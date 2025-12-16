MBS sẽ bán giải chấp hơn 900.000 cổ phiếu của gia đình Chủ tịch DIG

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Hà Anh
16/12/2025, 08:15
Các giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, diễn ra từ ngày 15/12 đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.
Công ty Chứng khoán MB (MBS) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG sẽ bị bán giải chấp 634.300 cổ phiếu DIG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIG, em gái ông Cường - cũng bị bán 301.500 cổ phiếu.
MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.
MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.
Đồng thời, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.
Như vậy, 2 thành viên gia đình lãnh đạo DIG bị bán giải chấp tổng cộng 935.800 cổ phiếu DIG, chiếm 0,14% khối lượng đang lưu hành.
Được biết ngày 5/12, DIG công bố mua lại trước hạn các trái phiếu có mã DIGH2326002, được phát hành ngày 25/03/2024 và có kỳ hạn 3 năm. Trước thời điểm được mua lại, tổng giá trị lưu hành của khối trái phiếu là 1,000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đến ngày 27/11, DIG đã mua lại 800 tỷ đồng các trái phiếu này.
Chốt phiên ngày 15/12, giá cổ phiếu DIG giảm thêm 3,32% xuống 17.450 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 16% so với chốt phiên ngày 21/11 (21.000 đồng/cổ phiếu).
Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.
Thời gian dự kiến chuyển quyền sở hữu từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/01/2026. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu không thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.
Hội đồng quản trị TCX muốn trình cổ đông phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu USD từ DEG, kỳ hạn 5 năm kèm lãi suất 2,25%/năm.
Bên cạnh đó, công ty bị đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 2 tháng theo quy định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: