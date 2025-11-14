Cục Quản lý Dược cùng lúc thu hồi số lượng lớn mỹ phẩm

Một tuần qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không đạt yêu cầu. Với những lô sản phẩm vi phạm, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng…

Theo quyết định ngày 13/11 của Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TP.HCM) bị thu hồi 22 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: Queendoes essential PDRN serum, The Sin house wrinkle collagen toner, Hyaluronic 6000 ampoule, The Skin house crystal whitening plus serum; Snail mucin 5000 AmPoule, Queendoes lucia serum, DR.IASO triple-m hydrating cream...

Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định đình chỉ và thu hồi toàn quốc 23 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Danh mục vi phạm gồm nhiều dòng dầu gội, dầu xả, kem nhuộm tóc thương hiệu Gemlites, Viral, BondFix, cùng kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dâu và dưa lưới).

Cơ quan quản lý cho biết, cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định, theo Cục Quản lý Dược. Vì vậy doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/11. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên.

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 sản phẩm mỹ phẩm. Nguồn: DAV.gov.vn

Song song, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+, sau khi xác định đây là hàng giả.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B (xã Vĩnh Thành, Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, ghi sản xuất tại Công ty SINDO P&G CO., Ltd, Incheon, Hàn Quốc.

Theo Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả giám định cho thấy chỉ số SPF thực tế của sản phẩm thấp hơn 70% so với công bố, khẳng định đây là sản phẩm giả. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã có kết luận tương tự.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở y tế tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Thu hồi toàn quốc sản phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược tiếp tục thông báo thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ (hộp 150 g) do chỉ số chống nắng ghi trên nhãn không đúng với kết quả kiểm nghiệm và sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Sở Y tế Lâm Đồng, cho thấy SPF thực tế chỉ đạt 2,0, trong khi nhãn ghi SPF 45+. Sản phẩm được lấy mẫu tại Nhà thuốc Ngọc Dung (69 Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt), số lô 262024, sản xuất ngày 12/9/2024, hạn dùng 12/9/2027.

Theo Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Mỹ phẩm Phương Anh (TP.HCM) - đơn vị công bố chính thức, phiên bản sản phẩm hợp pháp không hề có chỉ số SPF 45+ trên nhãn. Do đó, lô sản phẩm ghi SPF 45+ được lưu hành trên thị trường không thuộc hệ thống phân phối chính hãng của công ty và không xác định được nguồn gốc.

Thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ (hộp 150 g).

Một sản phẩm khác, Gel Panda baby Bạch Liên (30 g), cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc do không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật. Sản phẩm do Công ty cổ phần Nam Dược Hải Long (Hải Phòng) sản xuất, có số lô 310525P1, ngày sản xuất 31/5/2025, hạn dùng 31/5/2028, số tiếp nhận 129/20/CBMP-HĐ.

Trước đó, Cục Quản lý Dược xử phạt 75 triệu đồng Công ty HSD (Hưng Yên) do không đủ hồ sơ theo quy định. Theo quyết định, công ty này bị phát hiện 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng một thời điểm kiểm tra.

Bên cạnh hình phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do công ty đứng tên công bố. HSD có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Các sản phẩm bị buộc tiêu hủy gồm nhiều loại sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng được công bố dưới các tên thương hiệu phổ biến trên thị trường như Reihaku, Arau Baby, Kumano, Machérie, Hadabisei, Tsubaki, Salon Link, Lion...

Cục Quản lý Dược đồng thời gửi thông tin xử phạt đến Sở Y tế Hưng Yên và đăng tải quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Cục, nhằm đảm bảo tính minh bạch và cảnh báo các doanh nghiệp khác tuân thủ đúng quy định trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Sản phẩm Tsubaki Premium Moist & Repair do công ty HSD đứng tên công bố không đủ hồ sơ theo quy định.

Có thể thấy, tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định vẫn len lỏi trên các kệ hàng, thậm chí tràn lan trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng.

BSCKII. Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho biết năm 2024, có hơn 80.000 bệnh đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP/HCM. Số bệnh nhân viêm da tiếp xúc dị ứng đang đứng ở vị trí thứ 3, sau viêm da cơ địa và mụn trứng cá. Nguyên nhân là mỹ phẩm kém chất lượng đang phổ biến và gia tăng. Các tổn hại của bệnh nhân là về sức khỏe, tâm lý, thời gian, chi phí…

Để giải quyết tình trạng này, theo bác sĩ Hoàng, cần tăng cường truyền thông cộng đồng về cách đọc nhãn; cảnh báo về “làm đẹp cấp tốc”, kem trộn, sản phẩm không có nhãn mác, công bố, mua tại nơi uy tín và kiểm tra số công bố trên website Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, khi da có dấu hiệu lạ (đỏ, đau, phồng rộp, rỉ dịch, đau nhiều hoặc sắc tố thay đổi nhanh) thì phải ngưng dùng sản phẩm ngay và đến khám chuyên khoa da liễu, giữ lại sản phẩm, vỏ hộp, tem, hóa đơn để cung cấp cho bác sĩ, đơn vị chức năng.