Phải đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân vùng bão, lũ

Nhật Dương

13/10/2025, 18:49

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn cần đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của các cơn bão...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, tập trung triển khai một số giải pháp nhằm tạo thuận lợi và đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ vừa qua.

Công văn nêu rõ, cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã gây ra những hậu quả nặng nề trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

Để công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục, kịp thời; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của các cơn bão phân công cán bộ, viên chức phòng Chế độ bảo hiểm y tế thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để phối hợp, hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế.

Từ đó, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo để người tham gia bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh kịp thời.

Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia đang sinh sống trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của các cơn bão.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt, mưa bão, sau đó đi khám lại, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp thuốc cho đợt điều trị mới, kể cả khi người bệnh đến sớm hơn ngày hẹn tái khám và cấp thuốc ít nhất 2 tháng.

Đối với người bệnh có giấy hẹn khám lại quá thời điểm so với ngày ghi trên giấy chuyển, hoặc được chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước thời điểm xảy ra cơn bão, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận và đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời, đúng quy định.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện công khai, minh bạch, phòng chống tình trạng trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định.

Xác định chi phí cùng chi trả khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên

09:41, 09/10/2025

09:41, 09/10/2025

Xác định chi phí cùng chi trả khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

10:15, 26/09/2025

10:15, 26/09/2025

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

Người lao động không phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh

14:57, 13/10/2025

14:57, 13/10/2025

Người lao động không phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế bão lũ khám chữa bệnh

Người lao động không phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh

Người lao động không phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh

Ngành Bảo hiểm xã hội khẳng định, người tham gia bảo hiểm y tế không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Đây là thủ tục hành chính được thực hiện miễn phí theo Luật...

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trong một số trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai…, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân…

95 triệu người Việt trong diện bao phủ của bảo hiểm y tế

95 triệu người Việt trong diện bao phủ của bảo hiểm y tế

Việt Nam hiện có khoảng trên 95 triệu người nằm trong diện bao phủ bảo hiểm y tế với quyền lợi ngày càng được mở rộng. Các chính sách trợ giúp xã hội cũng thay đổi tích cực. Trước đây, người cao tuổi không có thu nhập, từ 80 tuổi trở lên mới được trợ cấp hằng tháng. Nay, người 75 tuổi nếu gặp khó khăn, không có thu nhập đã được hưởng chính sách này…

Giả mạo

Giả mạo "Giấy mời","Thông báo", "Quyết định" của cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM để lừa đảo

Đối tượng lừa đảo đã giả mạo "Giấy mời" sử dụng trái phép tên, logo và con dấu giả mạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM , mời người dân đến làm việc và cung cấp thông tin cá nhân...

