÊN TRỌNG TÂM "BA NỀN TẢNG"
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong thời gian tới, hai nước cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm, với trọng tâm có thể khái quát bằng “ba nền tảng” cần được củng cố gồm nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội.
Về nền tảng chính trị, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược, củng cố tin cậy chính trị. Hai bên sẽ duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, hợp tác toàn diện trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp từ trung ương đến địa phương và trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, công an; phát huy điểm đồng, xử lý ổn thỏa bất đồng, cùng giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; tạo điều kiện thuận lợi cho kỷ nguyên phát triển mới ở mỗi nước và khu vực.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức về an ninh và phát triển, hai nước cần cùng đề cao chủ nghĩa đa phương, phối hợp với các nước vì lợi ích chung.
Về nền tảng vật chất, tiếp tục kết nối sâu rộng hai nền kinh tế, tạo điểm sáng mới trên tất cả các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như thương mại nông sản, kết nối đường sắt, hợp tác xây dựng các dự án lớn, tiêu biểu, tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, khuyến khích đầu tư chất lượng cao. Nhận thức chung giữa Lãnh đạo hai nước là sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp, người dân hai bên tăng cường hợp tác cùng có lợi, gắn kết lợi ích chặt chẽ, qua đó củng cố “nền tảng vật chất” cho quan hệ song phương.
Về nền tảng xã hội, nhân dân hai nước có nhu cầu rất cao về giao lưu, đi lại, du lịch, học tập, giao thương. Các cơ quan của hai nước cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc mở thêm các đường bay thẳng, tạo thuận lợi về thị thực, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch.
Hai bên sẽ tăng cường giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, Hành trình Đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về những địa chỉ đỏ cách mạng, nhất là những di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được chính quyền và nhân dân các địa phương Trung Quốc gìn giữ và tôn tạo. Các hoạt động trên sẽ góp phần củng cố tình cảm hữu nghị, tạo đồng thuận trong nhân dân để quan hệ hai nước tiến xa, tiến chắc.
Thời gian tới, các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước sẽ tích cực triển khai thực hiện, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao thành những thành quả cụ thể, dự án cụ thể, mang lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
