Lãnh đạo Bách Hóa Xanh muốn bán bớt cổ phiếu MWG

Ông Phạm Văn Trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Phạm Văn Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị MWG kiêm Tổng Giám đốc chuỗi Bách Hoá Xanh vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu MWG.

Nếu thành công, ông Trọng sẽ giảm sở hữu tại MWG xuống còn 2.632.104 cổ phiếu, chiếm 0,178% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/8 đến ngày 19/9/2025.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/8, giá cổ phiếu MWG là 70.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này Tổng Giám đốc Bách Hóa Xanh có thể thu về hơn 35 tỷ đồng.

Hiện vào phiên chiều 19/8, giá cổ phiếu MWG giảm 2,71% xuống 68.100 đồng.

Trước đó, Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo bán ra 1.467.900 cổ phiếu MWG, trong phiên ngày 31/7/2025 - trong đó, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 467.900 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu MWG từ hơn 89,2 triệu cổ phiếu, chiếm 6,0338% xuống còn hơn 87,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,9345% vốn tại MWG.

Tạm tính giá cổ phiếu MWG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 31/7/2025 là 65.300 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã thu về khoảng gần 95,9 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thu thuần đạt 73.655 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 49% kế hoạch cả năm đề ra và riêng tháng 6/2025, doanh thu đạt hơn 8,4 ngàn tỷ đồng – cao nhất kể từ sau Tết, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tăng 15% so với cùng kỳ.

Đối với chuỗi TGDĐ và ĐMX: MWG ghi nhận doanh thu đạt 49.400 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6/2025, doanh thu đạt hơn 8,4 ngàn tỷ đồng – cao nhất kể từ sau Tết, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tăng 15% so với cùng kỳ.

Theo MWG, doanh thu vẫn tăng trưởng dù các chuỗi đang vận hành ít hơn 200 cửa hàng so với các quý đầu năm 2024, đồng thời, nhu cầu thị trường vẫn trong quá trình phục hồi chậm.

Xét về tăng trưởng theo ngành hàng sau 6 tháng 2025, thì ngành điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay tăng trưởng mạnh mẽ, từ 20% đến 50% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, máy giặt, gia dụng, tivi duy trì mức tăng trưởng một đến hai chữ số. Máy lạnh chưa đạt kỳ vọng do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Bên cạnh đó, kênh online sau 6 tháng đạt gần 2,7 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng doanh thu.

Đối với chuỗi BHX: Lũy kế 6 tháng 2025, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt gần 22,6 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Tính đến hết tháng 6, chuỗi đã có thêm 414 cửa hàng - trong đó, hơn 50% tập trung tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp. Trong thời gian tới, chuỗi sẽ tập trung mở mới chọn lọc và hiệu quả tại các khu vực đã có sự hiện diện của cửa hàng Bách Hóa Xanh.