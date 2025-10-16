Lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống mắt

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói, sinh trắc học mống mắt và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Theo đó, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói quy định rõ điều kiện về độ tuổi và tình trạng giọng nói của công dân. Trong đó, độ tuổi lấy mẫu lần đầu phải từ đủ 6 tuổi; các lần lấy mẫu cập nhật dữ liệu vào độ tuổi từ 14 - 25 tuổi, 25 - 40 tuổi, 40 - 60 tuổi.

Công dân cam kết thời điểm thu nhận sinh trắc học giọng nói không có dấu hiệu bất thường về giọng nói, sức khỏe và tâm lý bình thường và ký xác nhận vào văn bản cam kết. Cụ thể, quy trình thu nhận sinh trắc học giọng nói gồm 07 bước:

Bước 1: Công dân đến địa điểm thu nhận đề nghị được thu nhận thông tin sinh trắc học giọng nói và xuất trình giấy tờ cá nhân;

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân và in phiếu xác nhận tự nguyện cung cấp thông tin giọng nói, cam kết tình trạng giọng nói của bản thân để công dân kiểm tra, ký xác nhận và ghi rõ họ tên;

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận thu nhận sinh trắc ảnh mặt hoặc vân tay của công dân (phục vụ việc xác thực thông tin công dân tại cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an khi công dân có yêu cầu tích hợp thông tin sinh trắc giọng nói vào Cơ sở dữ liệu Căn cước) và thực hiện nhập các thông tin cơ bản của công dân để lập hồ sơ thu nhận sinh trắc giọng nói.

Bước 4: Cán bộ thu nhận hướng dẫn công dân vào phòng thu;

Bước 5: Công dân tiến hành thu âm theo hướng dẫn của cán bộ thu nhận;

Bước 6: Lưu kết quả. Hệ thống thu nhận báo kết quả giọng nói “đạt”, công dân kết thúc thu âm; Hệ thống thu nhận báo kết quả giọng nói “không đạt”, công dân thực hiện thu âm lại cho đến khi “đạt”. Công dân có thể yêu cầu nghe lại giọng nói đã thu âm của mình (khi có nhu cầu).

Bước 7: Cán bộ thu nhận hướng dẫn người dân ra khỏi phòng thu, thực hiện lưu trữ kết quả theo quy định.

Theo dự thảo, dữ liệu sinh trắc học giọng nói là thông tin cá nhân nhạy cảm, phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng. Việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu sinh trắc học giọng nói phải tuân thủ nguyên tắc: hợp pháp, đúng mục đích, bảo mật và kiểm soát được truy xuất.

Ngoài ra, chỉ cơ quan được Bộ Công an cấp phép hoặc ủy quyền mới được thực hiện thu nhận dữ liệu sinh trắc học giọng nói. Quá trình thu thập phải đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn.

Thông tin sinh trắc học giọng nói được thu thập vào Cơ sở dữ liệu căn cước phải đáp ứng điều kiện: Thông tin tạo lập phải bảo đảm giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; bảo đảm xác định duy nhất công dân đó trong Cơ sở dữ liệu căn cước…

Đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt, quy định kỹ thuật nêu rõ để đạt được hiệu suất nhận dạng mống mắt tốt nhất và khả năng tương tác, cần tuân thủ một số khuyến nghị như: Người lấy mẫu đảm bảo không có các bệnh về mắt ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình lấy mẫu mống mắt;

Đầu người lấy mẫu nên được giữ gần như thẳng đứng (không nghiêng sang bất kỳ bên nào), sao cho một đường thẳng vẽ giữa tâm của mống mắt trái và phải nằm ngang trong phạm vi ±10°; Giãn đồng tử quá mức có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, vì vậy ánh sáng môi trường nên sao cho đường kính đồng tử nằm trong khoảng 20% đến 70% kích thước đường kính mống mắt; Nên tháo kính khi chụp ảnh (kể cả kính áp tròng) nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm thiểu tỷ lệ sai lệch.

Đặc biệt, dữ liệu mống mắt là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng. Việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu mống mắt phải tuân thủ nguyên tắc: hợp pháp, đúng mục đích, bảo mật và kiểm soát được truy xuất.

Cũng như dữ liệu sinh trắc học giọng nói, chỉ cơ quan được Bộ Công an cấp phép hoặc ủy quyền mới được thực hiện thu nhận dữ liệu mống mắt. Quá trình thu phải đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn.

Dữ liệu mống mắt chỉ được chia sẻ trong các trường hợp trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng; đồng bộ hệ thống dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Căn cước; hệ thống xác thực sinh trắc học quốc gia; các đơn vị nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của Bộ Công an khi có yêu cầu thực tiễn…

Hiện, 02 dự thảo quy chuẩn được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 60 ngày.