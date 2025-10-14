Lạng Sơn phân bổ gạo cứu trợ cho người dân thiếu đói do thiên tai

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Châu Anh
14/10/2025, 10:56
Lạng Sơn tiếp nhận và phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để cứu trợ cho người dân 18 xã bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025...
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để cứu trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai.
Theo đó, Lạng Sơn tiếp nhận và phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để cứu trợ cho người dân 18 xã bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 gồm: Yên Bình, Vân Nham, Thiện Tân, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, Thất Khê, Quốc Việt, Quốc Khánh, Hồng Phong, Thiện Hoà, Tân Tri, Tân Tiến, Nhất Hoà, Bằng Mạc, Hưng Vũ, Tân Đoàn, Bắc Sơn.
UBND tỉnh Lạng Sơn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh, bố trí nhân lực, phương tiện vận chuyển đến UBND các xã được phân bổ. Thời gian tiếp nhận và phân bổ gạo thực hiện xong trước ngày 25/10/2025.
Các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn cấp xã thực hiện các thủ tục cấp phát theo quy định hiện hành; thực hiện cấp phát cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, không để xảy ra thất thoát lãng phí, tiêu cực.
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của bão số 11, từ ngày 6 đến 7.10.2025, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa cao nhất lên tới 285 mm.
Trận mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi, làm 3 người bị thương, hơn 5.100 hộ dân có nhà bị sập, ngập hoặc sạt lở; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 668 điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt; gần 3.900 ha lúa, 1.000 ha hoa màu, 30 ha cây ăn quả và 58 ha rừng bị thiệt hại nặng.
Ngoài ra, 29 cột điện bị gãy đổ, nhiều địa bàn mất điện, mất liên lạc viễn thông, hơn 100 công trình thủy lợi bị hư hỏng.
Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.050 tỉ đồng, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 5.600 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, cùng 31 xuồng, 45 ô tô, 6.000 áo phao, 5.500 phao cứu sinh để cứu hộ, sơ tán người dân và vận chuyển hàng cứu trợ.
Các lực lượng đã sơ tán trên 16.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tế khoảng 5 tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho các xã bị cô lập, đảm bảo nhu cầu thiết yếu trước mắt.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ...
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn cần đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của các cơn bão...
Đợt mưa lũ vừa qua khiến Bắc Ninh thiệt hại nặng, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng...
Bộ luật Lao động đã quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, mà được điều chỉnh theo lộ trình. Vấn đề tuổi nghỉ hưu cũng đã được trao đổi, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng, tổng thể các mặt có liên quan, theo Bộ Nội vụ...
Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: