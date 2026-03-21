Khải Hoàn Land “bắt tay” cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín
Tuấn Sơn
21/03/2026, 10:20
Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.
Trong không gian sang trọng của JW Marriott Saigon, sự kiện “Bespoke Our Partnership” được Khải Hoàn Land thiết kế như một tuyên ngôn chiến lược về mô hình hợp tác “may đo” – kiến tạo hệ sinh thái phát triển dự án đồng bộ và bền vững.
Với vai trò Nhà phát triển khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke Khải Hoàn Imperial, Khải Hoàn Land tiếp tục khẳng định năng lực kiến tạo thông qua việc chủ động kết nối những đối tác chiến lược – từ tài chính, thiết kế đến hệ thống phân phối hàng đầu; nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, bền vững, chất lượng và giá trị của sản phẩm, đồng thời tối ưu quyền lợi cho khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe và chọn lọc.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Đường – Phó Tổng giám đốc, đại diện Tập đoàn Khải Hoàn Land nhấn mạnh: “Mỗi dự án của Khải Hoàn Land đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu pháp lý, quy hoạch, thiết kế đến xây dựng và bàn giao, vận hành… Việc hợp tác cùng đơn vị tài chính hàng đầu Việt Nam như MB Bank, thương hiệu quốc tế nổi tiếng Dewan Vietnam cùng hệ thống phân phối 80 đại lý uy tín chính là cam kết mạnh mẽ của Khải Hoàn Land trong việc kiến tạo những giá trị sống khác biệt, bền vững, mang tính dài hạn cho cư dân và thị trường.”
Được biết, Ngân hàng Quân Đội MB Bank nằm trong top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam nhờ nền tảng tài chính mạnh và năng lực chuyển đổi số tiên phong. Không chỉ là đơn vị bảo lãnh cho dự án, MB Bank sẽ phối hợp cùng Khải Hoàn Land cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả cho từng nhóm khách hàng.
Nếu MB Bank đóng vai trò là "bệ đỡ" tài chính vững chắc, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho khách hàng thì Dewan Vietnam là “bảo chứng” cho chất lượng và tầm vóc quốc tế của dự án Khải Hoàn Imperial.
Dewan Vietnam – thành viên của Dewan Architects + Engineers, là thương hiệu thiết kế quốc tế với hơn 40 năm kinh nghiệm, sở hữu danh mục dự án trải dài tại Trung Đông, châu Á và châu Âu. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, Dewan còn theo đuổi triết lý thiết kế bền vững, tối ưu công năng và trải nghiệm người dùng, tạo nên những công trình biểu tượng giàu giá trị. Theo đó, với việc “đo ni đóng giày” tại Khải Hoàn Imperial, Dewan Vietnam sẽ mang đến tư duy kiến trúc hiện đại, đề cao cá nhân hóa, góp phần định hình chuẩn sống Bespoke khác biệt, dẫn dắt xu hướng sống mới.
Đặc biệt, việc 80 đại lý phân phối đồng hành ngay từ giai đoạn đầu cho thấy sức thu hút của dự án cũng như niềm tin của thị trường đối với định hướng phát triển của Khải Hoàn Land. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt lan tỏa giá trị của Khải Hoàn Imperial đến gần hơn với khách hàng, gia tăng độ phủ sóng trên thị trường và tối ưu tiềm năng của dự án trong thời gian tới.
Bên cạnh các hạng mục ký kết chiến lược, Khải Hoàn Land cũng giới thiệu về dự án sẽ triển khai trong thời gian tới, thể hiện sự bài bản, chủ động và minh bạch.
Cập nhật thông tin mới nhất, Khải Hoàn Imperial được định vị là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề tuyến metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), sân golf Sông Bé 104ha, đối diện trung tâm thương mại lớn nhất khu vực là AEON Mall Bình Dương Canary.
Dự án được kiến tạo theo quy trình phát triển hoàn toàn mới, lấy con người làm trung tâm, đề cao tính riêng tư và trải nghiệm sống cá nhân hóa. Mỗi không gian, mỗi tiện ích được thiết kế để tối ưu sự tận hưởng, cân bằng giữa tiện nghi và cảm xúc – nơi từng chi tiết đều được “may đo” theo phong cách sống riêng biệt của mỗi chủ nhân.
Đặc biệt, dự án nằm trong khu vực đang ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao trong và ngoài nước. Việc đón đầu xu hướng, bắt trúng nhu cầu của nguồn nhân lực “chất xám cao” này sẽ là động lực mạnh mẽ giúp Khải Hoàn Imperial gia tăng sức hút với nhóm khách hàng ở thực, thúc đẩy khả năng khai thác cho thuê và tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong dài hạn.
