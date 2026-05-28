Giá vàng sụt xuống đáy 2 tháng vì nỗi lo lạm phát

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (27/5) xuống mức thấp nhất 2 tháng do nhà đầu tư lo ngại rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lại rủi ro lạm phát leo thang.

Phiên giảm này của giá vàng diễn ra dù giá dầu sụt hơn 5% và đồng USD cũng đi xuống.

Lúc đóng cửa phiên Mỹ, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.457,5 USD/oz, giảm 50,9 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,13% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.400 USD/oz, mức thấp nhất kể từ hôm 27/3.

Giá bạc giao ngay chốt phiên ở mức 74,77 USD/oz, giảm 2,32 USD/oz, tương đương giảm 3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 4.448,4 USD/oz.

Trong thời gian gần đây, giá vàng thường tăng khi giá dầu và/hoặc đồng USD giảm giá. Tuy nhiên, trong phiên này, cả hai điều kiện đó cùng xuất hiện mà giá vàng vẫn giảm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 5%, đóng cửa ở mức 94,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York cũng ghi nhận mức giảm hơn 5%, chốt ở mức 88,68 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,07%, chốt ở mức 99,17 điểm.

Dầu thô và USD cùng giảm giá sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng nước này sẽ cho đàm phán hòa bình với Iran “mọi cơ hội để thành công”. Phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Rubio nói tiến trình đàm phán hòa bình đã có một số bước tiến, rằng Tổng thống Donald Trump thiên về các biện pháp ngoại giao nhưng vẫn để ngỏ các lựa chọn khác nếu ngoại giao không mang lại kết quả.

“Chốt lại là chúng tôi ưa chuộng con đường ngoại giao để tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, và chúng tôi sẽ cho con đường này mọi cơ hội để thành công”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Rubio.

Nếu chiến tranh kết thúc, giá dầu có thể xuống thang, giải tỏa bớt áp lực lạm phát trên toàn cầu, và do đó giảm bớt sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương. Khi đó, áp lực mất giá đè nặng lên giá vàng thời gian qua cũng được giải tỏa.

Trong một diễn biến cho thấy nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn đã dịu đi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm nhẹ trong phiên này. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,481%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,035%, và lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 5,01%.

Giới phân tích cho rằng việc giá vàng giảm sâu trong phiên này - ngay cả khi giá dầu, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm - có thể là một dấu hiệu của sự suy giảm niềm tin vào kim loại quý trong ngắn hạn. Trong khi nhà đầu tư trên các thị trường khác đang ít nhiều lạc quan rằng chiến tranh sớm kết thúc và các ngân hàng trung ương sẽ không phải tăng lãi suất, nhà đầu tư trên thị trường vàng dường như nghiêng về bi quan nhiều hơn.

“Nguồn ảnh hưởng lớn nhất đến giá vàng vẫn là tình hình ở Trung Đông. Vẫn có một chút hy vọng, nhưng với sự bế tắc kéo dài này, niềm hy vọng đó cũng giảm dần”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét với hãng tin Reuters.

Dù vậy, giá vàng đã thoát khỏi mức đáy của phiên sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran sẽ cho phép hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz trở lại mức trước chiến tranh trong vòng 1 tháng. Phía Iran nói rằng đây là một nội dung trong thỏa thuận khung mà nước này và Mỹ đang thảo luận, đổi lại là Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran.

Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giới phân tích cho rằng giá năng lượng cũng khó giảm nhanh về mức cũ. Lạm phát cao hơn vẫn có thể sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian từ nay đến cuối năm - một kịch bản bất lợi đối với giá vàng.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào ngày 28/2 đến ngày 26/5 - Nguồn: LSEG/Reuters.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói Fed cần phải tập trung vào việc kiểm soát rủi ro lạm phát đang gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng “còn quá sớm” để dự báo liệu hướng đi hiện tại của chính sách tiền tệ có thay đổi hay không.

Phiên ngày thứ Năm, nhà đầu tư chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân Mỹ (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - để tìm kiếm một manh mối mới về triển vọng lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.034,9 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (28/5), giá vàng và giá bạc tiếp tục đi xuống.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch gần mức 4.450 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,1%, giao dịch ở mức 74,7 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 26.113 đồng (mua vào) và 26.393 đồng (bán ra), giá mua vào giảm 21 đồng và giá bán ra giảm 1 đồng so với sáng hôm qua.