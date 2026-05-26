Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Áp lực điều chỉnh trên thị trường tiếp tục xuất hiện khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, quay đầu suy yếu mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Dù VN-Index chỉ giảm nhẹ chưa đến 2 điểm, đóng cửa tại 1.884,28 điểm, nhưng riêng VIC và VHM đã lấy đi gần 14 điểm của chỉ số, cho thấy mức độ chi phối rất lớn của nhóm vốn hóa lớn tới diễn biến chung.

Tuy nhiên, điểm tích cực là độ rộng thị trường cải thiện đáng kể với 189 mã tăng so với 116 mã giảm, phản ánh dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu cơ bản chưa tăng nhiều trong nhịp hồi phục vừa qua của VN-Index lên vùng 1.900 điểm.

Trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn không còn hoạt động quá mạnh, nhà đầu tư bắt đầu ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hấp dẫn hơn. Điều này thể hiện rõ ở nhóm ngân hàng và chứng khoán khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB tăng trên 1%, trong khi nhóm vốn hóa vừa ghi nhận mức tăng nổi bật hơn với ACB tăng 5,31%, MBB và VPB đều tăng trên 2%. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang quay lại các nhóm có vai trò dẫn dắt lợi nhuận thị trường trong bối cảnh kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn duy trì tích cực.

Nhóm chứng khoán cũng thu hút dòng tiền mạnh với SSI, VND, VCI đồng loạt tăng trên 2%, phản ánh kỳ vọng hoạt động giao dịch và cho vay ký quỹ sẽ cải thiện nếu thị trường duy trì được mặt bằng điểm số cao. Bên cạnh đó, nhóm năng lượng dầu khí hồi phục trở lại với GAS, BSR, PLX, PVS tăng giá sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó, trong khi HPG và GVR cũng hỗ trợ đáng kể cho tâm lý thị trường.

Thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn duy trì quanh 21.000 tỷ đồng, tương đương phiên trước, cho thấy áp lực bán không quá lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 895,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 381,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PDR, ACB, SSI, VCB, FPT, DXG, MBB, MSB, VPB, BID.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIC, VHM, BSR, STB, SHB, TCX, VCI, HCM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 594,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 736,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành 1, chủ yếu là ngành Dầu khí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, VIC, VIB, BSR, VHM, MSB, VPI, VCI, NAF, HSG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: ACB, PDR, FPT, SHB, DXG, SSI, GEE, BID, NVL

Tự doanh mua ròng 115,0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 121,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Công nghệ Thông tin. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VHM, VIC, FPT, TCB, STB, HPG, DCM, FUEVFVND, VCB, ElB.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, VPB, MSN, PDR, MBB, HHV, GVR, DXG, CTG, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 188,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 996,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ô tô và phụ tùng Top bán ròng có STB, VCB, MSB, HSG, NAF, VSC, GEX, NAB, VVS, TCB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có ACB, HPG, SHB, PDR, MSN, GMD, MWG, GEE, VHM, DXG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.730,1 tỷ đồng, giảm 11,3%, chiếm 21,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VJC với hơn 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2.110,5 tỷ đồng được Cá nhân trong nước mua từ Tổ chức trong nước (1.114,5 tỷ đồng) và Cá nhân trong nước trao tay (996 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, MSB tiếp tục có giao dịch thỏa thuận 652,7 tỷ, trong đó 516 tỷ được cá nhân mua từ nước ngoài và 190,5 tỷ được cá nhân trao tay.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Kho bãi, Khai khoáng; trong khi giảm ở Xây dựng và vật liệu, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Vận tải Thủy, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.