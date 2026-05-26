Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

Hà Anh

26/05/2026, 22:32

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/5/2026.

TVS duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục rung lắc trong các phiên tiếp theo, với khả năng VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1850 trong một số phiên tới.
TVS duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục rung lắc trong các phiên tiếp theo, với khả năng VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1850 trong một số phiên tới.

Kết phiên ngày 26/5, VN-Index giảm 1,85 điểm, tương đương 0,1% xuống mốc 1.884,18 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 6,35 điểm, tương đương 2,34% lên 278,15 điểm.

Thị trường đang chuyển dịch sang giai đoạn dao động biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Kết phiên VN-Index giảm 1,85 điểm, tương đương 0,1% xuống mốc 1884,18 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 6,35 điểm, tương đương 2,34% lên 278,15 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE và HNX lần lượt đạt 19.739 và 1.443 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 936,58 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 3,47 tỷ đồng trên HNX.

Thị trường đang chuyển dịch sang giai đoạn dao động biên độ hẹp với thanh khoản thấp trong kênh giá đi ngang quanh vùng đỉnh cũ. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong các phiên cuối tháng 05.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1870 – 1875 điểm và vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1890 - 1895 điểm”.

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống ngưỡng 1875 trước khi hồi phục nhẹ trong phiên chiều và đóng cửa tại mốc 1884,18 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm; 13/18 ngành tăng điểm, mức tăng các ngành không đáng kể trong khi ngành Bất động sản kết phiên giảm hơn 2% do nhóm cổ phiếu Vin, kéo thị trường giảm nhẹ. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng; nhà đầu tư nên tiếp tục giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi VN-Index vượt lên kháng cự 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy trong biên độ khá hẹp dưới kháng cự quanh 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay, kháng cự quanh 1850 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Trong khi VN30 khá tương tự với vùng kháng cự quanh 2050 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025.

Sau giai đoạn VN-Index tăng giá mạnh dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group trong khi hầu hết các nhóm ngành khác đều trong xu hướng tích lũy kéo dài. Đặc biệt là nhóm ngân hàng đã tích lũy trong biên độ hẹp từ cuối tháng 3/2026 đến nay. Hiện tại nhóm ngân hàng đang cải thiện xu hướng ngắn hạn và có thể được kỳ vọng là động lực hỗ trợ thị trường chung tích cực hơn. Nhóm ngân hàng hiện có tổng vốn hóa khoảng 110 tỷ USD, chiếm 26,1% vốn hóa toàn thị trường, với các mức định giá cơ bản như P/E 9,52, P/B 1,47 được xem là tương đối hợp lý. Chúng tôi nhận thấy dòng tiền và xu hướng ngắn hạn đang cải thiện trở lại ở nhóm này. Nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc các cơ hội đầu tư, tích lũy trở lại đối với các cổ phiếu ngân hàng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Khả năng VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1850 trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1,8 điểm (-0,1%), đóng cửa tại mức 1884,18 điểm. Mặc dù độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng với dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu như Ngân hàng, Năng lượng và Bất động sản dân cư, chỉ số vẫn giảm điểm do tác động lớn đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản trong phiên hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp với GTGD chỉ đạt mức 19,739 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục rung lắc trong các phiên tiếp theo, với khả năng VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1850 trong một số phiên tới. Thanh khoản thị trường thu hẹp tiếp tục là yếu tố chính hạn chế khả năng hồi phục của chỉ số. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy áp lực bán tại nhóm Vingroup vẫn mạnh và có thể kéo chỉ số tiếp tục giảm. Sự hồi phục của một số nhóm cổ phiếu như nhóm Bất động sản dân cư, Chứng khoán hay một số cổ phiếu Ngân hàng chỉ giúp hạn chế sự điều chỉnh này. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index quanh 1850 trong các phiên tới và chỉ giải ngân khi chỉ số kiểm định thành công mức này và tăng trở lại”.

Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến hồi phục với khu vực 1920 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index biến động hẹp với thanh khoản tăng nhẹ. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang biến động quanh đường trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là đồ thị giá của nhóm VNMIDCap và VNSmallCap đều đang giữ trên vùng hỗ trợ kỹ thuật và có tín hiệu bật tăng trở lại. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm Market-Cap. Ngoài ra, chỉ báo động lượng cũng đang hồi phục trở lại trong 2 phiên gần đây. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến hồi phục với khu vực 1920 điểm là kháng cự gần nhất.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét mua nhưng cần chọn lọc trong đó NĐT có thể để ý đến nhóm Công nghệ thông tin, Bất động sản, Thủy sản… Đồng thời, xem xét chốt lãi khi Index tiệm cận ngưỡng cản 1920 điểm nhưng thanh khoản không cải thiện”.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1870 – 1890 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ và đóng cửa trên mốc 1880 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm ngân hàng.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Kháng cự gần nhất vẫn là vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1900 - 1920 điểm và chỉ số có thể sẽ ghi nhận những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu nếu quay trở lại vùng kháng cự này nhằm tích lũy thêm động lực đi lên.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index tiếp tục dao động xung quanh đường MA20 (tương đương vùng 1885 điểm) và đang trong quá trình kiểm tra ngưỡng kháng cự này. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều đang đi ngang ở vùng trung tính và chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng mới. Nếu vượt qua được vùng kháng cự hiện tại, chỉ số có thể tiếp cận vùng kháng cự tiếp theo tại đỉnh cũ ở khoảng 1900 điểm, trong khi đó ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1860 điểm.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1870 – 1890 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục neo giữ tại nhóm vốn hóa lớn và một số mã midcap bắt đầu phát tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn này. Các nhóm ngành đáng chú ý trong phiên gồm có: bất động sản, ngân hàng và chứng khoán”.

VN-Index vẫn giằng co dưới vùng kháng cự 1890–1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn giằng co dưới vùng kháng cự 1890–1900 điểm, do đó giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn chưa được xác nhận kết thúc. Tuy nhiên, sự cải thiện của dòng tiền đang làm gia tăng xác suất chỉ số vượt vùng kháng cự này và kiểm định lại vùng đỉnh gần 1930 điểm trong thời gian tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

15:27, 26/05/2026

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

12:04, 26/05/2026

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

VN-Index tích lũy quanh 1850, chờ xác định xu hướng mới

23:54, 25/05/2026

Từ khóa:

biên độ hẹp chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 895,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bản ròng 381,7 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Tâm lý đột nhiên hưng phấn hơn trong phiên chiều nay bất chấp việc xuất hiện tín hiệu xung đột “nóng” có nguy cơ cản trở đàm phán Trung Đông và giá khiến giá dầu phục hồi. Nhóm cổ phiếu phục hồi tốt mở ra kỳ vọng thay thế kịp thời cho nhóm Vin.

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng. Tuy nhiên, nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn “đè” VN-Index dưới tham chiếu.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh bền vững

Kinh tế xanh

2

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

Chứng khoán

3

Ba lãnh đạo cao cấp của EIB đồng loạt xin từ nhiệm

Doanh nghiệp niêm yết

4

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Chứng khoán

5

Báo Công an nhân dân ra mắt Hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy