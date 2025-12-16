Thứ Ba, 16/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

MBS sẽ bán giải chấp hơn 900.000 cổ phiếu của gia đình Chủ tịch DIG

Hà Anh

16/12/2025, 08:15

Các giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, diễn ra từ ngày 15/12 đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG sẽ bị bán giải chấp 634.300 cổ phiếu DIG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIG, em gái ông Cường - cũng bị bán 301.500 cổ phiếu.

Các giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, diễn ra từ ngày 15/12 đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Đồng thời, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Như vậy, 2 thành viên gia đình lãnh đạo DIG bị bán giải chấp tổng cộng 935.800 cổ phiếu DIG, chiếm 0,14% khối lượng đang lưu hành.

Được biết ngày 5/12, DIG công bố mua lại trước hạn các trái phiếu có mã DIGH2326002, được phát hành ngày 25/03/2024 và có kỳ hạn 3 năm. Trước thời điểm được mua lại, tổng giá trị lưu hành của khối trái phiếu là 1,000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đến ngày 27/11, DIG đã mua lại 800 tỷ đồng các trái phiếu này.

Chốt phiên ngày 15/12, giá cổ phiếu DIG giảm thêm 3,32% xuống 17.450 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 16% so với chốt phiên ngày 21/11 (21.000 đồng/cổ phiếu).

Gia đình Chủ tịch DIG đã bị bán giải chấp 9.517.000 cổ phiếu

11:15, 27/04/2025

DIG sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 42 lô đất tại Hậu Giang

07:30, 14/04/2025

MBS tiếp tục bán giải chấp cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch công ty

07:58, 09/04/2025

Từ khóa:

bán giải chấp chứng khoán DIG mbs tài sản đảm bảo

