Phải đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân vùng bão, lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 13/10/2025
Nhật Dương
13/10/2025, 18:49
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn cần đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của các cơn bão...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, tập trung triển khai một số giải pháp nhằm tạo thuận lợi và đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ vừa qua.
Công văn nêu rõ, cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã gây ra những hậu quả nặng nề trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.
Để công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục, kịp thời; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của các cơn bão phân công cán bộ, viên chức phòng Chế độ bảo hiểm y tế thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để phối hợp, hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế.
Từ đó, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo để người tham gia bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh kịp thời.
Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia đang sinh sống trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của các cơn bão.
Trường hợp người bệnh mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt, mưa bão, sau đó đi khám lại, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp thuốc cho đợt điều trị mới, kể cả khi người bệnh đến sớm hơn ngày hẹn tái khám và cấp thuốc ít nhất 2 tháng.
Đối với người bệnh có giấy hẹn khám lại quá thời điểm so với ngày ghi trên giấy chuyển, hoặc được chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước thời điểm xảy ra cơn bão, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận và đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế cho người bệnh.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời, đúng quy định.
Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện công khai, minh bạch, phòng chống tình trạng trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định.
