Bắc Ninh xem xét nâng cao trình cho các tuyến đê

Đợt mưa lũ vừa qua khiến Bắc Ninh thiệt hại nặng, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng...

Sáng 13/10, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị bàn giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại các địa phương của Bắc Ninh bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Theo ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường Bắc Ninh, do chịu ảnh hưởng của liên tiếp hoàn lưu bão số 10 và bão số 11, Bắc Ninh đã xảy ra trận lũ lịch sử trên các triền sông, đặc biệt trên sông Thương, sông Cầu; gây ngập lụt cho 153 thôn/tổ dân phố của 20 xã/phường với tổng số hơn 16.500 hộ dân phải di dời và cô lập.

Toàn tỉnh phải huy động lực lượng cùng người dân đắp hơn 20,335 km đê phải để chống tràn.

Mưa lũ khiến cho hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng; 64 điểm ngập úng không đi lại được; trên 60 vị trí đê bị sạt trượt, rò rỉ, thẩm lậu chân, mái đê…

Theo ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, hệ thống đê điều của tỉnh chưa thực sự ổn định, tuy không phát sinh sự cố lớn, nhưng nhìn chung hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh còn rất yếu. Vì vậy, cần phải tính toán các phương án tối ưu, xây dựng giải pháp nâng cao trình cho các tuyến đê, đảm bảo yêu cầu chống lũ.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát kỹ các tuyến đê, khoanh vùng các khu vực xử lý, tính toán kỹ phương án để thoát lũ nhanh nhất, sớm nhất ổn định đời sống cho bà con nhân dân khu vực ngập úng do mưa lũ.

Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, cần tiếp tục duy trì công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê, đặc biệt các điểm đã xảy ra sự cố; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, tổ chức hộ đê khi cần thiết, không được lơ là chủ quan.

Liên quan đến các phường, xã đang bị ngập và những địa phương vùng trũng thấp, không có đê, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và môi trường phối hợp với các địa phương kiểm tra rà soát lại hệ thống đê điều, tính toán phương án tối ưu nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ vùng trũng thấp một cách nhanh nhất, sớm nhất ổn định đời sống nhân dân.