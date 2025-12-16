Thứ Ba, 16/12/2025

Nhận thừa kế 4 triệu cổ phiếu, vợ cố Chủ tịch NO1 sẽ trở thành cổ đông lớn nhất

Hà Anh

16/12/2025, 08:09

Thời gian dự kiến chuyển quyền sở hữu từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/01/2026. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu không thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Sơ đồ giá cổ phiếu NO1 trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NO1 trên TradingView.

Bà Nguyễn Thị Hải thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (mã NO1-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hải dự kiến nhận 4 triệu cổ phiếu do nhận thừa kế và nhận lại tài sản chung của vợ chồng.

Thời gian dự kiến chuyển quyền sở hữu từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/01/2026. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu không thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tỷ lệ nắm giữ của bà Hải tại NO1 sẽ tăng từ 1.747.900 cổ phiếu, chiếm 7,28% lên 5.749.900 cổ phiếu, chiếm 23,95% tại NO1. Sau giao dịch này, bà Hải sẽ trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty. Về mối liên hệ, bà Hải là chị của bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên HĐQT công ty đồng thời là vợ cố Chủ tịch HĐQT Lưu Đình Tuấn. Theo thông báo của NO1, ông Tuấn từ trần vào ngày 22/11/2024. Trước khi mất, ông Tuấn sở hữu 5 triệu cổ phiếu NO1, chiếm 20,83% vốn.

Được biết, NO1 đã chốt danh sách để thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/11 và ngày thanh toán là ngày 29/12/2025.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 3/2025 của NO1 đạt hơn 77,4 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 918 tỷ và lãi sau thuế đạt gần 13,3 tỷ đồng.

Mẹ Chủ tịch DIG đã nhận xong 4,75 triệu cổ phiếu thừa kế

07:43, 17/12/2024

Thị trường không thuận lợi, lãnh đạo NO1 không mua được hết cổ phiếu như đã đăng ký

19:25, 30/12/2024

Con trai cố Chủ tịch DIG tiếp tục được nhận cổ phiếu thừa kế

08:55, 20/11/2024

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn nhận thừa kế NO1 tài sản chung của vợ chồng

TCX muốn xin ý kiến cổ đông vay 50 triệu USD

Hội đồng quản trị TCX muốn trình cổ đông phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu USD từ DEG, kỳ hạn 5 năm kèm lãi suất 2,25%/năm.

Vi phạm tới 9 lỗi giao dịch, Chứng khoán EVS bị phạt 1,135 tỷ

Bên cạnh đó, công ty bị đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 2 tháng theo quy định...

MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026

Theo nội dung công bố thông tin bất thường, trong tháng 11/2025, HĐQT MWG đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

GELEX đăng ký bán 2,74% vốn tại GEE

GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, chiếm 2,74% vốn điều lệ tại GEX, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

Trái phiếu được chào bán thành 2 đợt. Đợt 1 gồm 25 triệu trái phiếu mã SHS2Y202501, giá trị phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng, dự kiến chào bán trong quý 1 và quý 2/2026.

