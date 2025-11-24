Lần đầu tiên một hãng dược đạt mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Eli Lilly được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu ngành dược phẩm...

Eli Lilly, một công ty dược phẩm hàng đầu của Mỹ, đã chính thức gia nhập câu lạc bộ các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một hãng sản xuất thuốc đạt tới cột mốc vốn hóa này.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu vừa rồi, cổ phiếu của Eli Lilly tăng 1,6%, đạt mức 1.059,70 USD, nâng tổng mức tăng trong năm nay lên gần 40%. Thành quả tăng giá cổ phiếu này giúp công ty vượt qua đối thủ cạnh tranh chính là Novo Nordisk trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường thuốc giảm cân.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Eli Lilly được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu ngành dược phẩm, đặc biệt là sau khi các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có dấu hiệu bị nhà đầu tư hoài nghi sau một thời gian dài tăng trưởng nóng.

Theo tờ báo Financial Times, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Eli Lilly là sự gia tăng mạnh mẽ trong doanh số bán thuốc giảm cân. Trong quý 3/2025, doanh số các loại thuốc này của Eli Lilly đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,1 tỷ USD. Hai sản phẩm chủ lực là Mounjaro, được kê đơn cho bệnh nhân tiểu đường, và Zepbound, dùng để giảm cân, đã đóng góp lớn vào doanh thu của công ty.

Eli Lilly đã trải qua một giai đoạn khó khăn vào tháng 8 khi kết quả thử nghiệm của loại thuốc giảm cân mới là Orforglipron không đạt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu của công ty đã nhanh chóng phục hồi và nối lại sự tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, Eli Lilly còn đạt được một thỏa thuận quan trọng với Chính phủ Mỹ, trong đó công ty này cùng với 3 hãng dược khác sẽ giảm giá một số loại thuốc để có được quyền cung ứng thuốc cho bệnh nhân của các chương trình chăm sóc y tế Medicare và Medicaid. Đồng thời, Nhà Trắng cũng miễn trừ Eli Lilly khỏi bất kỳ kế hoạch thuế quan tiềm năng nào trong 3 năm tới. Thỏa thuận này không chỉ giúp Eli Lilly mở rộng thị trường mà còn có thể đẩy nhanh việc ra mắt thuốc Orforglipron vào năm tới nếu được phê duyệt.

Trong lúc giá cổ phiếu Eli Lilly tăng mạnh, quỹ Lilly Endowment, cổ đông lớn nhất của công ty, đã tranh thủ cơ hội để bán ra cổ phiếu. Quỹ này đã bán ra một lượng cổ phiếu kỷ lục trị giá 2,4 tỷ USD trong quý 4 này, phá vỡ kỷ lục trước đó là bán 1,3 tỷ USD trong quý 2/2024.

Các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall đang rất hứng thú với cổ phiếu dược phẩm. Từ cuối tháng 9 tới này, nhóm dược phẩm trong chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 25% nhờ lạc quan rằng mối đe dọa thuế quan và áp lực giảm giá thuốc - hai yếu tố đã gây sức ép giảm lên giá cổ phiếu dược phẩm kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai - đã bắt đầu suy yếu.

Nhà quản lý danh mục Rick Bradt của ngân hàng đầu tư Neuberger Berman cũng cho rằng tốc độ tăng nhanh của cổ phiếu Eli Lilly trong mấy tuần qua còn một phần do nhà đầu tư đang thoái bớt vốn khỏi các công ty công nghệ vốn hóa lớn do mối lo về rủi ro bong bóng AI.

“Nguy cơ vỡ bong bóng AI đã dẫn tới một sự dịch chuyển của dòng vốn. Đó là lý do vì sao các cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trở nên vượt trội. Eli Lilly vượt trội trong nhóm dược phẩm ở tất cả các phương diện”, ông Bradt nói.