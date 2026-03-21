Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Theo dữ liệu thống kê từ FiinTrade, tính đến ngày 9/3/2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành ước đạt khoảng 1,39 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ -0,2% so với cuối tháng 1/2026 và -0,1% so với cuối năm 2025.

Diễn biến này chủ yếu phản ánh hoạt động phát hành mới ở mức thấp trong giai đoạn đầu năm, cùng dịp Tết Nguyên đán, khi nhiều tổ chức phát hành chờ hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và xây dựng kế hoạch huy động vốn cho năm tài chính mới.

Tính riêng tháng 2/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 3,4 nghìn tỷ đồng giảm 34% so với tháng trước; +43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phát hành ra công chúng chiếm 97,6% với 3,3 nghìn tỷ đồng -32,9% so với tháng trước, toàn bộ từ nhóm Ngân hàng. Trong khi đó, phát hành riêng lẻ gần như “vắng bóng”, chỉ đạt 80 tỷ đồng (-58,2%), toàn bộ thuộc nhóm Bất động sản.

Lũy kế 2 tháng năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ +7% so với năm ngoái, với phát hành công chúng chiếm khoảng 96,8% và tăng +4% trong khi phát hành riêng lẻ chỉ đạt 270 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2025 không có đợt phát hành nào).

Về tình hình mua lại, giá trị mua lại vẫn ở mức thấp trong tháng 2/2026. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt ~2,7 nghìn tỷ đồng (+234,6% theo tháng; -55% theo năm), với mức tăng theo tháng ghi nhận ở cả Ngân hàng và Phi ngân hàng.

Trong đó, Bất động sản chiếm tỷ trọng lớn khoảng 69%, đạt ~1,9 nghìn tỷ đồng (+377,9% theo tháng; +32% theo năm ), chủ yếu đến từ Nova Final Solution, DIG và KN Cam Ranh.

Lũy kế 2 tháng năm 2026, tổng giá trị mua lại đạt ~3,6 nghìn tỷ đồng (-83% theo năm). Ngân hàng gần như không có hoạt động mua lại đáng kể nào (chỉ đạt 66 tỷ đồng), trong khi Bất động sản đạt ~2,3 nghìn tỷ đồng (-78%).

Dữ liệu cập nhật đến ngày 9/3/2026 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 16,8 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2026 đến nay, tương đương 5,2% dòng tiền phải trả từ trái phiếu dự kiến cho cả năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi) dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng (+49,2% so với năm ngoái), bao gồm 15,1 nghìn tỷ đồng ở ngành Ngân hàng (+33,2%) và 107,5 nghìn tỷ đồng ở nhóm Phi ngân hàng (+51,8%).

Riêng trong tháng 4, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu ước khoảng 23,3 nghìn tỷ đồng (+18,6% theo tháng), với gần 16 nghìn tỷ đồng thuộc về các tổ chức phát hành ở ngành Bất động sản.

Công bố thông tin trong tháng 2/2026 cho thấy có 26 mã trái phiếu của 12 tổ chức phát hành ghi nhận tình trạng tái cấu trúc nợ, chậm trả gốc và lãi.

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp của khối Phi ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 dự kiến gần 76,1 nghìn tỷ đồng giá trị gốc đến hạn, tăng +91,6% so với năm ngoái. Trong đó, Bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất (68,8%), tương đương khoảng 52,4 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4/2026, giá trị gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn ước đạt 16,9 nghìn tỷ đồng, tăng +37,5% so với tháng 3/2026 và gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bất động sản chiếm tỷ trọng áp đảo (80,8%), tương đương 13,7 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với tháng trước.

Các doanh nghiệp có lượng trái phiếu đáo hạn lớn trong tháng bao gồm VIC (4 nghìn tỷ đồng), VHM (4 nghìn tỷ đồng) và Bất động sản TCO (3 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, trong tháng 4/2026, Xây dựng & Vật liệu dự kiến có khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tiếp theo là Dịch vụ tài chính (1,2 nghìn tỷ đồng) và Du lịch & Giải trí (576 tỷ đồng).

Giá trị lãi trái phiếu đến hạn thanh toán ở nhóm Phi ngân hàng dự kiến đạt 4,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 4/2026, giảm -23,6% so với tháng trước nhưng tăng +15,9% so với năm ngoái. Trong đó, Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng lãi đến hạn, tương đương 52,7% tổng nghĩa vụ lãi của toàn nhóm Phi ngân hàng.

Các ngành còn lại có quy mô nghĩa vụ lãi thấp hơn đáng kể, bao gồm Xây dựng & Vật liệu (643 tỷ đồng), Du lịch & Giải trí (410 tỷ đồng) và Dịch vụ tài chính (350 tỷ đồng).

Trong nửa đầu năm 2026, tổng nghĩa vụ lãi trái phiếu của khối Phi ngân hàng dự kiến khoảng 31,3 nghìn tỷ đồng, trong đó Bất động sản chiếm gần 55%.