Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Landmark 35: Khi kiến trúc đương đại trở thành một phần của dòng chảy di sản

Tuấn Sơn

05/02/2026, 08:00

Hạ Long của những năm 2026 đang chuyển mình từ một điểm đến du lịch thuần túy thành đô thị biển hiện đại qua những công trình tầm cỡ. Nằm tại tâm điểm của sự dịch chuyển đó, Landmark 35 trở thành một "đài quan sát" mới, nơi người ta có thể đo đạc được sự thay đổi của thành phố di sản qua từng khung cửa sổ.

MỘT "ĐÀI QUAN SÁT" GIỮA TÂM ĐIỂM KỲ QUAN

Trong giới đầu tư bất động sản, vị trí luôn là ưu tiên số một, nhưng với những đô thị có địa hình đặc thù như Hạ Long, "cao độ" mới là thước đo cho sự khan hiếm. Khi quỹ đất ven biển Hạ Long dần bị lấp đầy bởi những công trình thương mại, những dự án có tầm nhìn bao quát toàn bộ vịnh di sản và cầu Bãi Cháy như Landmark 35 trở thành một thứ tài sản khó có thể định giá theo mét vuông thông thường.

Tại đây, cư dân được tận hưởng một bầu không khí khác hẳn. Ở độ cao này, tầm mắt không bị che chắn, cho phép con người thu trọn nhịp sống của cả một thành phố biển vào tầm mắt. Chính sự tĩnh lặng và tính riêng tư tuyệt đối này mới là điều mà những nhà đầu tư sành sỏi đang tìm kiếm giữa một Hạ Long đang ngày càng sôi động và đông đúc.

Vị trí tâm điểm với tầm nhìn bao quát từ độ cao 35 tầng ôm trọn mặt biển và nhịp sống thành phố. Ảnh: CĐT.
Vị trí tâm điểm với tầm nhìn bao quát từ độ cao 35 tầng ôm trọn mặt biển và nhịp sống thành phố. Ảnh: CĐT.

SỰ GIAO THOA GIỮA QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI ĐÔ THỊ

Làm thế nào để xây dựng một tòa tháp hiện đại mà không làm hỏng đi vẻ đẹp tự nhiên của vịnh di sản? Câu trả lời nằm ở ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng tinh tế của Landmark 35. Không sử dụng những chi tiết rườm rà, tòa tháp tập trung vào những mảng kính lớn và đường nét thanh mảnh để "hòa tan" vào không gian biển trời.

Nhìn từ xa, công trình này như một gạch nối nhẹ nhàng giữa mặt biển và bầu trời. Nó không cố tình lấn át thiên nhiên mà chọn cách tôn vinh di sản bằng chính sự hiện đại của mình. Đây là một bước đi thông minh trong quy hoạch đô thị, giúp Hạ Long không bị biến thành một "rừng bê tông" mà vẫn giữ được vị thế của một thành phố du lịch hàng đầu.

Ngôn ngữ thiết kế hiện đại định hình một chuẩn mực sống sang trọng. Ảnh: CĐT,
Ngôn ngữ thiết kế hiện đại định hình một chuẩn mực sống sang trọng. Ảnh: CĐT,

TÀI SẢN CỦA NIỀM TỰ HÀO

Bất động sản gắn liền với địa danh di sản luôn có một sức sống riêng. Thực tế cho thấy, những căn hộ tại trung tâm các thành phố di sản trên thế giới như Venice hay Florence luôn tăng giá theo thời gian không chỉ vì lạm phát, mà vì tính "duy nhất".

Landmark 35 sở hữu đúng cái lõi giá trị đó. Việc sở hữu một căn hộ tại đây không đơn thuần là một quyết định mua nhà để ở hay đầu tư lướt sóng. Đó là sự chuẩn bị cho một tài sản có tính kế thừa. Khi mỗi buổi sáng thức dậy, mở rèm cửa ra là thấy kỳ quan thế giới ngay trước mắt, chủ nhân của Landmark 35 hiểu rằng họ đang nắm giữ một giá trị bền vững, một biểu tượng của sự thành đạt được bảo chứng bởi chính vị trí không thể thay thế của dự án.

Từ khóa:

Landmark 35

Đọc thêm

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…

Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Sự bứt phá ngoạn mục của Bắc Ninh trong vai trò "cứ điểm" sản xuất toàn cầu đang tạo áp lực cưỡng chế lên hạ tầng đô thị. Để giữ chân dòng vốn FDI tỷ USD và hàng vạn chuyên gia quốc tế, địa phương này đang cần những đại đô thị bài bản, sở hữu pháp lý vững chắc.

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Trong đầu tư bất động sản, câu hỏi “dự án nằm ở đâu” luôn được đặt trước câu hỏi “giá bao nhiêu”. Bởi vị trí quyết định trực tiếp khả năng kết nối, mức độ thanh khoản, hiệu quả khai thác cho thuê và biên độ tăng giá dài hạn của bất động sản.

Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Kết thúc 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026. Tại khu Đông, nơi hạ tầng và nhịp sống đang bứt tốc, Masteri Cosmo Central đang nổi lên như một tâm điểm an cư mới tại The Global City - nơi mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, với động lực chính đến từ sự gia tăng nguồn cung đất khu công nghiệp, nhà xưởng và kho xây sẵn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy