Trang chủ Bất động sản

Lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế sau sáp nhập

Thanh Xuân

19/03/2026, 13:42

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai tổ phó là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (Tổ phó Thường trực) và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. 

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập;

Tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập (nếu cần).

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân các thành viên; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công. Tổ công tác làm việc trực tiếp, trực tuyến hoặc đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo bằng văn bản. Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập trước ngày 30/4/2026.

