Ưu tiên nguồn lực, tập trung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Báo cáo về tiến độ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết tính đến ngày 26/5, phần lớn các cơ quan Trung ương và địa phương tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ như: tổ chức tập huấn; ban hành các văn bản triển khai kịp thời các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; rà soát, lập danh mục các văn bản pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát của bộ, cơ quan.

Các đơn vị thuộc các cơ quan, địa phương cũng đang tổ chức thực hiện tổng rà soát theo các tiêu chí đã được hướng dẫn. Một số đơn vị thuộc các cơ quan, địa phương đã có kết quả dự thảo, đang thực hiện việc nhập dữ liệu vào hệ thống báo cáo để gửi đầu mối cơ quan mình.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và ghi nhận những kết quả ban đầu mà công tác tổng rà soát đạt được.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức về kết quả rà soát;

Chú trọng truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình, kết quả tổng rà soát, giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phải xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rà soát công khai, minh bạch. Đặc biệt chú trọng đến chất lượng chuyên gia thẩm định, ưu tiên các chuyên gia thực tiễn, đội ngũ pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn (là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản), chuyên gia của một số bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI cần khẩn trương tổng hợp các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn, gửi các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, rà soát.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành và địa phương trong quá trình lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

"Tôi nhấn mạnh rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế con người; các bộ, ngành chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ rà soát và đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, có kiểm chứng của chuyên gia pháp lý", Phó Thủ tướng nêu quan điểm.