Ba lãnh đạo cao cấp của EIB đồng loạt xin từ nhiệm

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ba lãnh đạo cấp cao gồm ông Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Hướng Minh.

Cụ thể: ông Đào Hồng Châu xin thôi giữ chức Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng xin từ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính từ ngày 1/6 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh xin rời vị trí Phó tổng giám đốc từ ngày 15/7.

Trong các đơn từ nhiệm, cả ba lãnh đạo trên đều cho biết lý do là cá nhân và sẽ bàn giao đầy đủ để đảm bảo hoạt động ngân hàng không bị gián đoạn.

Theo báo cáo thường niên 2025, ông Châu đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc của Eximbank từ năm 2004 đến nay. Hiện ông Châu phụ trách Khối Kinh doanh Tiền tệ, Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, Khối Văn phòng và Dịch vụ nội bộ, Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội, phụ trách Khu vực Đông Hồ Chí Minh, Khu vực miền Đông Nam bộ, và tham gia các Hội đồng, Ủy ban của Eximbank theo sự phân công;

Ông Vũ đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc của Eximbank từ năm 2013 đến nay. Ông Vũ hiện phụ trách Khối Ngân hàng bán lẻ, Khối Vận hành, phụ trách Khu vực Tây Bắc Hồ Chí Minh, Khu vực Nam Sông Hồng và tham gia các Hội đồng, Ủy ban của Eximbank theo sự phân công.

Còn ông Minh đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc của Eximbank từ năm 2018 đến nay. Ông Minh hiện phụ trách Khối Công nghệ thông tin, Khối Quản lý rủi ro, và tham gia các Hội đồng, Ủy ban của Eximbank theo sự phân công.

Ngay sau đó, EIB thông báo chốt ngày đăng ký cuối để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tới tại Hà Nội để họp bàn về công tác nhân sự HĐQT, BKS; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định (nếu có). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/6.

Trước đó, EIB vừa trải qua đợt thay đổi lớn về cơ cấu lãnh đạo cấp cao, với bà Phạm Thị Huyền Trang trở thành Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Cảnh Anh từ tháng 12/2025.

VCSC đánh giá cao sự phù hợp của nhân sự này với giai đoạn tái cơ cấu hiện tại của EIB. Bà Trang có nền tảng quản trị rủi ro với 12 năm kinh nghiệm tại khối phê duyệt tín dụng của Vietinbank, và sự am hiểu sâu về nhu cầu tài chính của các hệ sinh thái thông qua kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group và Đèo Cả. Bên cạnh đó, tập đoàn GEX cũng dự kiến tăng sở hữu EIB lên 15% nếu được phép và đề cử ông Nguyễn Trọng Hiền (cựu Chủ tịch HĐQT GEX) vào HĐQT EIB.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về EIB, Trong thời gian tới, EIB kỳ vọng EIB sẽ tận dụng sức mạnh từ cổ đông lớn GEX để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cải thiện chất lượng tài sản, và gia tăng thu nhập ngoài lãi.

Qua đó, EIB kỳ vọng 2026 là năm tạo nền với LNST-CĐTS phục hồi 4% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, thu nhập dịch vụ khởi sắc nhờ hưởng lợi từ hệ sinh thái cổ đông lớn, thu hẹp mảng mua nợ giúp hỗ trợ NIM, chất lượng tài sản được củng cố. Ngược lại, áp lực ngắn hạn sẽ đến từ chi phí vốn tăng, và chi phí dự phòng & chi phí hoạt động vẫn ở mức cao.

VCSC cho biết EIB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026 khoảng 1,6 lần, cao hơn trung vị ngành. Thị giá lịch sử cho thấy độ ổn định cao và đã hình thành vùng đệm vững quanh 21.000-22.000 đồng nhờ lực cầu tích lũy từ các cổ đông lớn.

Theo EIB, động lực tăng giá đến từ kỳ vọng quá trình tái cơ cấu toàn diện của EIB. Bên cạnh đó, khả năng được đưa vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE khi Việt Nam nâng hạng cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng từ dòng vốn ngoại.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với EIB là kế hoạch tăng vốn. Tuy nhiên rủi ro đầu tư là quá trình tái cấu trúc diễn ra chậm/kém hiệu quả hơn dự kiến và rủi ro vĩ mô – lãi suất.