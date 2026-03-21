IEA khuyến nghị các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng

Theo IEA, các biện pháp tăng
nguồn cung sẽ không đủ để xử lý “tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong
lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu” khi xung đột ở Trung Đông đang tiếp tục leo
thang. Vì vậy, thay vì chỉ chờ sản lượng phục hồi, cơ quan này cho rằng việc hạ
nhu cầu tiêu thụ có thể giúp giảm áp lực lên người tiêu dùng và kéo giá xuống
nhanh hơn.
IEA khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển bằng đường bộ và
đường hàng không, làm việc tại nhà khi điều kiện cho phép, đồng thời chuyển
sang nấu ăn bằng bếp điện.
“Những biện pháp này có thể giúp giảm đáng kể tác động của
cú sốc giá năng lượng đối với các hộ gia đình”, IEA nhận định ngày 20/3 khi
công bố một loạt biện pháp mà các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể áp dụng để
giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Rủi ro địa chính trị gia tăng đang khiến thị trường ngày
càng căng thẳng, không chỉ khiến giá dầu thô mà cả chi phí các sản phẩm tinh chế
như dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Diễn biến này tác động trực tiếp
tới hoạt động vận tải, logistics và giá tiêu dùng.
Kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran nổ ra vào ngày 28/2, giá dầu đã
tăng 56%, lên mức cao nhất kể từ năm 2022, do nguồn cung bị
gián đoạn nghiêm trọng, chủ yếu bởi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Đây là tuyến hàng hải hẹp nằm ngoài khơi Iran, nối
Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua.
Trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn, nhiều quốc gia đã bắt
đầu sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, với kế hoạch xả ra thị trường
hàng trăm triệu thùng dầu. Tuần trước, IEA nhất trí xả 400 triệu thùng dầu để ứng
phó với cú sốc nguồn cung do chiến sự tại Iran gây ra. Đây là đợt xả kho lớn nhất
trong lịch sử cơ quan này, dù IEA chưa thông tin cụ thể về thời điểm số dầu
trên sẽ được đưa ra thị trường.
Tuy nhiên, trong khi giới chức vẫn lo xử lý tình trạng gián
đoạn nguồn cung, việc phối hợp để giảm nhu cầu tiêu thụ có thể là cách nhanh nhất
để hạ nhiệt thị trường.
“Xử lý phía cầu là một công cụ quan trọng và có thể triển
khai ngay, giúp giảm áp lực lên người tiêu dùng thông qua việc cải thiện khả
năng chi trả và củng cố an ninh năng lượng”, IEA cho biết.
Theo IEA, những biện pháp có tác động lớn nhất gồm khuyến
khích làm việc từ xa khi điều kiện cho phép, tăng cường đi chung xe và sử dụng
phương tiện công cộng, đồng thời cắt giảm các chuyến bay không thiết yếu. Các
biện pháp này chủ yếu tập trung vào vận tải đường bộ - lĩnh vực chiếm khoảng
45% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
IEA cho rằng việc mở rộng làm việc từ xa - khi điều kiện cho
phép - có thể giúp giảm nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động đi lại hàng ngày. Cùng
với đó, các biện pháp như hạ giới hạn tốc độ, khuyến khích chuyển từ xe cá nhân
sang phương tiện công cộng, hoặc áp dụng cơ chế hạn chế xe cá nhân luân phiên tại
các đô thị có thể góp phần giảm ùn tắc và tiết kiệm nhiên liệu.
IEA nhận định việc ưu tiên sử dụng khí dầu mỏ
hóa lỏng (LPG) cho các nhu cầu thiết yếu như nấu ăn, thay vì cho vận tải, cũng
có thể giúp hạ nhiệt giá cả. Bên cạnh đó, việc chuyển sang các giải pháp nấu ăn sạch thay thế
nhằm giảm phụ thuộc vào LPG cũng sẽ hỗ trợ mục tiêu này.
Ở cấp độ chính sách, nhiều quốc gia trên thế giới đang tính
tới các biện pháp tài khóa để giảm áp lực lên người tiêu dùng và ngăn giá nhiên
liệu tăng quá mạnh, qua đó hạn chế sức ép lạm phát.
Theo một hãng tin địa phương dẫn nguồn thạo tin, Tây Ban
Nha đang lên kế hoạch giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu từ
21% xuống 10%. Nguồn tin này cũng cho biết Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến bãi bỏ
mức thuế 5% đối với điện.
Tại Italy, ngày 18/3, chính phủ đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với nhiên liệu. Trong khi đó, Bộ Tài chính Đức cho biết đang xem xét các biện
pháp để bảo vệ người tiêu dùng trước đà tăng của giá nhiên liệu, trong đó có khả
năng tăng thuế đối với phần lợi nhuận bất thường của các công ty dầu mỏ.