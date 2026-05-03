Trang chủ Kinh tế số

Lầu Năm Góc bắt tay 7 “ông lớn” công nghệ triển khai AI trong hệ thống mật

Trọng Hoàng

03/05/2026, 10:20

Lầu Năm Góc cho biết đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ nhằm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống máy tính mật, mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng AI trong hoạt động quân sự. Động thái này phản ánh nỗ lực tăng tốc khai thác công nghệ mới của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt...

Lầu Năm Góc nhìn từ chuyên cơ Air Force One . Ảnh: AP/Patrick Semansky

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu sẽ giúp quân đội tận dụng các công cụ AI để nâng cao năng lực phân tích, giám sát và ra quyết định trong các môi trường tác chiến phức tạp.

Tuy nhiên, cùng với những lợi ích chiến lược, chương trình này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về rủi ro, mức độ phụ thuộc vào công nghệ và vai trò kiểm soát của con người trong các quyết định mang tính sống còn.

MỞ RỘNG HỢP TÁC, TĂNG TỐC ỨNG DỤNG AI TRONG QUÂN SỰ

Cũng theo tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, các đối tác tham gia gồm Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection và SpaceX. Những công ty này sẽ cung cấp nguồn lực và công nghệ nhằm “tăng cường khả năng ra quyết định của binh sĩ trong các môi trường tác chiến phức tạp”.

Việc triển khai AI trong các hệ thống mật cho phép quân đội tận dụng các công cụ phân tích dữ liệu, giám sát và dự báo ở quy mô lớn, từ đó rút ngắn thời gian xử lý thông tin và nâng cao hiệu quả chiến trường. Một báo cáo hồi tháng 3 của Trung tâm Brennan vì Công lý cho thấy AI có thể giúp xác định và tấn công mục tiêu nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ quản lý bảo trì vũ khí và chuỗi cung ứng hậu cần.

Một số công ty như Amazon và Microsoft vốn đã có quan hệ hợp tác lâu dài với quân đội Mỹ trong các môi trường mật, song chưa rõ các thỏa thuận mới có làm thay đổi đáng kể các mối quan hệ này hay không. Trong khi đó, những cái tên như Nvidia và startup Reflection được xem là tân binh trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, cả Nvidia và Reflection đều phát triển các mô hình AI mã nguồn mở. Giới chức Lầu Năm Góc coi đây là một ưu tiên nhằm xây dựng “giải pháp thay thế của Mỹ” trước sự phát triển nhanh chóng của AI tại Trung Quốc, nơi nhiều thành phần công nghệ được công khai để cộng đồng cùng phát triển.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết các năng lực AI hiện đã được triển khai thông qua nền tảng GenAI.mil. “Binh sĩ, nhân viên dân sự và các nhà thầu đang đưa các công nghệ này vào sử dụng thực tế, rút ngắn nhiều quy trình từ hàng tháng xuống còn vài ngày,” cơ quan này nhấn mạnh.

TRANH CÃI ĐẠO ĐỨC, RỦI RO PHỤ THUỘC VÀ VAI TRÒ CON NGƯỜI

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc ứng dụng AI trong quân sự cũng làm dấy lên hàng loạt lo ngại. Một trong những vấn đề lớn là nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của công dân Mỹ, cũng như khả năng máy móc tự động lựa chọn mục tiêu trên chiến trường.

Theo một nguồn tin am hiểu, ít nhất một hợp đồng với Lầu Năm Góc đã quy định rõ yêu cầu phải có sự giám sát của con người trong các nhiệm vụ mà hệ thống AI hoạt động tự động hoặc bán tự động. Đồng thời, các công cụ AI phải được sử dụng phù hợp với các quyền hiến định và quyền tự do dân sự.

Những tranh cãi này càng trở nên gay gắt sau các xung đột tại Gaza và Lebanon, khi các tập đoàn công nghệ Mỹ bị cho là đã hỗ trợ Israel trong việc theo dõi mục tiêu. Số lượng dân thường thiệt mạng gia tăng đã làm dấy lên lo ngại rằng AI có thể góp phần gây ra những tổn thất ngoài ý muốn.

Bà Helen Toner, quyền giám đốc Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi thuộc Đại học Georgetown, nhận định rằng chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm chỉ huy, nơi con người phải xử lý lượng thông tin khổng lồ trong thời gian ngắn.

“AI có thể giúp tóm tắt thông tin hoặc phân tích dữ liệu giám sát để xác định mục tiêu tiềm năng,” bà nói. “Nhưng các câu hỏi về mức độ tham gia của con người, rủi ro và đào tạo vẫn chưa có lời giải hoàn chỉnh.”

Bà cũng cảnh báo về hiện tượng “thiên lệch tự động hóa”, khi con người có xu hướng tin tưởng máy móc hơn mức cần thiết. Điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm nếu AI không hoạt động chính xác như kỳ vọng.

Trong thực tế, AI hiện được quân đội sử dụng cho nhiều nhiệm vụ tương tự lĩnh vực dân sự, như dự đoán thời điểm cần bảo trì trực thăng, tối ưu hóa vận chuyển binh sĩ và khí tài, hay phân tích dữ liệu từ máy bay không người lái để phân biệt mục tiêu dân sự và quân sự.

ANTHROPIC KHÔNG THAM GIA, MỸ ĐA DẠNG HÓA ĐỐI TÁC AI

Một điểm đáng chú ý trong các thỏa thuận lần này là sự vắng mặt của Anthropic. Công ty AI này đã xảy ra tranh chấp với chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc sử dụng AI trong quân sự.

Anthropic yêu cầu các đảm bảo rằng công nghệ của họ sẽ không được sử dụng cho vũ khí hoàn toàn tự động hoặc phục vụ giám sát công dân Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng các đối tác cần chấp nhận mọi mục đích sử dụng mà Lầu Năm Góc coi là hợp pháp.

Căng thẳng leo thang khi chính quyền Trump tìm cách ngăn các cơ quan liên bang sử dụng chatbot Claude của Anthropic, đồng thời xem xét xếp công ty này vào diện “rủi ro chuỗi cung ứng” nhằm bảo vệ hệ thống an ninh quốc gia.

Trong khi đó, OpenAI đã nhanh chóng thay thế khoảng trống khi công bố thỏa thuận với Lầu Năm Góc từ tháng 3/2026, đưa ChatGPT vào các môi trường mật. Công ty khẳng định họ muốn đảm bảo những người bảo vệ nước Mỹ được trang bị các công cụ tốt nhất.

Theo một nguồn tin, các điều khoản trong hợp đồng của OpenAI cũng bao gồm yêu cầu giám sát của con người và tuân thủ các quyền tự do dân sự - những điểm từng là mấu chốt trong tranh chấp với Anthropic.

Ông Emil Michael, Giám đốc công nghệ của Lầu Năm Góc, cho biết việc hợp tác với nhiều công ty là một lựa chọn mang tính chiến lược.

“Sẽ là thiếu trách nhiệm nếu chỉ dựa vào một nhà cung cấp,” ông nói, đồng thời thừa nhận những bất đồng với Anthropic. “Khi một đối tác không muốn hợp tác theo cách chúng tôi mong muốn, chúng tôi đảm bảo có nhiều nhà cung cấp khác nhau.”

Việc Lầu Năm Góc đồng loạt hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu cho thấy AI đang trở thành trụ cột trong chiến lược quốc phòng của Mỹ.

Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa hiệu quả quân sự, kiểm soát rủi ro và các chuẩn mực đạo đức sẽ tiếp tục là thách thức lớn trong quá trình triển khai công nghệ này trên thực tế.

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

TSKH Phan Xuân Dũng- Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận hàm Giáo sư Trường Đại học năng lượng Moskva

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Thị trường tài sản thực được mã hóa tăng trưởng 420%

400.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

eMagazine

eMagazine

eMagazine

Nhật Bản cập nhật FOIP, mở rộng không gian hợp tác chiến lược với Việt Nam

Những quốc gia đang nợ IMF nhiều nhất, Argentina và Ukraine dẫn đầu

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

[Bài 4]: Phát triển hạ tầng – mở ra không gian phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

