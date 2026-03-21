Hơn 600 triệu USD hỗ trợ dự án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khoản vay xấp xỉ 90 tỷ yên cho các chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và hạ tầng cho vùng khó khăn…

Ngày 20/3, Việt Nam và Nhật Bản ký 3 công hàm trao đổi vốn vay cho các chương trình, dự án chuyển đổi xanh, phát triển nông thôn và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Tại buổi lễ, các bên đã ký kết 3 công hàm trao đổi về 3 khoản vay Chính phủ Nhật Bản cho các chương trình, dự án. Cụ thể gồm: Chương trình hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Tổng giá trị 3 khoản vay xấp xỉ 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.

Các chương trình, dự án do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Qua đó, nguồn vốn tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

3 công hàm tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc ký kết lần này cũng cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới, ưu tiên cho các lĩnh vực chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy cải cách hướng tới kỷ nguyên phát triển mới, phía Nhật Bản nhấn mạnh các lĩnh vực chuyển đổi xanh, phòng chống thiên tai và đổi mới sáng tạo sẽ là những trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Chương trình hỗ trợ ngân sách cho chuyển đổi xanh (GX-PPL) trị giá 50 tỷ Yên được triển khai theo hướng ODA thế hệ mới, kết hợp ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu vệ tinh nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng xanh và năng lực ứng phó thiên tai.

Cùng với đó, các dự án phát triển nông thôn và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 8 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều; nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; cải thiện điều kiện sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa

Tỉnh Thái Nguyên tham gia ký kết Công hàm trao đổi khoản vay cho Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Dự án gồm 05 dự án độc lập do 4 UBND tỉnh là cơ quan chủ quản, trong đó Thái Nguyên thực hiện 2 dự án (bao gồm cả một dự án ở tỉnh Bắc Kạn trước đây).

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên làm giàu, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn theo cơ chế thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định khu vực.

Dự án có thời gian thực hiện 4 năm. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tổng mức đầu tư đạt trên 1.790 tỷ đồng. Trong đó, phần do UBND tỉnh Thái Nguyên (trước đây) làm chủ quản có tổng mức đầu tư hơn 921 tỷ đồng (vốn vay ODA trên 712 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 208 tỷ đồng), triển khai 7 tiểu dự án về giao thông, thủy lợi và cấp nước sinh hoạt.

Đối với phần dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước đây (nay thuộc Thái Nguyên), tổng mức đầu tư hơn 871 tỷ đồng (vốn vay ODA khoảng trên 655 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 215 tỷ đồng), triển khai 4 tiểu dự án giao thông.

Việc tham gia dự án không chỉ giúp Thái Nguyên tăng cường hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới.