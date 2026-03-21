Trang chủ Kinh tế xanh

Hơn 600 triệu USD hỗ trợ dự án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh

Hoàng Anh

21/03/2026, 12:33

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khoản vay xấp xỉ 90 tỷ yên cho các chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và hạ tầng cho vùng khó khăn…

Chương trình hỗ trợ ngân sách cho chuyển đổi xanh trị giá 50 tỷ Yên được triển khai theo hướng ODA thế hệ mới, kết hợp ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu vệ tinh nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng xanh và năng lực ứng phó thiên tai. Ảnh minh họa
Ngày 20/3, Việt Nam và Nhật Bản ký 3 công hàm trao đổi vốn vay cho các chương trình, dự án chuyển đổi xanh, phát triển nông thôn và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Tại buổi lễ, các bên đã ký kết 3 công hàm trao đổi về 3 khoản vay Chính phủ Nhật Bản cho các chương trình, dự án. Cụ thể gồm: Chương trình hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Tổng giá trị 3 khoản vay xấp xỉ 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.

Các chương trình, dự án do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Qua đó, nguồn vốn tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

3 công hàm tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc ký kết lần này cũng cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới, ưu tiên cho các lĩnh vực chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy cải cách hướng tới kỷ nguyên phát triển mới, phía Nhật Bản nhấn mạnh các lĩnh vực chuyển đổi xanh, phòng chống thiên tai và đổi mới sáng tạo sẽ là những trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Chương trình hỗ trợ ngân sách cho chuyển đổi xanh (GX-PPL) trị giá 50 tỷ Yên được triển khai theo hướng ODA thế hệ mới, kết hợp ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu vệ tinh nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng xanh và năng lực ứng phó thiên tai.

Cùng với đó, các dự án phát triển nông thôn và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 8 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều; nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; cải thiện điều kiện sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa

Tỉnh Thái Nguyên tham gia ký kết Công hàm trao đổi khoản vay cho Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Dự án gồm 05 dự án độc lập do 4 UBND tỉnh là cơ quan chủ quản, trong đó Thái Nguyên thực hiện 2 dự án (bao gồm cả một dự án ở tỉnh Bắc Kạn trước đây).

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên làm giàu, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn theo cơ chế thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định khu vực.

Dự án có thời gian thực hiện 4 năm. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tổng mức đầu tư đạt trên 1.790 tỷ đồng. Trong đó, phần do UBND tỉnh Thái Nguyên (trước đây) làm chủ quản có tổng mức đầu tư hơn 921 tỷ đồng (vốn vay ODA trên 712 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 208 tỷ đồng), triển khai 7 tiểu dự án về giao thông, thủy lợi và cấp nước sinh hoạt.

Đối với phần dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước đây (nay thuộc Thái Nguyên), tổng mức đầu tư hơn 871 tỷ đồng (vốn vay ODA khoảng trên 655 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 215 tỷ đồng), triển khai 4 tiểu dự án giao thông.

Việc tham gia dự án không chỉ giúp Thái Nguyên tăng cường hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới.

Ưu đãi vốn xanh cho phát triển các đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Huy động nguồn lực tài chính, thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vườn Quốc gia Cúc Phương hướng mục tiêu thành "ngân hàng gen" tự nhiên

Vườn Quốc gia Cúc Phương hướng mục tiêu thành “ngân hàng gen” tự nhiên

Tầm nhìn đến năm 2050, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ đóng vai trò là "ngân hàng gen" tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho các khu bảo tồn khác trên toàn quốc...

Phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, Bộ Công Thương vừa chính thức phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026 với chủ đề thúc đẩy toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Thành phố Huế tìm lời giải cho bài toán "bớt nhựa, thêm xanh"

Thành phố Huế tìm lời giải cho bài toán “bớt nhựa, thêm xanh”

Hướng đến đô thị xanh, phát triển bền vững, Huế tập trung tìm lời giải “bớt nhựa, thêm xanh” thông qua các sáng kiến giảm bao bì và tăng cường tái chế...

Truyền thông năng lượng tái tạo: "Ngọn hải đăng" cho hành trình Net Zero

Truyền thông năng lượng tái tạo: “Ngọn hải đăng” cho hành trình Net Zero

Trong bối cảnh thông tin ngày càng phức tạp, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên về lĩnh vực năng lượng và môi trường là yêu cầu cấp thiết. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, báo chí sẽ thực sự trở thành lực lượng tiên phong, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững tại Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

