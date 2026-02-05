Landmark 35: Khi kiến trúc đương đại trở thành một phần của dòng chảy di sản

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Tuấn Sơn
05/02/2026, 08:00
Hạ Long của những năm 2026 đang chuyển mình từ một điểm đến du lịch thuần túy thành đô thị biển hiện đại qua những công trình tầm cỡ. Nằm tại tâm điểm của sự dịch chuyển đó, Landmark 35 trở thành một "đài quan sát" mới, nơi người ta có thể đo đạc được sự thay đổi của thành phố di sản qua từng khung cửa sổ.
Trong giới đầu tư bất động sản, vị trí luôn là ưu tiên số một, nhưng với những đô thị có địa hình đặc thù như Hạ Long, "cao độ" mới là thước đo cho sự khan hiếm. Khi quỹ đất ven biển Hạ Long dần bị lấp đầy bởi những công trình thương mại, những dự án có tầm nhìn bao quát toàn bộ vịnh di sản và cầu Bãi Cháy như Landmark 35 trở thành một thứ tài sản khó có thể định giá theo mét vuông thông thường.
Tại đây, cư dân được tận hưởng một bầu không khí khác hẳn. Ở độ cao này, tầm mắt không bị che chắn, cho phép con người thu trọn nhịp sống của cả một thành phố biển vào tầm mắt. Chính sự tĩnh lặng và tính riêng tư tuyệt đối này mới là điều mà những nhà đầu tư sành sỏi đang tìm kiếm giữa một Hạ Long đang ngày càng sôi động và đông đúc.
Làm thế nào để xây dựng một tòa tháp hiện đại mà không làm hỏng đi vẻ đẹp tự nhiên của vịnh di sản? Câu trả lời nằm ở ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng tinh tế của Landmark 35. Không sử dụng những chi tiết rườm rà, tòa tháp tập trung vào những mảng kính lớn và đường nét thanh mảnh để "hòa tan" vào không gian biển trời.
Nhìn từ xa, công trình này như một gạch nối nhẹ nhàng giữa mặt biển và bầu trời. Nó không cố tình lấn át thiên nhiên mà chọn cách tôn vinh di sản bằng chính sự hiện đại của mình. Đây là một bước đi thông minh trong quy hoạch đô thị, giúp Hạ Long không bị biến thành một "rừng bê tông" mà vẫn giữ được vị thế của một thành phố du lịch hàng đầu.
Bất động sản gắn liền với địa danh di sản luôn có một sức sống riêng. Thực tế cho thấy, những căn hộ tại trung tâm các thành phố di sản trên thế giới như Venice hay Florence luôn tăng giá theo thời gian không chỉ vì lạm phát, mà vì tính "duy nhất".
Landmark 35 sở hữu đúng cái lõi giá trị đó. Việc sở hữu một căn hộ tại đây không đơn thuần là một quyết định mua nhà để ở hay đầu tư lướt sóng. Đó là sự chuẩn bị cho một tài sản có tính kế thừa. Khi mỗi buổi sáng thức dậy, mở rèm cửa ra là thấy kỳ quan thế giới ngay trước mắt, chủ nhân của Landmark 35 hiểu rằng họ đang nắm giữ một giá trị bền vững, một biểu tượng của sự thành đạt được bảo chứng bởi chính vị trí không thể thay thế của dự án.
Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…
Sự bứt phá ngoạn mục của Bắc Ninh trong vai trò "cứ điểm" sản xuất toàn cầu đang tạo áp lực cưỡng chế lên hạ tầng đô thị. Để giữ chân dòng vốn FDI tỷ USD và hàng vạn chuyên gia quốc tế, địa phương này đang cần những đại đô thị bài bản, sở hữu pháp lý vững chắc.
Trong đầu tư bất động sản, câu hỏi “dự án nằm ở đâu” luôn được đặt trước câu hỏi “giá bao nhiêu”. Bởi vị trí quyết định trực tiếp khả năng kết nối, mức độ thanh khoản, hiệu quả khai thác cho thuê và biên độ tăng giá dài hạn của bất động sản.
Kết thúc 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026. Tại khu Đông, nơi hạ tầng và nhịp sống đang bứt tốc, Masteri Cosmo Central đang nổi lên như một tâm điểm an cư mới tại The Global City - nơi mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: