Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm do Mailisa phân phối

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dư luận bắt đầu chú ý đến các sản phẩm liên quan đến chuỗi cơ sở làm đẹp này…

Trên Cổng thông tin quốc gia về dăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (MK Skincare) do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) sở hữu.

TS Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết báo cáo bước đầu từ Phòng Quản lý Mỹ phẩm cho thấy MK Skincare hiện có 81 phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đang còn hiệu lực.

Từ năm 2018 đến nay, tổng số hồ sơ công bố được cấp số tiếp nhận đối với doanh nghiệp này là 162, trong đó có 32 sản phẩm Doctor Magic được cấp phép vào năm 2018 - 2019. Riêng giai đoạn sau 1/1/2020, công ty đã nộp hồ sơ cho khoảng 100 sản phẩm nhập khẩu.

“Qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh hoặc các thông tin của các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm nhà nước về thuốc và mỹ phẩm, cũng như chưa nhận được các báo cáo, khiếu nại phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “Doctor Magic”, “Maika Beauty”, “MK” do Công ty MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố vi phạm chất lượng,” Cục Quản lý Dược cho hay.

Những ngày qua, nhiều cơ sở thuộc chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa tại các địa phương bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt.

Cục Quản lý Dược hiện đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare tại công văn số 4056/QLD-MP (ngày 17/11/2025).

Cũng trong ngày 17/11, Cục cũng chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “Doctor Magic”, “Maika Beauty”, “MK” của Công ty MK Skincare. Đồng thời, yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp thông tin về Kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm.

Trường hợp có vi phạm, Cục Quản lý Dược cho biết, sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân được biết.

Trong khi đó, ghi nhận vào sáng 18/11, một số giỏ hàng trên kênh TikTok chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không có bất kỳ sản phẩm nào được bày bán. Tất cả đều bị ẩn hoặc gỡ. Tương tự, trên fanpage chính thức với hơn 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa vẫn đăng tải bài viết mới liên quan hoạt động thẩm mỹ, nhưng không còn thấy các nội dung liên quan sản phẩm Doctor Magic kể từ phiên bán hàng gần đây nhất hôm 12/11.

Trước đó, ngày 16/11, danh mục "Sản phẩm" trên thanh menu của trang web chính thức mailisa.com đã không còn hiển thị, đột ngột biến mất. Website chỉ còn các nhóm mục như: giới thiệu, phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật, dịch vụ làm đẹp khác... Tuy nhiên, đến sáng nay mục giới thiệu "Sản phẩm" lại được Mailisa khôi phục hoạt động trở lại bình thường. Hiện các sản phẩm vẫn đang được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

Danh mục "Sản phẩm" trên thanh menu của trang web chính thức Mailisa.

Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi và mang về doanh số cực kỳ hấp dẫn. Toàn bộ danh mục, từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ… đều mang thương hiệu Doctor Magic.

Trên giấy tờ, công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Doctor Magic là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, có trụ sở tại Hong Kong. Ngoài ra, thể hiện trên bao bì sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Trong một buổi livestream, bà Phan Thị Mai từng khẳng định các sản phẩm Doctor Magic "không phải hàng giả". Theo bà, thương hiệu này đã hiện diện tại Việt Nam hơn một thập kỷ, các sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, có bảng thành phần rõ ràng trên bao bì, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm mỹ phẩm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.

Doctor Magic là dòng mỹ phẩm chủ lực của Mailisa.

Cục Quản lý Dược cũng thông tin thêm, hiện nay, có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, ở Trung ương, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các Sở Y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm. Hàng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm mỹ phẩm trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

Cụ thể, năm 2020 có hơn 2.400 mẫu mỹ phẩm được lấy, có 41 mẫu không đạt, tỉ lệ mẫu không đạt là 1,66%. Năm 2021, có hơn 2.500 mẫu được lấy, phát hiện 54 mẫu không đạt, tỉ lệ mẫu không đạt là 2,13%. Năm 2022 và năm 2023, tỉ lệ mẫu không đạt lần lượt là 1,76% và 1,51%. Năm 2024, có hơn 3.400 mẫu mỹ phẩm được lấy, phát hiện 52 mẫu không đạt, tỉ lệ mẫu không đạt là 1,5%.