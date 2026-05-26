Hải Phòng hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Nam Khánh

26/05/2026, 19:10

Hải Phòng và Seoul (Hàn Quốc) ưu tiên hợp tác vào y sinh và công nghệ sinh học (Bio-Tech), thúc đẩy thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm R & D vệ tinh tại Hải Phòng…

Hải Phòng và Seoul (Hàn Quốc) ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao công nghệ theo hình thức trực tuyến.

Chiều 26/5, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hải Phòng và đại diện Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chuyển giao công nghệ theo hình thức trực tuyến giữa Hải Phòng và Seoul (Hàn Quốc). Cùng ngày, thành phố cũng phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2026” với chủ đề “Smart City Operations” – Vận hành thành phố thông minh.

Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký giữa Tiến sĩ Sang Rok Oh, Chủ tịch - Viện trưởng Viện KIST và ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. Theo đó, hai bên sẽ triển khai 6 trục hợp tác trọng tâm.

Đó là đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo, thành lập và vận hành Trung tâm công nghệ KIST Hải Phòng và KIST – HaiPhong Techhub, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo, kết nối cung – cầu công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiềm năng.

Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác tập trung vào y sinh và công nghệ sinh học (Bio-Tech), đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm R & D vệ tinh tại Hải Phòng.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, cho hay theo công bố mới nhất của tổ chức StartupBlink, Hải Phòng lần đầu tiên lọt Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu, xếp thứ 765 thế giới và đứng thứ 23 Đông Nam Á. Hải Phòng hiện là một trong 4 địa phương của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng này.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hải Phòng, các hoạt động hợp tác với KIST nhằm hiện thực hóa các định hướng lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ ký kết chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm, Viện KIST Gangneung với Công ty TNHH ECO-HOPIA, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH ECO-HOPIA (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Sông Giá (Việt Nam).

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hải Phòng, thành phố đang từng bước triển khai các chương trình hợp tác cụ thể như thành lập KIST – HaiPhong Techhub, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiềm năng và nghiên cứu chung trong lĩnh vực y sinh, công nghệ sinh học. Hải Phòng cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Hàn Quốc hàng đầu khu vực.

Tại hội nghị, thành phố Hải Phòng cũng tổ chức phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2026” với chủ đề “Smart City Operations”. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm các giải pháp công nghệ thực tiễn trong quản trị đô thị thông minh, vận hành cảng biển và logistics, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai các cơ chế mới theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội.

Hải Phòng định hướng sẽ xây dựng mô hình “Living Lab” – không gian thử nghiệm thực tế với dữ liệu thật, thị trường thật và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), tạo điều kiện phát triển các công nghệ chiến lược như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu lọt Top 200 thành phố đổi mới sáng tạo toàn cầu vào năm 2030.

Từ khóa:

công nghệ sinh học hải phòng KIST – HaiPhong Techhub Smart City Operations Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc

