Đặc sản OCOP các vùng miền thu hút người dân sắm Tết

Những ngày cận Tết, từ các làng nghề truyền thống, vùng nguyên liệu nông sản đến các xưởng chế biến, đóng gói, tất cả đều đang chạy hết công suất nhằm kịp thời cung ứng hàng hóa cho thị trường – giai đoạn được xem là “mùa vàng” của các sản phẩm đặc trưng địa phương…

Theo ghi nhận, nhu cầu tiêu dùng các đặc sản vùng miền trong dịp Tết không chỉ tăng về số lượng mà còn có sự chuyển dịch rõ nét về chất lượng và hình thức. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, mang đậm bản sắc địa phương và được thiết kế bao bì trang nhã, phù hợp làm quà biếu, tặng.

Tại Hợp tác xã Cá cơm nguyên chất Hải Đăng, phường Phước Thắng (TP.HCM) những ngày này, các thành viên liên tục đóng chai nước mắm truyền thống để kịp giao các đơn hàng Tết. Đây là sản phẩm OCOP 3 sao được sản xuất theo phương pháp truyền thống. Theo ông Lê Viết Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã, mùa cao điểm Tết năm nay, đơn vị dự kiến cung ứng trên 5.000 lít nước mắm nguyên chất với nhiều quy cách đóng chai khác nhau.

Tương tự, Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài, phường Tân Thành (TP.HCM) cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Theo ông Hồ Hoàng Kha, Giám đốc hợp tác xã, sản lượng bưởi phục vụ thị trường Tết năm nay khoảng 200 tấn. Bên cạnh bưởi tươi, hợp tác xã còn ra mắt các sản phẩm bưởi lên men, vỏ bưởi sấy, trà hoa bưởi… được đóng gói thành các giỏ quà Tết, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bưởi da xanh Sông Xoài được nhận xét chất lượng ngon, vị ngọt thanh, tép bưởi to, màu hồng đậm, khô ráo.

Ở góc độ thị trường, xu hướng lựa chọn đặc sản vùng miền được phản ánh khá rõ qua các con số. Khảo sát tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn cho thấy tỷ lệ hàng Việt luôn duy trì ở mức cao trong dịp Tết. Tại hệ thống siêu thị Go!, hàng Việt chiếm trên 90% với hơn 40.000 mã sản phẩm. Trong khi đó, hệ thống WinMart, WinMart+ duy trì tỷ lệ 80 - 90% hàng Việt; riêng nhóm nông sản và thực phẩm chế biến, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP, đóng góp trên 30% doanh thu.

Cùng với sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng, Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy diện mạo ngày càng chỉn chu của hàng Việt và các sản phẩm OCOP, từ chất lượng đến cách đưa hàng ra thị trường. Bao bì Tết được đầu tư kỹ hơn, mẫu mã gọn gàng, thông tin nhãn mác rõ ràng. Nhiều sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa để đáp ứng các tiêu chí của hệ thống siêu thị, nhờ đó đứng vững trên kệ bán lẻ hiện đại.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống GO!, Tops Market và Mini Go! trên toàn quốc cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết mang nhãn riêng, trong đó phần lớn là các đặc sản Việt Nam. Các giỏ quà có mức giá phổ biến từ 300.000 - 500.000 đồng; đáng chú ý là dòng giỏ quà “Viet Gems”, được thiết kế nhằm giới thiệu các đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.

Tại Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân trở thành điểm mua sắm quen thuộc của người dân Thủ đô những ngày giáp Tết. Từ nông sản vùng cao, đặc sản biển đảo đến các sản phẩm OCOP tiêu biểu, hàng trăm mặt hàng được giới thiệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm.

Trong đó, gian hàng của tỉnh Sơn La thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng với các sản phẩm nông sản tươi và chế biến. Theo đại diện đơn vị tham gia, các mặt hàng như thịt khô, hoa quả sấy, chè, cà phê – những sản phẩm chủ lực của địa phương – đều có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận OCOP hoặc sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh đó, quýt Mộc Châu, táo đại Mường La, dâu tây Mộc Châu cũng được bổ sung hàng ngày để đảm bảo độ tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng.

Không kém phần sôi động là khu gian hàng đặc sản Phú Quốc với nước mắm truyền thống, tôm khô, tiêu chín, ruốc và các loại mắm khô. Nhóm sản phẩm chế biến từ dừa sáp Cầu Kè (Trà Vinh) thì gây ấn tượng nhờ chất lượng đặc trưng: cơm dày, dẻo, vị béo tự nhiên. Khai thác lợi thế nguyên liệu bản địa, VICOSAP đã đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thành các dòng hàng như dừa sáp đóng hũ, dừa sáp sấy dẻo, kẹo dừa sáp nhiều hương vị.

Hội chợ Mùa Xuân hội tụ các gian hàng nông sản vùng cao, đặc sản biển đảo đến các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Không chỉ thực phẩm, nhóm sản phẩm dược liệu cũng tạo sức hút. Tham gia hội chợ năm nay, Hợp tác xã An Bình (huyện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) mang đến 13 sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó nổi bật là bộ sản phẩm trà hoa vàng đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Tương tự, trà hoa vàng Quy Hoa là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, được ví như “vàng xanh” của vùng Đông Bắc thu hút đông đảo khách tham quan nhờ câu chuyện sản phẩm gắn với bảo tồn và sinh kế…

Theo ghi nhận tại hội chợ, nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm đặc sản chính gốc, dù giá thành cao hơn, bởi sự an tâm về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Xu hướng tiêu dùng dịp Tết đang chuyển dịch rõ nét từ “mua nhiều” sang “mua kỹ”, ưu tiên các sản phẩm sạch, an toàn và có thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ – Xuân Đoàn Kết” từ ngày 09/02 đến 13/02/2026.

Với quy mô gần 300 gian hàng cùng hàng nghìn sản phẩm chất lượng, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm – trải nghiệm sôi động, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và lan tỏa giá trị hàng Việt. Chương trình được tổ chức tại 3 địa điểm gồm xã Quang Minh, xã Phúc Lộc và xã Thạch Thất, diễn ra liên tục từ 08h30 đến 22h00 mỗi ngày.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuỗi chương trình là tập trung quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Việc tổ chức đồng thời tại nhiều điểm giúp người dân các khu vực lân cận dễ dàng tiếp cận, mua sắm thuận tiện mà không cần di chuyển xa, đồng thời lan tỏa sắc xuân trên khắp nơi trong địa bàn thành phố. “Xuân Đoàn Kết” cũng là không gian trải nghiệm văn hóa, nơi người dân có thể cảm nhận rõ nét không khí Tết cổ truyền thông qua những sản phẩm bánh mứt, kẹo, đặc sản vùng miền.

Trong đó, một trong những điểm nhấn quan trọng là việc tập trung quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ... Đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, chương trình là cơ hội quan trọng để giới thiệu thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương có điều kiện tiếp cận người tiêu dùng, từ đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.