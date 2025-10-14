Lạng Sơn phân bổ gạo cứu trợ cho người dân thiếu đói do thiên tai

Lạng Sơn tiếp nhận và phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để cứu trợ cho người dân 18 xã bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025...

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để cứu trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo đó, Lạng Sơn tiếp nhận và phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để cứu trợ cho người dân 18 xã bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 gồm: Yên Bình, Vân Nham, Thiện Tân, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, Thất Khê, Quốc Việt, Quốc Khánh, Hồng Phong, Thiện Hoà, Tân Tri, Tân Tiến, Nhất Hoà, Bằng Mạc, Hưng Vũ, Tân Đoàn, Bắc Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh, bố trí nhân lực, phương tiện vận chuyển đến UBND các xã được phân bổ. Thời gian tiếp nhận và phân bổ gạo thực hiện xong trước ngày 25/10/2025.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn cấp xã thực hiện các thủ tục cấp phát theo quy định hiện hành; thực hiện cấp phát cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, không để xảy ra thất thoát lãng phí, tiêu cực.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của bão số 11, từ ngày 6 đến 7.10.2025, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa cao nhất lên tới 285 mm.

Trận mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi, làm 3 người bị thương, hơn 5.100 hộ dân có nhà bị sập, ngập hoặc sạt lở; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 668 điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt; gần 3.900 ha lúa, 1.000 ha hoa màu, 30 ha cây ăn quả và 58 ha rừng bị thiệt hại nặng.

Ngoài ra, 29 cột điện bị gãy đổ, nhiều địa bàn mất điện, mất liên lạc viễn thông, hơn 100 công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.050 tỉ đồng, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 5.600 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, cùng 31 xuồng, 45 ô tô, 6.000 áo phao, 5.500 phao cứu sinh để cứu hộ, sơ tán người dân và vận chuyển hàng cứu trợ.

Các lực lượng đã sơ tán trên 16.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tế khoảng 5 tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho các xã bị cô lập, đảm bảo nhu cầu thiết yếu trước mắt.