TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị - cung ứng

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố đến năm 2030 nhằm thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng và gia tăng khả năng kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 25/5/2026 của BND TP.Hồ Chí Minh được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP ĐẦU CHUỖI VỚI DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

Theo kế hoạch, TP.Hồ Chí Minh sẽ xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thành phố đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nội địa có tiềm năng cung ứng nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Các chuỗi liên kết tập trung vào bốn ngành công nghiệp trọng yếu gồm cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su nhựa; chế biến lương thực - thực phẩm.

Mục tiêu chung đến năm 2030 sẽ hình thành tối thiểu bốn cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị trong các lĩnh vực tương ứng nói trên; thu hút tối thiểu bốn doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi làm đầu mối liên kết; đồng thời có ít nhất từ 7 - 12 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực cho 100% doanh nghiệp được công nhận tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đạt các tiêu chuẩn cơ bản về quản trị chất lượng hoặc tiêu chuẩn ngành; đồng thời hình thành nền tảng số nối kết chuỗi cung ứng phục vụ tìm nguồn cung, kết nối giao thương và đánh giá năng lực nhà cung cấp.

Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là kết nối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi với các doanh nghiệp nội địa. Trong đó, Sở Công Thương chị trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin về chiến lược nội địa hóa, xu hướng và nhu cầu từ chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn; tổ chức hội thảo chuyên ngành, hội nghị kết nối giao thương B2B định kỳ theo từng cụm ngành với sự tham gia của doanh nghiệp đầu chuỗi.

Cũng theo kế hoạch, TP.Hồ Chí Minh sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp lớn nhằm khuyến khích phát triển nhà cung cấp trong nước, chuyển giao tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện mua thử và kiểm tra mẫu từ các nhà cung cấp địa phương.

Song song, Thành phố xây dựng nền tảng số nối kết chuỗi cung ứng tích hợp dữ liệu thị trường, khách hàng, kết nối B2B và dữ liệu nhà cung cấp để phục vụ hoạt động tìm nguồn cung và đánh giá năng lực doanh nghiệp.

Kế hoạch đặt ra việc kết nối doanh nghiệp lớn đầu tư vào năng lực nhà cung cấp, công nhận “Doanh nghiệp đầu mối cụm ngành” và khuyến khích doanh nghiệp đầu chuỗi tham gia các chương trình cấp tín dụng theo chuỗi cung ứng đối với các ngành, lĩnh vực chiến lược của Thành phố.

Cùng với đó, TP.Hồ Chí Minh triển khai chương trình phát triển nhà cung ứng tiềm năng theo các nhóm ngành gồm cơ khí - tự động hóa; điện - điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su nhựa; chế biến lương thực - thực phẩm.

Các hoạt động của chương trình bao gồm tổng hợp và giới thiệu danh sách doanh nghiệp cung ứng tiềm năng đến các nhà đầu tư FDI và doanh nghiệp sản xuất lớn; khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà cung cấp; tổ chức tư vấn kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao năng lực cung ứng; đào tạo và tư vấn cải tiến theo nhu cầu doanh nghiệp; hỗ trợ đánh giá và công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CÔNG NGHỆ, TÍN DỤNG VÀ THỊ TRƯỜNG

TP.Hồ Chí Minh tiến hành triển khai chương trình công nhận doanh nghiệp tham gia cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và liên kết nội khối trên địa bàn. Trong nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị, Thành phố chú trọng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tiếp cận vốn.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ phổ biến các hệ thống quản lý và tiêu chuẩn quốc tế như ISO, LEAN, TPM, 5S, Kaizen; các công cụ số hóa, tự động hóa như ERP, MES nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa sản xuất và tối ưu vận hành.

Các chương trình đào tạo, tư vấn về quản trị sản xuất, quản lý chất lượng, thiết kế sản phẩm, marketing, xuất khẩu và quản trị nội bộ cũng sẽ được triển khai cho doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết.

Việc triển khai đào tạo mô hình sản xuất theo hướng nhà máy thông minh với sự phối hợp giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn và các tổ chức ứng dụng công nghệ nhằm hình thành mô hình thí điểm được đặc biệt chú trọng.

Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất, Thành phố nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, giảm tiền thuê mặt bằng và đất đai tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tiếp cận chính sách về chuyển giao công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, sử dụng phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm, đo lường và kiểm định để phát triển sản phẩm.

Kế hoạch cũng triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số về quy trình quản trị, quy trình sản xuất, mô hình kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp thuê mua giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa sản xuất.

Đối với hỗ trợ tài chính và tín dụng, Thành phố thực hiện chương trình kết nối ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết; phối hợp triển khai chương trình cấp tín dụng theo chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, kế hoạch cũng sẽ tổ chức các hoạt động phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối và mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp cung ứng tiềm năng; thí điểm chương trình hỗ trợ thử nghiệm đơn hàng giữa doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp địa phương.