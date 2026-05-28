Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bắc Ninh: Công an tỉnh khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành website "Bún Chả TV"

Như Nguyệt

28/05/2026, 10:20

Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website "Bún chả TV" còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và cá cược...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 27/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Trước đó, khoảng tháng 02/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều môn thể thao khác. Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư khá chuyên nghiệp nên thu hút rất đông người xem. 

Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và cá cược.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình xác minh cho thấy, hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động.

Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để che giấu địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa. Việc trả tiền cho thành viên trong nhóm cũng được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Kết quả xác minh cho thấy, 01 đối tượng trú tại Hà Nội đã đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website “Bún Chả TV”, xây dựng nhiều bộ phận riêng như: lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên không gian mạng.

Đối tượng phụ trách ở mỗi nhóm tiếp tục tuyển thêm cộng tác viên, giao việc qua mạng nên hầu hết các đối tượng trong đường dây không biết nhau ngoài đời.

Toàn bộ hoạt động của đường dây như: giao việc, trao đổi, đến thanh toán tiền công... đều thực hiện trên mạng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi thiết bị truy cập, thay tên miền website và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Hệ thống này vận hành khá chuyên nghiệp.

Nhóm lập trình phụ trách duy trì đường truyền và kỹ thuật phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận để giữ chân người xem; trong khi nhóm quảng cáo và SEO có nhiệm vụ kéo lượng truy cập về website”.

Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện các nội dung nhận định “kèo”, dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược. Các đối tượng tham gia được trả công cao, riêng nhóm bình luận viên nhận 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban Chuyên án đã phối hợp Công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 10 đối tượng trong đường dây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng khác trong đường dây để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

16:03, 16/05/2026

Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Đề xuất chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

16:00, 16/03/2026

Đề xuất chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Cảnh báo chiêu lừa mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội để chiếm đoạt tiền

18:59, 19/05/2026

Cảnh báo chiêu lừa mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội để chiếm đoạt tiền

Từ khóa:

cá cược trực tuyến phát sóng bóng đá lậu xâm phạm bản quyền xâm phạm quyền tác giả

Đọc thêm

Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do

Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do

Những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để những người lao động tự do tham gia, thụ hưởng chính sách. Người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản...

Hướng dẫn trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiều chức danh

Hướng dẫn trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiều chức danh

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ khác, thì phụ cấp hằng tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là phụ cấp của chức danh hiện hưởng; không tính phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm...

Sinh viên UWE Bristol: Khẳng định giá trị thực chiến trước khi tốt nghiệp để kiến tạo tương lai

Sinh viên UWE Bristol: Khẳng định giá trị thực chiến trước khi tốt nghiệp để kiến tạo tương lai

Tại các tập đoàn lớn, nhân sự là sinh viên thường phải đợi đến năm cuối mới có cơ hội tiếp cận thực tế. Thế nhưng, Đặng Minh Khuê – sinh viên năm 4 ngành Kinh doanh và Marketing tại Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol - Phenikaa Campus) đang chứng minh điều ngược lại. Nhờ sự định hướng chiến lược từ các thầy cô và tinh thần chủ động tự thân, cô bạn đã sớm làm chủ lộ trình sự nghiệp, từng bước chinh phục các tập đoàn danh tiếng và khẳng định giá trị thực chiến trước khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

Chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên...

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn... là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp đạt chuẩn quốc tế để bảo vệ nhà đầu tư

Thị trường

2

Hướng dẫn trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiều chức danh

Dân sinh

3

Lãnh đạo KDC tiếp tục đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chứng khoán HD bị đình chỉ hoạt động giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Doanh nghiệp niêm yết

5

Sinh viên UWE Bristol: Khẳng định giá trị thực chiến trước khi tốt nghiệp để kiến tạo tương lai

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy