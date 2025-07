Giá tăng cao nhất trong 1 năm, lãnh đạo PET đăng ký bán hết cổ phiếu

Bà Phạm Thị Hồng Điệp thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE).

Theo đó, bà Phạm Thị Hồng Điệp - thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc đăng ký bán hết 153.300 cổ phiếu, chiếm 0,14% nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 1/8-29/8 theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Chốt phiên ngày 28/7 thì giá cổ phiếu này đạt 30.750 đồng/cổ phiếu, mốc cao nhất trong 1 năm qua. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng 3.300 tỷ đồng. Còn phiên chiều hôm nay (29/7), giá cổ phiếu này tăng thêm 6,99% lên mốc 32.900 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong ngày 28/7 đã có giao dịch thoả thuận cổ phiếu PET với tổng khối lượng 20.282.378 cổ phiếu, tương đương 19% lượng cổ phiếu lưu hành của công ty với giá trị gần 568 tỷ đồng, tương ứng 28.000 đồng/cổ phiếu - thấp hơn 2.750 đồng/cổ phiếu so với giá chốt phiên cùng ngày.

Trước đó, trong phiên giao dịch 23/7, VietinBank Capital đã bán ra 7,8 triệu cổ phiếu PET. Qua đó, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 10 triệu cổ phiếu, chiếm 9,37% xuống còn 2,2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,06% vốn tại PET.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 23/7, cổ phiếu PET ghi nhận 7,8 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá trị 217 tỷ đồng, tương đương 27.850 đồng/cổ phiếu - trong khi chốt phiên cùng ngày, giá cổ phiếu này dừng ở mốc 28.950 đồng/cổ phiếu.

Được biết, PET đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025. Tại đại hội cổ đông đã hỏi ban lãnh đạo công ty "PVN thoái vốn năm 2025, công ty đã có đối tác chiến lược nhận thoái vốn chưa? Qua đó, ban lãnh đạo PET cho biết trong thời gian qua, PVN đã tích cực triển khai các quy trình cần thiết cho công tác thoái vốn tại PET. Dự kiến kết quả định giá sơ bộ sẽ sớm trình PVN. Nếu việc triển khai thuận lợi, quá trình thoái vốn theo kế kế hoạch sẽ hoàn tất trong năm nay.

Về đối tác chiến lược, công ty chưa nhận được thông tin chính thức nào, vì đơn vị xây dựng phương án thoái vốn là đơn vị thực hiện việc này nên các đối tác có thể sẽ hợp tác trực tiếp với đơn vị tư vấn".

Trong cơ cấu cổ đông của Petrosetco, PVN hiện đang là cổ đông lớn nhất nắm hơn 24,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 23,21% vốn.

Hiện công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025, nhưng kết thúc quý 1/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2025 đạt 44,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 39,4 tỷ đồng) - tăng 5,3 tỷ đồng và tăng 14% so với cùng kỳ.



Nguyên nhân chính là do lợi nhuận đến từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, cụ thể biên lợi nhuận gộp của quý 1/2025 biến động tăng 0,89% so với cùng kỳ (quý 1/2025: 4,8%; quý 1/2024: 3,91%).

Ngoài ra, hiệu quả hoạt động tài chính cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1/2025 tốt hơn so với cùng kỳ, biến động tăng 11,3 tỷ đồng (quý 1/2025: 11,5 tỷ đồng; quý 1/2024: 0,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế họp nhất quý 1/2025 đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi biến động tăng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lần lượt 11% và 29% so với cùng kỳ.