Vốn hóa của Apple và Microsoft đồng loạt vượt 4 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu Apple và Microsoft đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/10, đưa giá trị vốn hóa thị trường của hai “gã khổng lồ” công nghệ này vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD.

Dù vậy, hai công ty này vẫn bị dẫn trước bởi Nvidia - công ty đại chúng đắt giá nhất thế giới với mức vốn hóa 4,9 nghìn tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Apple chạm tới mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD, còn Microsoft đã chớp nhoáng đạt được mốc vốn hóa này lần đầu tiên vào tháng 7 năm nay.

Trong phiên, có lúc cổ phiếu Apple đạt kỷ lục 269,89 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa đạt 4,005 nghìn tỷ USD. Lúc đóng cửa, cổ phiếu này thu hẹp mức tăng còn 0,1%, đưa giá trị vốn hóa đạt 3,992 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft chốt phiên với mức tăng gần 2%, vốn hóa đạt 4,03 nghìn tỷ USD. Mã này được mua mạnh sau khi có tin Microsoft đã hoàn tất việc thâu tóm cổ phần 27% trong bộ phận kinh doanh vì lợi nhuận của OpenAI. Microsoft đã hậu thuẫn OpenAI - nhà phát triển của ChatGPT - từ năm 2019.

Về phần mình, cổ phiếu Apple tăng giá liên tục trong những tuần gần đây nhờ loạt sản phẩm iPhone 17 mà hãng công bố hồi tháng 9 có vẻ đắt hàng hơn so với các mẫu của những năm trước.

Giới phân tích đánh giá thiết kế mỏng của mẫu iPhone Air có thể giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm của đối thủ Hàn Quốc Samsung Electronics. Ngoài ra, dữ liệu ban đầu cho thấy doanh số sau khi lên kệ của các sản phẩm iPhone 17 tại thị trường Mỹ và Trung Quốc tăng khoảng 14% so với iPhone 16.

Chỉ trong vòng 3 tháng qua, cổ phiếu Apple đã tăng 25%. Cổ phiếu Microsoft tăng 6% trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu Apple mới tăng 7%, khiêm tốn hơn so với mức tăng 23% của chỉ số Nasdaq.

Theo dự kiến, Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, cũng là quý tài khóa thứ tư của công ty, vào ngày 30/19.

“Cổ phiếu Apple đang chuẩn bị cho việc công bố báo cáo tài chính ở một vị thế tích cực hơn so với tại bất kỳ thời điểm nào trong một năm năm qua”, nhà phân tích Samik Charterjee của ngân hàng JPMorgan Chase nhận xét. Ông Charterjee nâng mức giá mục tiêu của cổ phiếu Apple lên 290 USD/cổ phiếu, so với mức đóng cửa của phiên ngày 28/10 là 269 USD/cổ phiếu.

Ngoài phản ứng tích cực của thị trường với loạt iPhone 17, Apple dường như còn tránh được những kịch bản xấu nhất liên quan tới thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Táo khuyết” đã dịch chuyển phần lớn chuỗi cung ứng cho các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ tới Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời giữ được mối quan hệ tốt với chính quyền bằng cách đầu tư vào sản xuất ở Mỹ.

“Việc Apple công bố tăng đầu tư trong nước, kết hợp với dịch chuyển nhanh hoạt động sản xuất cho thị trường Mỹ ra khỏi Trung Quốc, đã giúp cải thiện vị thế của công ty trong câu chuyện thuế quan”, ông Chatterjee nhận xét.