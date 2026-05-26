Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/5/2026.

Kết phiên ngày 26/5, VN-Index giảm 1,85 điểm, tương đương 0,1% xuống mốc 1.884,18 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 6,35 điểm, tương đương 2,34% lên 278,15 điểm.

Thị trường đang chuyển dịch sang giai đoạn dao động biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Kết phiên VN-Index giảm 1,85 điểm, tương đương 0,1% xuống mốc 1884,18 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 6,35 điểm, tương đương 2,34% lên 278,15 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE và HNX lần lượt đạt 19.739 và 1.443 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 936,58 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 3,47 tỷ đồng trên HNX.

Thị trường đang chuyển dịch sang giai đoạn dao động biên độ hẹp với thanh khoản thấp trong kênh giá đi ngang quanh vùng đỉnh cũ. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong các phiên cuối tháng 05.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1870 – 1875 điểm và vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1890 - 1895 điểm”.

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống ngưỡng 1875 trước khi hồi phục nhẹ trong phiên chiều và đóng cửa tại mốc 1884,18 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm; 13/18 ngành tăng điểm, mức tăng các ngành không đáng kể trong khi ngành Bất động sản kết phiên giảm hơn 2% do nhóm cổ phiếu Vin, kéo thị trường giảm nhẹ. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng; nhà đầu tư nên tiếp tục giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi VN-Index vượt lên kháng cự 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy trong biên độ khá hẹp dưới kháng cự quanh 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay, kháng cự quanh 1850 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Trong khi VN30 khá tương tự với vùng kháng cự quanh 2050 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025.

Sau giai đoạn VN-Index tăng giá mạnh dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group trong khi hầu hết các nhóm ngành khác đều trong xu hướng tích lũy kéo dài. Đặc biệt là nhóm ngân hàng đã tích lũy trong biên độ hẹp từ cuối tháng 3/2026 đến nay. Hiện tại nhóm ngân hàng đang cải thiện xu hướng ngắn hạn và có thể được kỳ vọng là động lực hỗ trợ thị trường chung tích cực hơn. Nhóm ngân hàng hiện có tổng vốn hóa khoảng 110 tỷ USD, chiếm 26,1% vốn hóa toàn thị trường, với các mức định giá cơ bản như P/E 9,52, P/B 1,47 được xem là tương đối hợp lý. Chúng tôi nhận thấy dòng tiền và xu hướng ngắn hạn đang cải thiện trở lại ở nhóm này. Nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc các cơ hội đầu tư, tích lũy trở lại đối với các cổ phiếu ngân hàng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Khả năng VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1850 trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1,8 điểm (-0,1%), đóng cửa tại mức 1884,18 điểm. Mặc dù độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng với dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu như Ngân hàng, Năng lượng và Bất động sản dân cư, chỉ số vẫn giảm điểm do tác động lớn đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản trong phiên hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp với GTGD chỉ đạt mức 19,739 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục rung lắc trong các phiên tiếp theo, với khả năng VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1850 trong một số phiên tới. Thanh khoản thị trường thu hẹp tiếp tục là yếu tố chính hạn chế khả năng hồi phục của chỉ số. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy áp lực bán tại nhóm Vingroup vẫn mạnh và có thể kéo chỉ số tiếp tục giảm. Sự hồi phục của một số nhóm cổ phiếu như nhóm Bất động sản dân cư, Chứng khoán hay một số cổ phiếu Ngân hàng chỉ giúp hạn chế sự điều chỉnh này. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index quanh 1850 trong các phiên tới và chỉ giải ngân khi chỉ số kiểm định thành công mức này và tăng trở lại”.

Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến hồi phục với khu vực 1920 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index biến động hẹp với thanh khoản tăng nhẹ. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang biến động quanh đường trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là đồ thị giá của nhóm VNMIDCap và VNSmallCap đều đang giữ trên vùng hỗ trợ kỹ thuật và có tín hiệu bật tăng trở lại. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm Market-Cap. Ngoài ra, chỉ báo động lượng cũng đang hồi phục trở lại trong 2 phiên gần đây. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến hồi phục với khu vực 1920 điểm là kháng cự gần nhất.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét mua nhưng cần chọn lọc trong đó NĐT có thể để ý đến nhóm Công nghệ thông tin, Bất động sản, Thủy sản… Đồng thời, xem xét chốt lãi khi Index tiệm cận ngưỡng cản 1920 điểm nhưng thanh khoản không cải thiện”.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1870 – 1890 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ và đóng cửa trên mốc 1880 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm ngân hàng.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Kháng cự gần nhất vẫn là vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1900 - 1920 điểm và chỉ số có thể sẽ ghi nhận những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu nếu quay trở lại vùng kháng cự này nhằm tích lũy thêm động lực đi lên.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index tiếp tục dao động xung quanh đường MA20 (tương đương vùng 1885 điểm) và đang trong quá trình kiểm tra ngưỡng kháng cự này. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều đang đi ngang ở vùng trung tính và chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng mới. Nếu vượt qua được vùng kháng cự hiện tại, chỉ số có thể tiếp cận vùng kháng cự tiếp theo tại đỉnh cũ ở khoảng 1900 điểm, trong khi đó ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1860 điểm.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1870 – 1890 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục neo giữ tại nhóm vốn hóa lớn và một số mã midcap bắt đầu phát tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn này. Các nhóm ngành đáng chú ý trong phiên gồm có: bất động sản, ngân hàng và chứng khoán”.

VN-Index vẫn giằng co dưới vùng kháng cự 1890–1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn giằng co dưới vùng kháng cự 1890–1900 điểm, do đó giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn chưa được xác nhận kết thúc. Tuy nhiên, sự cải thiện của dòng tiền đang làm gia tăng xác suất chỉ số vượt vùng kháng cự này và kiểm định lại vùng đỉnh gần 1930 điểm trong thời gian tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.